Nên duyên sau một chương trình âm nhạc, Tóc Tiên và Touliver quyết định về chung nhà năm 2020. Trong khoảng thời gian yêu đương, cả hai vô cùng kín tiếng. Đám cưới của cặp đôi cũng được tổ chức kín đáo, chỉ có bạn bè thân thiết tham gia. Tưởng sẽ gắn bó trọn đời nhưng Touliver và Tóc Tiên liên tục để lộ dấu hiệu rạn nứt.

Mới đây, cư dân mạng phát hiện ra một hành động lạ của Touliver. Anh từng bấm yêu thích một bức ảnh của Tóc Tiên trên Instagram tuy nhiên, netizen soi ra được hiện tại đã không còn. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ khiến khán giả đặt dấu chấm hỏi, nhất là thời điểm cả hai đang vướng nghi án “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.

Trong khi Touliver thi thoảng có hành động thả tim ảnh, bình luận khen ngợi thì Tóc Tiên lại có động thái "lạnh nhạt". Nữ ca sĩ sinh năm 1989 không có tương tác nào với nửa kia. Cặp đôi cũng đã lâu không còn chia sẻ hình ảnh chung nào trên mạng xã hội.

Touliver từng thả tim vào một bài đăng của ca sĩ Tóc Tiên

Tuy nhiên, cư dân mạng mới đây soi ra hiện tại Touliver đã không còn thả tim ảnh này

Kể từ khi chính thức về chung một nhà vào năm 2020, Tóc Tiên và Touliver luôn được xem là một trong những cặp đôi đáng ngưỡng mộ của Vbiz. Cả hai nhiều lần bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống hôn nhân, đồng thời khẳng định quan điểm tôn trọng sự riêng tư và ít khi công khai chuyện đời tư trước công chúng.

Cho đến nay, cả Tóc Tiên lẫn Touliver đều giữ im lặng giữa lúc bị bàn tán chuyện hôn nhân. Nữ ca sĩ vẫn đăng tải các dự án và khoảnh khắc đời thường nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến ông xã. Trong khi đó, Touliver duy trì sự kín tiếng vốn có, không phản hồi trước những đồn đoán.

Cặp đôi gần như không còn xuất hiện cùng nhau và cũng hiếm khi tương tác trên mạng xã hội

Tóc Tiên và Touliver được cho là đã rạn nứt mối quan hệ sau 5 năm bên nhau

Tóc Tiên và Hoàng Touliver bắt đầu mối duyên từ sân khấu The Remix 2015, sau 5 năm gắn bó, cả hai chính thức về chung một nhà vào năm 2020. Trong quãng thời gian dài, họ từng được khán giả xem là hình mẫu tình yêu lý tưởng của showbiz Việt, luôn song hành cùng nhau trong nghệ thuật lẫn đời sống cá nhân.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Tôi chỉ mong mỗi khi đi diễn xong là được trở về nhà, những nguồn năng lượng bên trong tôi đã để lại hết trên sân khấu để phục vụ khán giả rồi. Đó là lý do ở nhà cả hai vợ chồng tôi không nghe nhạc. Vì chúng tôi đã bị bao quanh ở âm nhạc quá nhiều rồi nên khi về nhà chỉ muốn yên tĩnh. Hai vợ chồng tôi rất thích yên tĩnh nên rất ít khi xuất hiện ở bar. Chúng tôi vẫn hay nói nhau là cả hai bị già rồi".