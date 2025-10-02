Tóc Tiên thái độ "lạnh nhạt" giữa lúc vướng tin trục trặc, không còn chung sống với Touliver

Từng là cặp đôi đẹp được mến mộ hàng đầu trong showbiz Việt, Tóc Tiên và Touliver thời gian qua lại liên tục bị soi bầu không khí khác thường. Cả hai vướng tin trục trặc hôn nhân. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc khán giả phát hiện nữ ca sĩ không còn xuất hiện bên cạnh chồng như trước, đồng thời cũng ít chia sẻ khoảnh khắc đời thường của cả hai trên trang cá nhân.

Cư dân mạng còn soi ra chi tiết lạ xảy ra giữa cặp đôi. Khi Tóc Tiên đăng tải hình ảnh mới, Touliver vẫn thả tim ảnh, đôi khi còn bình luận khen nửa kia. Tuy nhiên nữ ca sĩ sinh năm 1989 tuyệt nhiên không có hành động tương tác nào với Touliver trên mạng xã hội. Phản ứng khác thường này của cô càng khiến netizen nghi ngờ bàn tán.

Touliver và bà xã Tóc Tiên vướng tin đã trục trặc hôn nhân

Trên mạng xã hội, Touliver vẫn thả tim, bình luận ảnh của nữ ca sĩ sinh năm 1989

Tuy nhiên Tóc Tiên vẫn không có động thái tương tác nào với Touliver

Nam producer thường xuyên đăng tải hình ảnh một mình trong căn biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh

Từ sau khi kết hôn vào năm 2020, Tóc Tiên và Touliver luôn được ngưỡng mộ bởi hình ảnh kín tiếng nhưng đầy ngọt ngào. Cả hai từng nhiều lần khẳng định hôn nhân hạnh phúc, tôn trọng không gian riêng tư và hạn chế chia sẻ đời sống cá nhân trước công chúng.

Tuy nhiên, việc Tóc Tiên bất ngờ có động thái lạ giữa lúc rộ nghi vấn không còn sống chung với Touliver đã khiến dư luận không khỏi hoang mang. Hiện tại, cả Tóc Tiên lẫn Touliver vẫn chưa lên tiếng về những tin đồn đang lan truyền.

Tóc Tiên và Touliver đã lâu rồi không còn xuất hiện bên cạnh nhau

Giữa tháng 9 vừa qua, Tóc Tiên từng thẳng thắn lên tiếng trước nghi vấn mang thai con đầu lòng. Khi đăng tải hình ảnh khoe body, 1 netizen đã để lại bình luận nhận xét: "Có ai để ý thấy đường dọc từ rốn xuống dưới không? Chỉ có ai mẹ bỉm sữa mới hiểu nha". Tóc Tiên sau đó đã có động thái phủ nhận: "Sao mà đi đồn lon ton quá đi hà".

Tóc Tiên và Hoàng Touliver bén duyên từ chương trình The Remix năm 2015, trước khi chính thức kết hôn vào năm 2020. Suốt nhiều năm, họ từng được xem như biểu tượng tình yêu của showbiz Việt khi luôn sánh bước bên nhau cả trong công việc lẫn đời sống thường ngày. Tuy nhiên, hơn một năm trở lại đây, cặp đôi liên tục vướng tin đồn rạn nứt bởi hiếm khi xuất hiện chung và gần như không còn bất kỳ tương tác nào trên mạng xã hội.