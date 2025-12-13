Top 3 chòm sao bước qua giai đoạn "lọc người": Ở lại toàn mối quan hệ đáng giá, gia đạo cũng nhờ đó mà "phát" hơn

Không phải ai rời đi cũng là mất mát. Có những giai đoạn trong đời, việc các mối quan hệ tự nhiên sàng lọc lại chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang bước sang một chu kỳ trưởng thành hơn. Từ cuối năm trở đi, chuyển động của các hành tinh chậm cho thấy nhiều chòm sao không còn duy trì những kết nối hời hợt. Thay vào đó, những mối quan hệ bền vững, mang tính gia đình, lâu dài mới thực sự ở lại.

Dưới đây là 3 chòm sao đang đi qua giai đoạn "lọc người" rõ rệt nhất, nhưng đổi lại là sự bình ổn trong cảm xúc, gia đạo nhẹ gánh, tình cảm và các mối quan hệ thân thiết ngày càng có giá trị.

Cự Giải – Bớt hy sinh vô điều kiện, gia đình nhờ đó mà yên ấm hơn

Ảnh minh họa

Cự Giải vốn là chòm sao sống nặng tình, dễ mềm lòng và thường ôm đồm trách nhiệm cảm xúc cho người khác. Trong suốt một thời gian dài, Cự Giải có xu hướng nhẫn nhịn để giữ hòa khí, từ bạn bè, người thân cho đến hôn nhân.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn cuối năm, Cự Giải bắt đầu tỉnh táo hơn trong việc chọn ai xứng đáng để ở lại. Những mối quan hệ khiến họ mệt mỏi, phải gồng mình hoặc luôn cảm thấy có lỗi sẽ dần rơi rụng.

Điều tích cực là khi không còn phân tán năng lượng cho quá nhiều người, Cự Giải quay về tập trung cho gia đình nhỏ. Không khí gia đạo vì thế cũng dịu lại, vợ chồng dễ nói chuyện thẳng thắn hơn, người thân trong nhà hiểu nhau hơn. Với Cự Giải, "lọc người" không phải ích kỷ, mà là cách để bảo vệ sự ấm êm lâu dài.

Xử Nữ – Cắt bớt mối quan hệ độc hại, tinh thần nhẹ nhõm thấy rõ

Xử Nữ bước vào giai đoạn "lọc người" một cách rất âm thầm. Không ồn ào, không tuyên bố, nhưng họ dần rút khỏi những mối quan hệ khiến mình phải chịu đựng hoặc liên tục giải thích.

Trong tình cảm, Xử Nữ thôi cố gắng sửa chữa một người không muốn thay đổi. Trong gia đình, họ cũng học cách đặt ranh giới, không ôm hết trách nhiệm cảm xúc của người khác lên vai mình.

Kết quả là tinh thần Xử Nữ nhẹ hơn trông thấy. Khi đầu óc bớt căng thẳng, họ xử lý công việc và chuyện nhà cửa rõ ràng, rạch ròi hơn. Gia đạo nhờ đó cũng ổn định, ít mâu thuẫn vặt, không còn cảm giác "bằng mặt mà không bằng lòng".

Giai đoạn này giúp Xử Nữ nhận ra: ở ít người nhưng đúng người, vẫn hơn đông mà mệt.

Ma Kết – Không còn giữ mối quan hệ vì trách nhiệm

Ảnh minh họa

Ma Kết là chòm sao thường ở lại trong các mối quan hệ chỉ vì trách nhiệm, vì nghĩa, vì "đã quen rồi". Nhưng cuối năm nay, sự thay đổi trong tư duy khiến Ma Kết không còn muốn duy trì những kết nối chỉ mang tính hình thức.

Họ sẵn sàng buông bỏ những mối quan hệ xã giao không cần thiết, kể cả trong họ hàng hay công việc, để dành thời gian cho gia đình và những người thực sự quan trọng.

Điều đáng chú ý là sau khi "lọc người", Ma Kết không mất đi mà ngược lại còn được nhiều hơn. Gia đình trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, vợ chồng dễ đồng lòng hơn trong các quyết định lớn, con cái cũng cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của Ma Kết trong đời sống hằng ngày.

Giai đoạn "lọc người" có thể khiến nhiều người cảm thấy trống trải lúc ban đầu, nhưng về lâu dài, đó là bước chuyển cần thiết để cuộc sống nhẹ nhõm và bền vững hơn. Với 3 chòm sao trên, việc buông bớt những mối quan hệ không phù hợp chính là cách để giữ lại sự bình yên trong gia đạo và những kết nối thật sự có ý nghĩa.

Không phải ai ở lại cũng vì nghĩa vụ, và không phải ai rời đi cũng là mất mát. Quan trọng là sau tất cả, những người còn bên bạn vẫn khiến bạn cảm thấy an tâm và được là chính mình.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm