Vào khoảng 11h15' trưa ngày 24/9, sau giờ tan học, N.K.M (học lớp 9B), T.Q.H (lớp 9D) và V.Q.A (lớp 9B), cùng học Trường THCS Minh Lạc (Hà Tĩnh), xảy ra xô xát, đánh nhau với em L.V.P (SN 2007, trú tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc), là học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên. Những nam sinh này đánh nhau ở ngoài trường học và nguyên nhân được xác định là do có mâu thuẫn từ trước.

Trong quá trình này, nam sinh M. đã bị L.V.P. dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu gây chấn thương sọ não. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và điều trị cho đến ngày 8/10. Đến ngày 9/10, do sốt cao, tình hình sức khoẻ chuyển biến xấu, em M. được gia đình chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Ngày 30/10, sau thời gian dài điều trị, em M. đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Gia đình đã đưa thi thể em M. về quê tổ chức tang lễ, an táng vào ngày 31/10.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Trường THCS Minh Lạc đã báo cáo sự việc lên Công an xã và UBND xã Cẩm Lạc. Công an xã Cẩm Lạc đã triệu tập những học sinh liên quan đến làm việc, điều tra làm rõ.

Thông tin trên báo Người Lao Động, UBND xã Cẩm Lạc cho hay nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn xảy ra trước đó giữa N.K.M và L.V.P. Sau đó, 2 nam sinh đã hẹn nhau ra bờ sông giải quyết và được người dân phát hiện, ngăn cản. Tuy nhiên, trên đường em M. về nhà thì bị L.V.P đuổi theo đánh vào đầu dẫn đến bị thương nặng, dẫn tới tử vong.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, ông Hoàng Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc cho hay: "Hiện vụ việc nam sinh lớp 9 bị bạn đánh, tử vong sau thời gian điều trị đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thụ lý".

Ông Hoàng Thanh Sơn thông tin thêm hoàn cảnh của em M. rất khó khăn nên chính quyền xã đã vận động bà con ủng hộ được gần 50 triệu đồng để giúp gia đình lo chi phí điều trị.