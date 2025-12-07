Từ ngày 8/12, top 3 chòm sao khổ tận cam lai, thậm chí có người đường tình - tiền chạm ngưỡng may mắn rực rỡ nhất năm

Tháng 12 bước đến mang theo không khí kết thúc – khởi đầu, cũng là lúc nhiều chòm sao phải đối mặt với thử thách cuối năm. Đặc biệt, 3 chòm sao dưới đây dễ gặp chuyện thị phi, hiểu lầm hoặc bị người khác "chơi xấu" trong tuần đầu tháng 12.

Nhưng đừng lo: qua tuần 2 trở đi, vận khí xoay chiều mạnh mẽ, tình duyên – tài lộc đồng thời khởi sắc, thậm chí có người chạm ngưỡng may mắn rực rỡ nhất năm.

Ảnh minh họa

1. Song Tử – Cẩn lời ăn tiếng nói kẻo bị hiểu lầm, nhưng tình duyên bất ngờ đỏ rực sau ngày 12/12

Tuần đầu tháng 12, Song Tử dễ rơi vào cảnh "đang yên đang lành thì dính chuyện từ trên trời rơi xuống". Một câu nói vô tình cũng có thể bị người khác bóp méo, gây thị phi.

Song Tử cần tránh tham gia chuyện không phải của mình, đặc biệt là ở nơi làm việc.

Bước sang tuần 2:

Tình duyên: Song Tử độc thân được "quý nhân tình cảm" soi chiếu, dễ gặp đúng người đúng thời điểm. Người đang yêu có bước tiến mới, tránh được cãi vã và làm hòa sâu sắc.

Tiền bạc: Thu nhập khởi sắc nhẹ, đặc biệt với ai làm nghề tự do, sáng tạo, kinh doanh dịch vụ cuối năm.

Gia đình: Không khí trong nhà ấm dần, các mối quan hệ đang căng thẳng được hóa giải.

Song Tử chỉ cần bước qua vài ngày đầu hơi u ám, là sẽ thấy cả bầu trời rực sáng.

2. Ma Kết – Dễ bị tiểu nhân "đâm sau lưng", nhưng tài lộc bật tăng mạnh từ giữa tháng 12

Ngay những ngày đầu tháng, Ma Kết có thể cảm thấy bị soi mói, cạnh tranh, hoặc làm việc gì cũng bị người khác bắt lỗi. Đây là lúc Ma Kết cần giữ bình tĩnh, nói ít – làm nhiều, tránh đối đầu trực diện với kẻ xấu.

Qua tuần 2 tháng 12:

Tiền tài: May mắn mở khóa. Người làm công việc ổn định có cơ hội thưởng, tăng lương hoặc nhận job phụ. Người kinh doanh có khách lớn, doanh thu tăng đột biến.

Tình duyên: Người độc thân có người thầm để ý, có thể xuất hiện từ mạng xã hội hoặc mối quan hệ cũ. Người đang yêu bớt áp lực, có thể tính chuyện về chung một nhà.

Gia đạo: Gia đình là hậu phương vững vàng nhất trong tháng này, giúp Ma Kết vượt qua mọi khó khăn.

Tháng 12 chính là "bệ phóng" để Ma Kết bứt tốc trước khi bước sang năm mới.

Ảnh minh họa

3. Thiên Bình – Gặp tiểu nhân nơi công sở, nhưng tình cảm và tài vận rực rỡ từ ngày 14/12

Thiên Bình vốn khéo léo, nhưng đầu tháng 12 lại dễ rơi vào vòng xoáy nói xấu – ganh tị từ người xung quanh. Có thể vì thành công gần đây của bạn khiến một số người khó chịu. Hãy tránh than phiền hoặc chia sẻ bí mật quá nhiều.

Từ giữa tháng trở đi:

Tình yêu: Đào hoa nở bung. Người độc thân gặp người mang năng lượng tích cực, khiến Thiên Bình muốn yêu trở lại. Người có đôi hòa hợp, dễ nhận tin vui nhỏ.

Tiền bạc: Tài lộc tăng, có thể nhờ hợp đồng, hoa hồng hoặc một dự án đến bất ngờ.

Gia đình – bạn bè: Hòa khí, hỗ trợ nhau, không còn khoảng cách như giai đoạn trước.

Thiên Bình chỉ cần đi qua "vùng nhiễu động" đầu tháng là bước vào giai đoạn bùng nổ đúng nghĩa.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm