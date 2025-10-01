Thời gian gần đây, cặp đôi đình đám Vbiz Tóc Tiên và Hoàng Touliver, liên tục vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm. Những đồn đoán ngày càng dày đặc khi khán giả phát hiện cả hai hiếm khi xuất hiện chung, đồng thời những động thái trên mạng xã hội cũng ít nhiều cho thấy sự thay đổi. Nếu như trước đây Touliver thường xuyên đăng ảnh đời sống gắn liền với Tóc Tiên thì hiện tại, anh chủ yếu chia sẻ khoảnh khắc làm việc trong phòng thu, một mình check-in trong căn biệt thự sang trọng cùng mèo cưng.

Touliver đăng ảnh bên trong biệt thự nhưng chỉ xuất hiện ở phòng thu hoặc chụp cùng mèo cưng

Mới đây nhất, "Phù thuỷ âm nhạc" nổi tiếng còn gây chú ý khi đăng ảnh một bát đồ ăn healthy, tận hưởng buổi sáng trong biệt thự. Đáng nói, gần đây anh liên tục khoe hình ảnh ăn uống một mình, trong khi trước đó hai vợ chồng thường xuyên cùng nhau nấu nướng, có những bữa ăn chung đầy ấm áp.

Những người theo dõi Touliver đều biết anh từng thừa nhận, điều khiến anh hạnh phúc nhất là được thưởng thức cơm vợ nấu. Chính vì thế việc Touliver chuyển sang những bữa ăn vội vàng, ít chế biến như thế kia khiến cư dân mạng xem đây như động thái thể hiện anh và vợ đã không còn sống và sinh hoạt cùng nhau. Thông tin này càng có cơ sở khi gần đây Tóc Tiên cũng liên tục đăng ảnh với góc view cao tầng, khác hẳn bối cảnh căn nhà mà trước đây.

Mới đây nhất, Touliver đăng ảnh ăn uống đơn giản 1 mình

Trước đây, Tóc Tiên sẽ đảm nhận việc nấu nướng, những món ăn của cô rất cầu kỳ còn chồng sẽ phụ trách rửa bát. Tuy nhiên, đã nhiều tháng Tóc Tiên không còn đăng ảnh nấu ăn chiêu đã chồng

Tóc Tiên và Hoàng Touliver là một trong những cặp đôi quyền lực của Vbiz. Họ bén duyên từ chương trình Hòa âm ánh sáng năm 2015. Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng hôn lễ bí mật tại Đà Lạt vào đầu năm 2020, với sự góp mặt của những người bạn thân thiết trong showbiz. Cuộc sống hôn nhân của cả hai được nhận xét khá bình lặng, ít phô trương và hiếm khi chia sẻ công khai, càng khiến công chúng ngưỡng mộ vì sự riêng tư đáng quý.

Vợ chồng Tóc Tiên thường xuyên khoe cuộc sống trong biệt thự suốt nhiều năm qua

Nhưng gần đây, Touliver được cho là dành nhiều ngày "chữa lành" ở biển

Trong khi đó, Tóc Tiên cũng đã dọn ra một căn hộ để sinh sống

Tóc Tiên từng chia sẻ cả hai rất thích tận hưởng cuộc sống khi về nhà, họ dành nhiều thời gian bên nhau sau những bộn bề công việc. Nữ ca sĩ từng kể: "Tôi chỉ mong mỗi khi đi diễn xong là được trở về nhà, những nguồn năng lượng bên trong tôi đã để lại hết trên sân khấu để phục vụ khán giả rồi. Đó là lý do ở nhà cả hai vợ chồng tôi không nghe nhạc. Vì chúng tôi đã bị bao quanh ở âm nhạc quá nhiều rồi nên khi về nhà chỉ muốn yên tĩnh. Hai vợ chồng tôi rất thích yên tĩnh nên rất ít khi xuất hiện ở bar. Chúng tôi vẫn hay nói nhau là cả hai bị già rồi".

Chính vì thế, loạt động thái lạ gần đây khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và bàn tán xôn xao. Hiện cả Tóc Tiên lẫn Touliver vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tin đồn rạn nứt.