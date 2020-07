Top 5 lớp học của các thầy cô tại Hà Nội giúp “cày” IELTS khủng chỉ trong thời gian ôn luyện ngắn

Hành trình chinh phục điểm số IELTS là một hành trình đầy khó khăn, chông gai. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của những giáo viên giàu kinh nghiệm, đầy tâm huyết thì chắc chắn, các bạn học sinh sẽ sớm gặt hái được thành công cho riêng mình.

1. Thầy James (Thầy Jimmy)

Thầy James là giáo viên người Anh đã có thời gian sinh sống và làm việc tại Việt Nam khá dài. Hiện nay, cơ sở học và luyện thi IELTS của thầy đặt ở hai địa chỉ là Phạm Văn Đồng và Xuân Đỉnh.

Vì là người bản xứ nên điểm mạnh nhất tại các lớp học thầy James chính là Speaking. Đến với lớp học của thầy, học sinh sẽ được thầy luyện tập trực tiếp, được chia sẻ những kiến thức, tài liệu cùng rất nhiều mẹo luyện thi. Thầy James cũng có kênh Youtube miễn phí của riêng mình để giúp học sinh có thể tự ôn luyện tại nhà.

2. Thầy Đặng Trần Tùng

Đặng Trần Tùng là cái tên không còn xa lạ trong cộng đồng luyện thi IELTS Việt, thầy Tùng là cựu học sinh đại học RMIT Hà Nội, du học sinh Mỹ, thầy thi IELTS và đạt thành tích khủng overall 9.0 với 3 kĩ năng 9.0.

Thầy Tùng chính là Founder kiêm giáo viên chủ nhiệm tại The IELTS Workshop và cũng là người thành lập group cộng đồng Thầy Tùng IELTS, nơi cung cấp các thông tin dự án luyện thi IELTS, các tips hay và trao đổi để đạt band điểm cao trong kì thi này.

Thầy chính là 1 trong những cố vấn học thuật của chương trình IELTS Face-off và dẫn chương trình IELTS On The Go cùng với những gương mặt “đình đám” trong giới IELTS như “nữ sinh nói 7 thứ tiếng” Khánh Vy, “cô Hồng Mắt Biếc” Nguyễn Lâm Thảo Tâm và MC duyên dáng Phoebe Trần.

3. Lớp học cô Nhã

Tương tự như lớp của thầy Ngọc Bách, lớp luyện thi IELTS cô Nhã cũng thiên về Writing. Có một lưu ý quan trọng đó là các lớp do cô trực tiếp phục trách không nhiều, do vậy các bạn học sinh muốn theo học cô cần chú ý kỹ thời gian khai giảng để không bị nhỡ.

Thế mạnh luyện thi IELTS của cô Nhã nằm ở kiến thức sâu, kinh nghiệm luyện thi lâu năm, cô giáo giảng dạy nhiệt tình và khả năng truyền lửa tới từng học sinh. Bất kỳ học sinh nào đến với lớp học cũng được cô theo dõi sát sao, hướng dẫn tỉ mỉ để đảm bảo quá trình luyện tập đạt kết quả cao nhất.

4. Thầy Quang Thắng

Trần Quang Thắng, sinh năm 1992, là giáo viên dạy IELTS được nhiều học viên quan tâm. Thầy tốt nghiệp Thạc sỹ tại Đại học Southampton, Vương quốc Anh (University of Southampton, United Kingdom) năm 2015. Thi IELTS 2 lần:

Lần 1 vào tháng 10 năm 2013 ở Việt Nam đạt overall 8.0 (Listening 8.5, Reading 9.0, Writing 7.5, Speaking 7.5)

Lần 2 vào tháng 8 năm 2015 ở Anh đạt overall 8.5 (Listening 9.0, Reading 8.5, Writing 8.0, Speaking 8.0)

5. Lớp học cô Linh UK



Giống như cô Thuỳ, cô Linh UK cũng sở hữu chứng chỉ TESOL danh giá. Không chỉ có các bạn đang cần luyện tiếng Anh cho việc thi IELTS mà những bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh hoàn toàn có thể tham gia các lớp học của cô.

Để phục vụ tốt nhất cho các bạn học sinh, cô Linh cũng đã tự mình biên soạn riêng 1 bộ giáo trình tiếng Anh. Không chia thành nhiều level mà chỉ tập trung vào một khoá học nhưng vẫn đảm bảo chi tiết, cụ thể, lớp học cô Linh hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm mới cùng kết quả thi vượt mong đợi cho các bạn học sinh.