TP.HCM: Bơi qua sông sau cuộc nhậu, 2 thanh niên mất tích

Ngày 23/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh, Công an xã Bình Lợi, Công an xã Lê Minh Xuân tìm kiếm 2 nạn nhân nghi đuối nước.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nhóm 10 người đang nhậu đoạn gần cầu Xáng, đường Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, 2 người trong nhóm này nhảy xuống để bơi qua sông thì mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. (Ảnh PC07)

Theo người dân chứng kiến, trong lúc bơi ra được đoạn giữa sông, cả hai bị đuối nước.

Danh tính của 2 nạn nhân gồm: N.P.S. (SN 2005, quê Tiền Giang; ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân); T.P.S. (SN 2005, quê Tiền Giang; ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh).

Trước đó, ngày 21/4, nhóm công nhân gồm 5 người đàn ông sau khi tan ca đã ra bãi đất trống, khu vực gần sông Sài Gòn nhậu.

Trong lúc nhậu, vì thời tiết quá nóng, một người đã xuống sông tắm và dẫn đến đuối nước, mất tích, nhóm bốn người còn lại không cứu kịp.

Vụ việc sau đó được trình báo Công an phường Hiệp Bình Phước và lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc PC07 đã huy động thợ lặn xuống hiện trường tìm kiếm người mất tích.