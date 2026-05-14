Ngày 14/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố Vi Văn Công (sinh năm 2005, quê Nghệ An, hiện đang làm công nhân tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn) về tội "chống người thi hành công vụ".

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tối 10/5/2026, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường N1-1 trong KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Đại Đồng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo bạn gái nhưng cả hai không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, người điều khiển phương tiện có biểu hiện quay đầu xe nhằm né tránh chốt kiểm tra nồng độ cồn.

(Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Khi cán bộ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, người này không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng về phía tổ công tác với ý định bỏ chạy. Sau khi bị yêu cầu dừng phương tiện, đối tượng tiếp tục có thái độ chống đối, liên tục chửi bới, đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Chưa dừng lại, đối tượng còn dùng tay đấm và cào cấu Thiếu tá Nguyễn Tất Nguyên Phương khiến cán bộ làm nhiệm vụ bị thương. Một phần diễn biến sự việc đã được người chứng kiến ghi lại.

Trước hành vi hung hãn của đối tượng, tổ công tác đã phối hợp cùng người dân có mặt tại khu vực để khống chế, đưa người này bàn giao cho Công an xã Đại Đồng xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân cần nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng khi tham gia giao thông. Những hành vi chống đối, tấn công người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.