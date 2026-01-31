Top 4 cung hoàng đạo có "túi ba gang": Tiêu pha bạt mạng dịp Tết nhưng ra Giêng lại đầy túi nhờ lộc quý nhân

Người xưa vẫn thường bảo "xởi lởi trời cho, so đo trời co lại", câu nói này dường như vận vào số mệnh của 4 cung hoàng đạo đặc biệt dưới đây trong dịp đầu xuân năm mới. Nếu như phần đông thiên hạ đang méo mặt nhìn ví tiền xẹp lép sau những ngày sắm sửa, lì xì "bạt mạng" dịp Tết Nguyên đán, thì những nhân vật này lại bình chân như vại. Không phải họ quá giàu đến mức không biết lo, mà bởi vì cái "số" của họ ngộ lắm: Cứ tiêu đi là tiền lại tìm đường chạy về, thậm chí còn nhiều hơn gấp bội nhờ có quý nhân nâng đỡ. Hãy cùng xem thử, liệu bạn có nằm trong danh sách những người sở hữu chiếc "túi ba gang" thần kỳ, vơi rồi lại đầy ngay trong tháng Giêng này không nhé.

Tiền đi là để... rước lộc về

Tháng Giêng là tháng ăn chơi, nhưng cũng là tháng mà nỗi lo cơm áo gạo tiền quay trở lại ám ảnh tâm trí nhiều người sau một kỳ nghỉ dài "bung lụa". Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ luôn tồn tại những ngoại lệ thú vị, và Sư Tử chính là cái tên đầu tiên phải nhắc đến trong câu chuyện về sự may mắn kỳ lạ này. Ai chơi với Sư Tử đều biết, cái nết của chòm sao này là đã không tiêu thì thôi, chứ đã tiêu là phải "đẹp mặt". Tết nhất với Sư Tử là dịp để thể hiện sự quan tâm, hào phóng của mình với gia đình, bạn bè. Họ chẳng tiếc tiền sắm sanh những món quà đắt đỏ, lì xì những phong bao dày cộm chỉ để đổi lấy nụ cười của người thân.

Nhiều người nhìn vào sẽ chép miệng bảo Sư Tử hoang phí, sĩ diện hão, nhưng thực ra cái sự "hào phóng" ấy lại chính là nam châm hút vận may. Ra Giêng, khi mọi người còn đang uể oải, Sư Tử lại nhận được những cơ hội công việc bất ngờ từ chính những mối quan hệ mà họ đã vun đắp. Sự nhiệt tình, hào sảng của họ lọt vào mắt xanh của những người có địa vị, hay còn gọi là quý nhân. Tiền họ chi ra dịp Tết như một khoản đầu tư vô hình, để rồi ngay khi quay lại guồng quay công việc, các hợp đồng, dự án hay khoản thưởng nóng cứ thế đổ về, lấp đầy cái ví vừa mới rỗng.





Hết lòng với người, đời sẽ không phụ

Nếu như Sư Tử kiếm lại tiền nhờ sự hào sảng, thì Thiên Bình lại là minh chứng cho câu nói "giàu vì bạn, sang vì vợ". Vốn dĩ là chòm sao của sự giao tế, dịp Tết là lúc Thiên Bình bận rộn nhất với những buổi tiệc tùng, tất niên, tân niên. Họ chi tiêu không ít cho trang phục, ngoại hình và những món quà ngoại giao tinh tế. Có thể nói, Tết là lúc Thiên Bình "vung tay quá trán" nhất trong năm vì họ không thể chịu được sự xuề xòa.

Nhưng điều kỳ diệu nằm ở chỗ, chính trong những cuộc gặp gỡ tốn kém ấy, Thiên Bình lại gặp được những người "mở đường" cho tài vận cả năm của mình. Số tiền Thiên Bình bỏ ra để chăm chút cho các mối quan hệ xã hội chưa bao giờ là lãng phí. Ngay khi tháng Giêng bắt đầu, những lời mời hợp tác, những cơ hội làm ăn béo bở sẽ đến từ những người bạn, người quen mà Thiên Bình đã đối đãi tử tế. Túi tiền của họ đầy lại nhanh chóng không phải nhờ trúng số, mà nhờ mạng lưới quan hệ "đắt xắt ra miếng" hoạt động hết công suất, mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ bù đắp cho những ngày Tết tiêu pha thả ga.

Vô tư hưởng lộc, càng lạc quan càng giàu

Khác với sự toan tính hay lo xa của đất trời, Nhân Mã bước vào năm mới với tâm thế của một đứa trẻ được nhận quà. Đây là chòm sao tiêu tiền theo cảm hứng bậc nhất, Tết đến là xách ba lô lên và đi, hoặc chi tiền cho những trải nghiệm vui chơi quên sầu. Nhân Mã quan niệm tiền hết rồi lại có, niềm vui mới là thứ cần tận hưởng ngay. Chính cái tâm thế lạc quan, không so đo tính toán chi li ấy lại giúp Nhân Mã thu hút một nguồn năng lượng tích cực khổng lồ.

Vũ trụ dường như rất ưu ái những đứa con của thần Tự do này. Ra Giêng, trong khi người khác chật vật tìm cách kiếm tiền thì Nhân Mã lại hay gặp những vận may "từ trên trời rơi xuống". Đó có thể là một khoản nợ khó đòi bỗng dưng được trả, một cơ hội làm thêm nhẹ nhàng nhưng thù lao cao ngất, hoặc được người thân, quý nhân hỗ trợ vốn liếng làm ăn. Túi ba gang của Nhân Mã đầy lên nhờ sự "xởi lởi" trong tư tưởng. Họ không giữ rịt tiền trong túi, để dòng tiền lưu thông, và rồi nó chảy ngược về túi họ như một quy luật tự nhiên của sự trù phú.





Sự hào phóng có tính toán của người thực tế

Cuối cùng, không thể bỏ qua Kim Ngưu – chòm sao nổi tiếng là "thần giữ của" nhưng lại lọt vào danh sách này một cách đầy thuyết phục. Thực tế, Kim Ngưu không keo kiệt, họ chỉ chi tiêu cho những gì xứng đáng. Dịp Tết, Kim Ngưu sẵn sàng chi những khoản tiền lớn để mua sắm nội thất, biếu xén cha mẹ hai bên những món quà giá trị nhất. Họ quan niệm Tết là để hưởng thụ thành quả lao động, nên việc "xả kho" là chuyện bình thường.

Điều khiến Kim Ngưu ung dung tự tại sau Tết chính là nền tảng tài chính vững chắc và sự chăm chỉ không ai bằng. Nhưng năm nay, ngoài sự cần cù, Kim Ngưu còn được sao Mộc chiếu mệnh, mang đến những quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp. Ngay sau kỳ nghỉ, công việc của Kim Ngưu sẽ trôi chảy đến lạ thường. Những khoản đầu tư từ năm cũ bắt đầu sinh lời, cộng thêm sự hỗ trợ từ cấp trên hoặc đối tác lâu năm khiến dòng tiền của Kim Ngưu phục hồi thần tốc. Họ tiêu pha bạt mạng nhưng luôn có kế hoạch lấp đầy kho bạc, và may mắn đầu năm chỉ là chất xúc tác giúp quá trình đó diễn ra nhanh hơn mà thôi.

Suy cho cùng, chuyện tiền nong vơi đầy âu cũng là quy luật. Bốn chòm sao trên may mắn có được "túi ba gang" lộc lá, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chính cách sống phóng khoáng, biết trước biết sau và nỗ lực không ngừng nghỉ của họ mới là thỏi nam châm hút quý nhân về mình. Năm mới, cứ sống xởi lởi, chân thành, thì dù bạn thuộc cung hoàng đạo nào, lộc trời rồi cũng sẽ gõ cửa nhà bạn thôi.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)