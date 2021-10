Top phim Hàn healing cho những người không thích sống hệ drama

Không có âm mưu thương trường hay chuyện tình tay ba, những bộ phim Hàn với câu chuyện hàng ngày bình yên vẫn hấp dẫn nhiều khán giả.

1. Still 17

Still 17.

Still 17 là một bộ phim hài lãng mạn được chắp bút bởi biên kịch Jo Sung Hee, người được biết đến qua các tác phẩm nổi tiếng như She Was Pretty, High Kick 2, High Kick 3. Bộ phim kể về mối nhân duyên kéo dài 13 năm giữa Seo Ri và Gong Woo Jin. Trong một tai nạn xe bus 13 năm, Seo Ri 17 tuổi hôn mê và thức dậy khi bản thân đã trưởng thành. Cô bắt đầu một cuộc sống mới trong hình hài người phụ nữ 30 tuổi nhưng mang tâm hồn một cô bé 17 tuổi.

2. Hospital Playlist

Hospital Playlist.

Hospital Playlist là bộ phim khai thác chủ đề y khoa với bối cảnh chủ yếu tại bệnh viện YULJE. Tại đây có một nhóm bạn thân thiết với nhau từ thời đại học và sau này đều trở thành giáo sư tại cùng bệnh viện.

3. Because this is my first life

Because this is my first life.

Because this is my first life xoay quanh cuộc sống của người trẻ đứng trước những lựa chọn về hôn nhân, tình yêu và sự nghiệp. Bộ phim kể về chuyện tình của Nam Se Hee và Yoon Ji Ho. Nam Se Hee là chủ một căn hộ cho thuê và còn độc thân. Dù làm việc chăm chỉ ngày đêm nhưng anh vẫn không thoát khỏi kiếp nghèo.

Trong khi đó, Yoon Ji Ho là một cô gái luôn bị cha phân biệt đối xử với em trai. Trong 5 năm làm việc, cô đã cố gắng tiết kiệm một khoản tiền nhỏ để trả góp căn hộ cùng cha mẹ. Thế nhưng, Ji Ho buộc phải dọn ra ngoài vì em trai cô chuẩn bị cưới vợ. Số phận đưa đẩy khiến hai con người xa lạ gặp gỡ nhau trong cùng một căn hộ. Cả hai cùng viết nên câu chuyện tình bi hài, lãng mạn nhưng cũng rất chân thật.

4. Reply 1988



Reply 1988.

Reply 1988 là một câu chuyện lớn xoay quanh 5 gia đình ở một khu phố nhỏ ở Ssangmun-dong, quận Dobong. Không có ai là nhân vật phụ, cũng không có nhân vật phản diện. Mỗi người đều được kể lại câu chuyện cuộc đời mình bằng những thước phim cảm động.

5. Hometown Cha Cha Cha

Hometown Cha Cha Cha.

Hometown Cha Cha Cha xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn tại ngôi làng nằm cạnh ven biển Gongjin. Cô nàng Yoon Hye Jin - một nha sĩ sống ở thành phố chuyển đến ngôi làng ven biển GongJin. Tại đây, cô gặp gỡ anh chàng Hong Su Sik tốt bụng luôn giúp đỡ người khác. Điều này khiến cho cô nàng Hye Jin vô cùng tò mò về Du Sik và bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh.