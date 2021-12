TP.HCM: Chồng dùng dao đâm vào cổ vợ vì ghen tuông rồi nằm đợi công an tới bắt

Ngày 8/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố với Lê Văn Tám (SN 1968, ngụ tỉnh Phú Yên, trú quận Bình Thạnh) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, Tám kết hôn với chị Ng.T.K.T. (SN 1974) và có với nhau 1 người con là L.T.N.T. (SN 1997). Do cuộc sống ở quê khó khăn nên gia đình Tám chuyển vào TPHCM sinh sống làm ăn và thuê nhà ở hẻm đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Đối tượng Tám tại cơ quan công an.

Tám làm nghề lái xe nên hay vắng nhà. Cũng vì thế, Tám nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác nên giữa hai vợ chồng hay xảy ra cãi vã.Chiều 21/3, Tám ngồi ở phòng trọ uống hết 4 lon bia 1 mình. Sau đó, Tám gọi cho chị T. không được nên bực tức.

Tối cùng ngày, chị T. đi về phòng và lên giường nằm thì Tám hỏi nhưng chị này không trả lời.Một lúc sau, Tám đi vệ sinh xong hỏi chị T.: “Giờ sao?”. Chị T. nằm không trả lời nên Tám nổi cơn giận và nghĩ lấy dao đâm vợ chết. Tám đi lại ngay bếp ấy dao rồi đi lại chỗ chị T. nằm đâm vào cổ chị này. Chị T. la lên “Bé Ba ơi, ba con giết mẹ” rồi ngất xỉu. Riêng Tám ôm đầu nói là “Tôi đã giết vợ rồi”.

Cùng lúc này, con gái chị T. và người hàng xóm bên cạnh phòng chạy qua đưa chị T. đi cấp cứu khi con dao vẫn còn dính trên cổ chị này. Về phần Tám thì nằm ra sàn nhà đợi công an tới đưa về trụ sở.

Qua cấp cứu, chị T. may mắn qua cơn nguy kịch. Kết quả trưng cầu giám định của Trung tâm Pháp y TP, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây là 28%. Tại công an, Tám thừa nhận hành vi phạm tội như trên.