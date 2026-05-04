Tháng 4 Âm lịch (nhằm khoảng 17/5 đến 15/6 Dương lịch năm 2026) là giai đoạn chuyển giao quan trọng giữa hai mùa, khi khí trời đổi vận và năng lượng của mỗi bản mệnh cũng có sự dịch chuyển rõ rệt. Theo chuyên gia phong thủy Mạch Linh Linh (Trung Quốc), có ba con giáp đặc biệt được thiên thời ưu ái trong giai đoạn này, không chỉ thuận lợi trong công việc mà còn rộng cửa đón tài lộc, vun vén được tình cảm và sức khỏe. Nếu bạn nằm trong danh sách dưới đây, đừng bỏ qua những gợi ý hữu ích để tận dụng tối đa vận may đang gõ cửa.

1. Tuổi Tỵ được quý nhân nâng đỡ, công việc bứt phá ngoạn mục

Người tuổi Tỵ vốn được xem là con giáp thông minh, nhạy bén nhưng đôi khi hay tự ôm việc một mình nên dễ rơi vào tình trạng kiệt sức. Bước sang tháng 4 Âm lịch, cục diện này thay đổi đáng kể khi sao cát chiếu mệnh, mang theo nhiều mối duyên lành. Những người tuổi Tỵ đang làm công việc văn phòng, sáng tạo nội dung hoặc kinh doanh tự do nhiều khả năng sẽ gặp được đối tác, khách hàng hoặc cấp trên thật sự hiểu giá trị mà họ tạo ra. Đây là giai đoạn mà bạn không cần phải tự mình gồng gánh nữa, bởi xung quanh sẽ xuất hiện những người sẵn lòng đồng hành, chia sẻ và mở đường.

Về tài chính, các khoản thu nhập phụ, hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ những dự án đầu tư từng tưởng đã ngủ yên có thể bất ngờ quay lại. Lời khuyên dành cho người tuổi Tỵ trong tháng này là hãy mạnh dạn nói ra ý tưởng của mình thay vì giấu kín, đồng thời chú ý chăm sóc giấc ngủ vì khí huyết dễ hao tổn khi quá hưng phấn với công việc. Một chút màu đỏ rượu vang hoặc vàng đất trong trang phục, vật dụng cá nhân sẽ giúp kích hoạt thêm vượng khí.

2. Tuổi Mùi đón tài lộc âm thầm sinh sôi, tình cảm nở hoa

Nếu nửa đầu năm 2026 khiến người tuổi Mùi cảm thấy mọi thứ trôi đi chậm chạp, có chút bí bách thì tháng 4 Âm lịch chính là thời điểm vận khí bừng tỉnh trở lại. Tuổi Mùi vốn hiền lành, biết tích góp và sống có chiều sâu, nên khi vận may đến, họ thường không vung tay phô trương mà lặng lẽ gom giữ. Đây cũng là lý do khiến người tuổi Mùi giàu lên một cách bền vững, không ồn ào. Trong tháng này, các khoản tiền nhỏ lẻ tích lũy từ nhiều nguồn có thể cộng dồn thành con số đáng kể, đủ để bạn cân nhắc một quyết định lớn như mua sắm tài sản, đầu tư khóa học nâng cao hoặc khởi động một dự án ấp ủ bấy lâu.

Về mặt tình cảm, tuổi Mùi độc thân có cơ hội gặp gỡ người thật sự đồng điệu, không vội vàng nhưng đủ ấm áp để gắn bó dài lâu. Người đã có gia đình thì những hiểu lầm nhỏ trước đây sẽ dần được hóa giải, không khí trong nhà ấm cúng hơn. Điều cần lưu ý là tuổi Mùi đôi khi cả nể, dễ bị nhờ vả tài chính. Trong tháng 4 Âm lịch, hãy học cách từ chối khéo léo, bởi giữ được tiền cũng quan trọng không kém việc kiếm thêm tiền.

3. Tuổi Hợi đón vận may đến từ những điều không ngờ tới

Tuổi Hợi trong tháng 4 Âm lịch được ví như con thuyền xuôi gió, mọi việc dù lớn hay nhỏ đều có xu hướng diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Đặc biệt, đây là con giáp dễ nhận được "lộc trời cho" theo nghĩa đen, có thể là một khoản tiền hoàn lại bất ngờ, một món quà giá trị từ người thân, hoặc một cơ hội nghề nghiệp đến từ chính những mối quan hệ cũ tưởng đã nguội lạnh. Sự nhẹ nhõm trong tâm trí cũng là điểm sáng đáng nói của tuổi Hợi giai đoạn này. Sau một thời gian dài lo nghĩ về tài chính hoặc công việc, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ dần được sắp xếp lại theo hướng tích cực.

Lời khuyên là hãy chủ động liên hệ lại với những người bạn cũ, đồng nghiệp đã rời công ty hoặc khách hàng cũ. Một cuộc gặp tình cờ có thể mở ra cánh cửa lớn mà bạn không ngờ tới. Ngoài ra, tuổi Hợi nên hạn chế ra quyết định tài chính quan trọng vào những ngày đầu tháng Âm lịch, dành thời gian quan sát kỹ rồi mới hành động ở nửa sau của tháng để tận dụng đỉnh điểm vận may.

Vận khí tốt là điều đáng mừng, nhưng quan trọng hơn vẫn là cách mỗi con giáp đón nhận và sử dụng nó. Người biết tận dụng đúng lúc, sống có kế hoạch và giữ tâm thế vững vàng mới thật sự biến vận may thành thành quả lâu dài.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo