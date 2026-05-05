Đất trời sang Hạ trong một buổi chiều tháng Năm: Câu chuyện về tiết khí thứ 7 và nhịp sống thuận theo trời đất của người Việt

Có những ngày trong năm đi qua mà ta không hề hay biết, chỉ đến khi giật mình nhận ra trên đường về phố đã loáng thoáng tiếng ve, góc sân nhà ai đã rụng đỏ một thảm phượng. Hôm nay, thứ Ba ngày 5/5/2026 tức 19 tháng 3 Âm lịch năm Bính Ngọ là một ngày như thế. Theo lịch tiết khí truyền thống phương Đông, đây chính là tiết Lập Hạ - cột mốc thiên văn đánh dấu mùa hè chính thức gõ cửa.

Tiết khí thứ bảy trong năm

Trong hệ thống 24 tiết khí mà ông cha ta thừa hưởng từ nền văn minh nông nghiệp lúa nước phương Đông, Lập Hạ là tiết khí thứ bảy, đứng đầu trong bốn tiết khí của mùa hè và là một trong "Tứ Lập" trọng đại - Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu, Lập Đông. Cái tên Lập Hạ giản dị đến mức gần như không cần giải thích: "lập" là dựng lên, là bắt đầu; "hạ" là mùa hè. Hai chữ ghép lại, vừa là một mệnh đề thiên văn, vừa là một lời thông báo mộc mạc của trời đất với con người.

Về mặt khoa học, tiết Lập Hạ bắt đầu khi Mặt trời đạt đến vị trí 45 độ trên hoàng đạo và kết thúc khi đạt đến 60 độ - một quãng đường vũ trụ kéo dài chừng mười lăm đến mười sáu ngày. Năm 2026, theo tính toán thiên văn chính xác, thời khắc Lập Hạ ở Việt Nam rơi vào 18 giờ 48 phút chiều ngày 5/5 - cái giờ mà mặt trời đã ngả về tây, ánh sáng cuối ngày còn vương trên những tán cây sấu ven phố Hà Nội, hay đổ dài trên những con đường gạch đỏ của Hội An. Tiết khí này sẽ kéo dài cho đến hết ngày 20/5, trước khi chuyển sang tiết Tiểu Mãn - khi những bông lúa đầu mùa căng đầy nhưng chưa chín hẳn.

"Một cái nóng đến sớm"

Năm Bính Ngọ 2026 có một điểm đặc biệt ít người để ý. Lập Hạ năm nay rơi vào ngày 19/3 âm lịch tức là Lập Hạ sớm. Trong kho tàng nông ngạn dân gian, có một câu cổ ngữ truyền miệng từ bao đời: "Lập Hạ sớm sẽ nóng đến nỗi bò cũng chết". Câu nói nghe có phần phóng đại, nhưng lại chính là cách người xưa cô đọng kinh nghiệm hàng nghìn năm quan sát trời đất vào đúng tám chữ.

Thêm một tầng cộng hưởng nữa: Năm 2026 là năm Bính Ngọ - thiên can Bính thuộc Hoả, địa chi Ngọ cũng thuộc Hoả. Khi tiết Lập Hạ vốn dĩ thuộc hành Hoả lại đặt vào một năm mang đậm tính Hoả như Bính Ngọ, các nhà nghiên cứu phong thuỷ và y học cổ truyền tin rằng đây sẽ là thời điểm dương khí phát triển đặc biệt mạnh mẽ. Hoả khí dồi dào thúc đẩy sự nghiệp, thúc đẩy hành động, thúc đẩy năng lượng sống - nhưng cũng dễ khiến tâm con người trở nên nóng nảy, bốc đồng, dễ xảy ra va chạm, dễ phát sinh các vấn đề về tim mạch, huyết áp.

Ấy là một con dao hai lưỡi rất cổ điển trong tư duy phương Đông: Cái gì quá thì đều cần được tiết chế. Mùa hè cần sự nhiệt huyết, nhưng mùa hè trong năm Bính Ngọ thì cần thêm cả sự biết dừng.

Lập Hạ trong nhịp sống nông nghiệp Việt Nam

Người Việt mình, dù sống ở thành phố lâu năm, thì trong huyết quản vẫn còn nhịp đập của nền văn minh lúa nước. Lập Hạ với cha ông không phải là một khái niệm trừu tượng từ sách lịch pháp Trung Hoa, mà là một dấu mốc rất thực trên cánh đồng. Đây là lúc kết thúc tiết Cốc Vũ - những cơn mưa xuân nồm ẩm đã qua, lúa chiêm đã trổ đòng, và người nông dân chuẩn bị bước vào vụ hè - vụ mùa của lúa hè thu, của ngô khoai, của những giàn mướp giàn bí leo lên thật nhanh dưới nắng.

Ngày dài hơn, đêm ngắn lại. Bức xạ Mặt trời ở bán cầu Bắc tăng mạnh, mưa rào ngắn xuất hiện nhiều hơn, không khí oi ả hơn nhưng cũng dào dạt sức sống hơn. Cây cối sinh trưởng nhanh đến mức có thể quan sát được từng ngày - vườn rau ngót sau nhà chỉ vài hôm đã đâm những đọt non xanh mướt, cây xoài đầu ngõ đã lúc lỉu quả nhỏ bằng đầu ngón tay. Đây cũng là lúc con người như câu nói rất ý nhị của các cụ, "bước vào nhịp lao động sôi động nhất trong năm". Học sinh chuẩn bị thi cử, người làm công sở vào guồng quý II, các gia đình bàn nhau chuyện sửa sang nhà cửa chống nóng, mua thêm cái quạt, thay cái rèm cho mát.

Dưỡng sinh thuận theo tiết khí - triết lý cũ cho một mùa hè rất mới

Y học cổ truyền có một quan niệm rất đẹp: "Dược thực đồng nguyên" - thuốc và thức ăn vốn cùng một nguồn gốc. Vì thế, sống thuận theo tiết khí trước hết là ăn uống thuận theo tiết khí. Lập Hạ thuộc hành Hoả, ứng với Tâm trong ngũ tạng. Khi Hoả khí vượng, người ta dễ mất ngủ, dễ cáu kỉnh, dễ đổ mồ hôi nhiều, dễ mất nước. Triết lý dưỡng sinh phương Đông gọi đây là lúc cần "Thuỷ chế Hoả" dùng tính mát của nước để cân bằng cái nóng của lửa.

Trong gian bếp của người Việt, "Thuỷ chế Hoả" không phải là khái niệm xa vời. Nó là bát canh mướp nấu với rau đay mồng tơi cuối bữa cơm trưa. Là quả mướp đắng nhồi thịt om kỹ trong nồi đất. Là chén chè đậu xanh nguyên vỏ, chén chè hạt sen long nhãn. Là cốc nước rau má, ly nước sấu ngâm đường, miếng dưa hấu đỏ mọng để trong tủ lạnh chờ buổi chiều đi học về. Người miền Bắc có canh cua rau đay; người miền Trung có canh khoai mỡ, canh hến; người miền Nam có canh chua cá lóc bông súng - tất cả đều là những bài thuốc bình dân mà mẹ và bà đã truyền lại, mà giờ nhìn lại thấy thật khớp với nguyên lý dưỡng sinh "mùa nào thức nấy".

Cùng với việc ăn, là việc nghỉ. Lập Hạ là lúc nên ngủ muộn hơn một chút và dậy sớm hơn một chút - thuận theo nhịp ngày dài đêm ngắn. Là lúc nên giảm bớt các món cay nóng, giảm rượu, giảm thịt đỏ, tăng rau xanh và trái cây nhiều nước. Là lúc nên dành buổi sáng sớm hoặc chiều muộn để đi bộ một vòng quanh hồ, thay vì cố tập thể dục giữa trưa nắng. Là lúc nên uống đủ nước, nhưng không uống quá lạnh vì tỳ vị đầu hè vốn đang yếu ớt thích nghi.

Một khoảnh khắc để dừng lại, ngay giữa thứ Ba bình thường

Lập Hạ 2026 đến vào một ngày thứ Ba bình thường trong tuần làm việc. Phần lớn chúng ta sẽ trải qua ngày này như mọi ngày khác, dậy sớm, đi làm, kẹt xe, cuộc họp, deadline, về nhà, lướt điện thoại, ngủ. Cái thời khắc 18h48 chiều khi Mặt trời chính thức chạm vào 45 độ hoàng đạo - sẽ trôi qua trong tiếng còi xe và ánh đèn đỏ ngã tư.

Nhưng nếu để tâm một chút, chỉ cần một chút thôi, ta sẽ nhận ra mùa hè đã thực sự về. Có thể là một chùm phượng đỏ bất ngờ thấy ven đường. Có thể là tiếng ve đầu mùa rất khẽ trong tán cây xà cừ ở công viên. Có thể là cái nóng buổi trưa đã khang khác, không còn cái nồm ẩm dính dấp của tháng Ba, mà là cái khô ráo, oi ả, đầy năng lượng của mùa Hạ. Có thể chỉ là một bát canh chua mẹ nấu, một quả vải đầu mùa ai biếu, một cốc nước sấu để mát trong tủ lạnh chờ con đi học về.

Người xưa để lại 24 tiết khí không phải chỉ để chúng ta biết hôm nay là ngày gì. Họ để lại như một lời dặn dò: Rằng trời đất có nhịp của trời đất, và con người dù có hiện đại đến đâu cũng vẫn là một phần của nhịp ấy. Sống thuận theo tiết khí, suy cho cùng, là sống chậm lại một nhịp để kịp nghe mùa, kịp ngắm hoa, kịp nấu một bữa cơm có canh, kịp hỏi người thân hôm nay có khoẻ không.

Mùa hè năm nay, bạn muốn sống như thế nào?