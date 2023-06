Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, người đàn ông dùng gậy tre đánh bạn tử vong

Nhà anh H. - nơi xảy ra vụ việc

Ngày 13/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Hữu Danh (SN 1980, trú xã Hải Yang, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h00 ngày 8/6, trong lúc uống rượu tại nhà anh H. (trú tại thôn 1, xã Hải Yang), Phạm Hữu Danh và ông C. (SN 1966, trú tại làng Bông Hiot, cùng xã) xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cự cãi, không làm chủ được bản thân, Danh đã lấy cây gậy tre đánh trúng người ông C. khiến nạn nhân ngã xuống sân. Do vết thương quá nặng, ông C. đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.