Top con giáp may mắn nhất tuần từ 27/1 - 2/2: Đầu tuần Tết Nguyên Đán thuận lợi suôn sẻ, cuối tuần tìm được cơ hội phát tài cả năm

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi hiền lành, chăm chỉ, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Không như những con giáp khác, người tuổi Mùi chịu thương chịu khó, sẵn sàng đối mặt với mọi sóng gió thử thách để tích lũy kinh nghiệm, để học hỏi được nhiều thứ và chờ thời cơ tốt xây dựng mọi thứ thật thăng hoa. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, những người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn. Bước vào năm Canh Tý 2020, tuổi Mùi không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ nồng hậu. Từ tuần mới này, tuổi Mùi sẽ gặp được hỷ sự, mùa Tết Nguyên Đán tới sẽ trải qua trong hạnh phúc và yên bình. Bên cạnh đó, vào cuối tuần, tuổi Mùi có thể nghe được hỷ sự, giúp họ có tinh thần thoải mái, tận hưởn một kỳ nghĩ an lành vui tươi.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn có nhiệt huyết riêng với những dự định của mình. Trong số những con giáp, người tuổi Dần có tham vọng, không ngại đối mặt với sóng gió thử thách để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy khiến người đời ngưỡng mộ. Đa số những người tuổi Dần đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, đến trung vận sẽ thăng hoa mỹ mãn hơn. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Đặc biệt, trong tuần đầu của năm mới Canh Tý, bất kể làm việc gì tuổi Dần cũng gặp được nhiều may mắn, họ sẽ tìm được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống trong thời gian tới đây. Trong năm 2020 này, sự nghiệp và nhân duyên của tuổi Dần sẽ có thay đổi tích cực, chờ đợi tin vui trong thời gian sắp tới nhé!

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng cơ hội tốt xung quanh để thay đổi cuộc sống ngày càng thăng hoa viên mãn hơn. So với những con giáp khác, trước khi đến với đỉnh cao của thành công, tuổi Tỵ đã phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là phải đánh đổi hy sinh, nhưng sau cùng cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi học có nói, trong tuần đầu tiên của năm Canh Tý này, tuổi Tỵ sẽ nhận được nhiều hỷ sự, cuộc sống không những gặp nhiều may mắn mà sẽ có tin vui về tài vận. Qua tháng Giêng âm lịch, những người tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân, sẽ được giúp đỡ để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Thời gian qua tuổi Tỵ khổ đủ rồi, cũng đã đến lúc khổ tận cam lai, mọi chuyên may mắn sẽ đến với họ trong thời gian gần nhất. Cùng chờ xem nhé!

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)