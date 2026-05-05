Tháng 4 Âm lịch (rơi vào khoảng giữa tháng 5 đến giữa tháng 6 Dương lịch năm 2026) là giai đoạn chuyển giao giữa Lập Hạ và Tiểu Mãn, khí trời nóng dần, vạn vật sinh sôi, cũng là thời điểm dòng tài khí trong tử vi vận hành mạnh mẽ nhất nửa đầu năm. Theo quan niệm phương Đông, đây chính là "tháng vàng" để gặt hái thành quả từ những nỗ lực âm thầm trước đó. Đặc biệt, có ba con giáp được dự báo sẽ bứt phá ngoạn mục về tài chính, công việc thuận buồm xuôi gió, không chỉ kiếm được tiền mà còn giữ được tiền, điều mà nhiều người mơ ước cả năm chưa chắc đã có.

1. Tuổi Thìn được quý nhân nâng đỡ, tiền vào "không kịp đếm"

Người tuổi Thìn vốn được trời phú cho khí chất mạnh mẽ, đầu óc nhạy bén với cơ hội. Tuy nhiên, vài tháng trước đó, không ít người tuổi này phải chịu cảnh "nước chảy chỗ trũng", làm nhiều mà thu chẳng được bao nhiêu. Bước sang tháng 4 Âm lịch, cục diện thay đổi rõ rệt nhờ Thiên Đức tinh chiếu mệnh, kéo theo quý nhân xuất hiện đúng lúc cần.

Khoảng từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 4 Âm lịch, người tuổi Thìn nên chú ý các mối quan hệ cũ, có thể là một đồng nghiệp đã rời công ty, một người bạn lâu không gặp, hoặc một đối tác từng từ chối hợp tác trước đây. Chính họ sẽ mang đến cơ hội kiếm tiền mà bạn không ngờ tới. Người làm kinh doanh tự do dễ chốt được hợp đồng giá trị lớn, người đi làm công sở có khả năng được giao dự án quan trọng đi kèm khoản thưởng xứng đáng.

Điểm đáng giá nhất là tài lộc của tuổi Thìn trong giai đoạn này đến từ nhiều nguồn: lương chính, thu nhập phụ, thậm chí là khoản nợ cũ tưởng đã quên cũng có người chủ động trả lại. Lời khuyên dành cho tuổi Thìn là đừng vội tiêu xài, hãy dành ít nhất 30% số tiền vào kênh tích lũy ổn định, vì cuối tháng có thể phát sinh khoản chi liên quan đến gia đình hoặc sức khỏe người thân.

2. Tuổi Ngọ bứt phá sự nghiệp, tiền tự tìm đến cửa

Tuổi Ngọ trong tháng 4 Âm lịch được ví như "ngựa gặp đường thông". Sao Tử Vi và sao Lộc Tồn cùng chiếu, mở ra giai đoạn mà mọi việc tưởng khó lại hóa dễ dàng. Đặc biệt là những người tuổi Ngọ đang ấp ủ ý định chuyển việc, mở rộng kinh doanh hay đầu tư vào lĩnh vực mới, đây chính là thời điểm vàng để hành động.

Tuần thứ hai và thứ ba của tháng (tương ứng khoảng từ ngày 8 đến ngày 22 tháng 4 Âm lịch) là cao điểm tài lộc. Người tuổi Ngọ làm trong ngành sáng tạo, truyền thông, bán hàng online dễ có những đơn hàng đột biến, doanh thu vượt kế hoạch đề ra. Người làm văn phòng cũng có cơ hội được cấp trên đề bạt hoặc giao thêm trách nhiệm kèm theo phụ cấp.

Tuy nhiên, điều đặc biệt mà ít ai nhắc đến là tuổi Ngọ tháng này dễ "kiếm được nhanh nhưng cũng tiêu nhanh" nếu không tỉnh táo. Lời khuyên thực tế là trước khi quyết định chi một khoản lớn, hãy để qua đêm rồi mới quyết riêng nguyên tắc này cũng đủ giúp tuổi Ngọ giữ lại được một khoản kha khá đến cuối tháng. Ngoài ra, hạn chế cho vay tiền trong nửa cuối tháng vì khả năng thu hồi rất thấp.

3. Tuổi Dậu âm thầm tích lũy, bất ngờ "trúng đậm"

Khác với tuổi Thìn và tuổi Ngọ thiên về bứt phá, tuổi Dậu lại có kiểu hái lộc rất riêng: chậm mà chắc, kín đáo mà bền. Tháng 4 Âm lịch, sao Thiên Tài chiếu mệnh khiến những khoản đầu tư dài hạn, những công sức bỏ ra trước đó bắt đầu sinh lời rõ rệt.

Tuổi Dậu làm nghề tự do, freelancer, hoặc kinh doanh online lâu năm sẽ thấy lượng khách quay lại tăng đáng kể trong khoảng ngày 15 đến ngày 25 tháng 4 Âm lịch. Đây là kết quả của sự kiên trì giữ chất lượng và uy tín suốt thời gian qua. Một số người tuổi Dậu còn có cơ duyên với bất động sản, vàng hoặc các kênh tích lũy giá trị nếu có ý định mua bán, đây là thời điểm thuận lợi để xem xét nghiêm túc.

Điều thú vị mà ít báo lá số nào nhắc đến là tuổi Dậu tháng này đặc biệt hợp với việc "kiếm tiền từ kiến thức" nghĩa là dạy học, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm đều có thể quy ra thu nhập. Nếu bạn tuổi Dậu đang có chuyên môn nào đó, đừng ngại đóng gói nó thành sản phẩm hoặc khóa học nhỏ, kết quả có thể vượt mong đợi.

Tài lộc đến không phải để hưởng thụ mà để tạo nền móng cho chặng đường dài. Ba con giáp Thìn, Ngọ, Dậu nếu biết tận dụng tốt tháng 4 Âm lịch này, không chỉ no đủ trước mắt mà còn vững vàng đến hết năm. Quan trọng nhất vẫn là giữ cái đầu tỉnh táo, đôi tay chăm chỉ và tấm lòng biết ơn, đó mới là "bùa hộ mệnh" cho mọi vận may.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.