TP. Hồ Chí Minh: Phá nhanh hai vụ người giúp việc trộm tiền, kim cương

Người giúp việc nhà mang lệnh truy nã

Do có con nhỏ nên chị Nguyễn Lê Lâm Ngân (SN 1991, ngụ đường Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, quận 1) liên tục đăng thông tin tuyển người giúp việc, đồng thời nhờ bạn bè, người thân tìm kiếm giúp. Sau thời gian ngắn, chị Ngân thuê được Đoàn Bạch Ngọc Lan (SN 1975, ngụ quận 6) về giúp việc nhà. Đang lúc bí bách vì không có người làm, nay thấy Lan có vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, thạo việc bếp núc nên gia chủ rất vui mừng. Sau thời gian thử việc, chị Ngân lại càng tin tưởng, giao phó cho Lan nhiều việc trong gia đình.

Lợi dụng lòng tin của chủ, khoảng 13 giờ ngày 2/22/2022, thấy chị Ngân để chiếc nhẫn đính hột xoàn trên bàn trang điểm trong phòng ngủ rồi vào phòng bên cạnh để trông con, Lan lập tức lấy nhẫn bỏ vào túi quần, viện cớ có việc cần đi ra ngoài và bỏ trốn. Một lúc sau, không thấy người giúp việc quay lại, chị Ngân như "ngồi trên đống lửa", liền gọi điện cho Lan thì số điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra, chị Ngân kiểm tra tài sản thì tá hỏa khi phát hiện chiếc nhẫn hột xoàn để trên bàn trang điểm đã mất. Nạn nhân vội vàng đến trụ sở Công an P.Bến Nghé trình báo vụ việc.

Từ tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 1 triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét, sàng lọc thông tin cùng với hình ảnh nhận dạng mà nạn nhân cung cấp. Ngày 7/11/2022, các trinh sát đưa Lan về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Lan đã khai nhận hành vi trộm chiếc nhẫn đính hột xoàn của chị Ngân. Đối tượng khai sau khi lấy nhẫn quý, tối cùng ngày đã đem đến nhà bà Võ Thị T. (SN 1963, ngụ quận 6; hàng xóm của Lan, làm nghề buôn bán đá quý, cẩm thạch) bán với giá 7,5 triệu đồng rồi tiêu xài hết.

Qua làm việc, bà T. khai không biết tài sản mua của Lan là do phạm tội mà có. Bà T. tự nguyện giao nộp chiếc nhẫn cho Công an quận 1 để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan CSĐT Công an quận 1 phối hợp Viện KSND quận1 tiến hành cho Lan đối chất, nhận dạng với các đương sự liên quan. Kết quả hoàn toàn phù hợp với lời khai, tài liệu, chứng cứ khác mà Cơ quan CSĐT thu thập được.

Qua tra cứu, được biết vào ngày 6/10/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã đối với Đoàn Bạch Ngọc Lan về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Lan khai biết bị khởi tố, truy nã nên đã sử dụng chiêu "núp bóng" xin giúp việc nhà để trốn truy nã.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐ Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Bạch Ngọc Lan về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp xử lý đối tượng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trộm cả trăm triệu đồng của con trai chủ nhà

Có nhu cầu tìm người giúp việc và chăm sóc người thân, qua nhiều kênh để tìm kiếm như trung tâm môi giới việc làm trên mạng, nhờ người quen giới thiệu, sau cùng thì ông Nguyễn Xuân Lộc (SN 1954, ngụ quận 1) cũng tuyển được Hà Thị Kề (SN 1961, quê Phú Yên) làm việc từ tháng 5-2021. Đến đầu năm 2023, do không còn nhu cầu sử dụng người giúp việc, ông Lộc thông báo cho Kề biết sẽ cho nghỉ việc. Khoảng 9 giờ ngày 30-01-2023, biết sắp nghỉ việc mà không còn tiền, Kề nảy sinh ý định trộm cắp tiền của chủ nhà.

Thực hiện ý đồ bất chính, Kề lên phòng của anh Nguyễn Duy Hàn Lâm (con ông Lộc, SN 1996), lục lọi đồ đạc. Thấy chiếc ba lô màu đen để sát bên giường, Kề mở ra kiểm tra thì thấy 2 cọc tiền mệnh giá 500 ngàn đồng (tổng số tiền là 100 triệu đồng) nên lấy bỏ vào túi đeo trước bụng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Từng có thời gian làm việc cho gia đình ông Lộc khá lâu nên Kề biết rõ giờ giấc sinh hoạt và thời gian đi, về của các thành viên. Trong đó, anh Lâm thường đi làm, tối mới về nhà. Do đó, đối tượng tiếp tục dọn dẹp nhà cửa. Đến trưa cùng ngày, lợi dụng lúc ông chủ không để ý, Kề thu dọn đồ đạc cá nhân, mang theo số tiền vừa trộm được nhanh chóng rời khỏi nhà, ra bến xe mua vé về quê.

Bỗng dưng bóng dáng người giúp việc bặt tăm, gia đình ông Lộc nảy sinh nghi ngờ. Đặc biệt, đến khi anh Lâm đi làm về, kiểm tra thì phát hiện số tiền 100 triệu đồng đã "không cánh mà bay", lập tức đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Sau khi bỏ trốn, Kề vẫn ung dung, không lo sợ vì mặc dù giúp việc cho gia đình ông Lộc đã mấy năm, nhưng đối tượng này không có giấy tờ tùy thân cũng như thông tin liên lạc với thân nhân. Điều đó khiến công tác điều tra, truy xét gặp không ít khó khăn.

Nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến ngày 1/2/2023, Công an đã tìm được dấu vết khi Kề đang ở tại nhà con gái ở xã Tiến Lợi (TP.Phan Thiết, Bình Thuận). Bị lực lượng Công an đưa đi, Kề hết sức bất ngờ bởi vì cứ nghĩ rằng không có thông tin về thân nhân, lai lịch thì cơ quan chức năng sẽ không thể tìm ra chân tướng lẫn nơi cư ngụ của mình.

Làm việc với cán bộ điều tra, Hà Thị Kề khai do cần tiền nên đã lấy trộm 100 triệu đồng của anh Nguyễn Duy Hàn Lâm; phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác mà Công an quận 1 thu thập. Qua khám xét, cơ quan điều tra tạm giữ 2 cọc tiền mệnh giá 500 ngàn đồng (tổng cộng 100 triệu đồng). Với các tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hà Thị Kề về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua 2 vụ việc trên, Công an quận 1 khuyến cáo, để bảo đảm tài sản và an toàn cho bản thân, khi tuyển người giúp việc, người dân cần cẩn trọng, đặc biệt là phải có giấy tờ tùy thân, nắm rõ thân nhân, lai lịch rõ ràng lẫn số điện thoại, để khi xảy ra sự việc gì thì cơ quan chức năng nhanh chóng giúp đỡ làm rõ.