Sau một loạt dự án bùng nổ doanh thu, nam diễn viên Thanh Thức "thừa thắng xông lên" khi góp mặt trong Chị Ngã Em Nâng - dự án điện ảnh thứ ba của anh trong năm 2025. Đóng một vai nhỏ cùng dàn diễn viên chính chủ yếu là đàn em, Thanh Thức vẫn toả sáng, cho thấy visual không kém cạnh khi tham gia các buổi cinetour gần đây.

Trong Chị Ngã Em Nâng, Thanh Thức đóng vai bố của hai chị em Thương (Lê Khánh) - Lực (Thuận Nguyễn). Sao nam 8X xuất hiện trong cảnh hồi tưởng quá khứ để cho thấy nguồn cơn của những rạn nứt trong mối quan hệ của hai chị em. Hình ảnh Thanh Thức mang lại lần này vẫn gần gũi, chân chất nhưng không kém phần xúc động, đủ để người xem nhớ đến.

Thanh Thức trong Chị Ngã Em Nâng

Trước khi bén duyên với diễn xuất, Thanh Thức bước vào showbiz với vai trò một người mẫu. Giải Ba chương trình Thời Trang Xuân 2006 đã giúp sao nam có khởi đầu thuận lợi trên sàn diễn, sau đó xuất hiện trong một loạt những chương trình thời gian nổi tiếng, ăn khách nhất trên truyền hình. Thế nhưng chỉ sau 2 năm, Thanh Thức lại "lấn sân" sang phim truyền hình. Các dự án có anh tham gia, được khán giả yêu thích như Thẩm Mỹ Viện, Ông Trùm, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Nghiệp Sinh Tử... Tuy vậy, vai hồn ma chàng nhạc sĩ trong Khi Yêu Đừng Quay Đầu Lại mới thật sự giúp anh chinh phục khán giả, từ nhan sắc đỉnh cao đến diễn xuất tiềm năng với một "tay ngang".

Tuy chỉ thường giữ vai phụ nhiều hơn vai chính nhưng Thanh Thức không đặt nặng vấn đề này. Anh từng chia sẻ trong một phỏng vấn rằng bản thân anh hài lòng khi vẫn có thu nhập khủng dù chẳng nổi tiếng rần rần. Ngoài ra, anh cũng đang sở hữu một "thành tích" mà chắc không phải diễn viên nào cũng muốn - ngôi sao có tỉ lệ vai diễn "đi đời" cao nhất điện ảnh Việt.

Ngoại trừ Danh trong Lật Mặt 7: Một Điều Ước, các vai diễn điện ảnh còn lại của Thanh Thức đều không có kết cục đẹp. Trong Khi Yêu Đừng Quay Đầu Lại, anh là một hồn ma. Sang Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh, vai An của anh chết ngay đầu phim và có cảnh nằm quan tài chấn động một thời. Ở Nhà Gia Tiên, anh đóng vai bố của nữ chính Mỹ Tiên và cũng mất sớm. Đến Út Lan, nhân vật của Thanh Thức bị sát hại ám ảnh.

Gần đây nhất là Chị Ngã Em Nâng, vai người bố này của Thanh Thức cũng không đánh bại được quyết định của biên kịch, bỏ các con mà đi sớm. Có thể nói, Thanh Thức gần như là một "death flag" chính hiệu, cứ đóng phim là khán giả lại thấp thỏm không biết nhân vật của anh lần này có giữ được mạng không.

Ở tuổi ngoài 40, Thanh Thức vẫn giữ được nét điển trai như ngày nào. Vẫn là gương mặt ngời ngời nam tính ấy, thân hình săn chắc cuốn hút ấy khiến nhiều fan nữ phải xuýt xoa và nhung nhớ. Về đời tư, Thanh Thức khá kín tiếng, nhưng cũng từng khẳng định rằng anh rất tận hưởng cuộc sống độc thân.

Thanh Thức trẻ trung, phong độ ở tuổi ngoài 40

Chị Ngã Em Nâng đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.