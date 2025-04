Lee Tae Im sinh ngày 2 tháng 9 năm 1986 tại Ulsan, Hàn Quốc, từng mê hoặc khán giả bằng tài năng diễn xuất và vóc dáng quyến rũ, vươn lên nổi tiếng với các vai trong Don't Hesitate (2009) và Woman of Dignity (2017). Tuy nhiên, scandal năm 2015, những khó khăn cá nhân và quyết định giã từ sự nghiệp năm 2018 đã đánh dấu một lối ra đầy kịch tính khỏi ngành giải trí. Câu chuyện của cô phản ánh những đỉnh cao và vực sâu của danh tiếng trong bối cảnh khắc nghiệt của nền giải trí Hàn Quốc.

Nữ thần nóng bỏng với sự nghiệp đầy hứa hẹn

Tốt nghiệp trung học Sunggwang, Lee Tae Im học ngành Sân khấu Điện ảnh tại Đại học Hanyang trước khi bỏ dở để theo đuổi diễn xuất. Ra mắt năm 2008 với vai phụ trong My Life's Golden Age, cô bứt phá với vai Jang Soo Hyun trong Don't Hesitate (2009), giành giải Ngôi sao Mới tại SBS Drama Awards 2009. Các vai trong Please Marry Me (2010), Special Investigation Unit (2011) và Days of Wrath (2013) thể hiện sự linh hoạt, trong khi vai Yun Soo trong For the Emperor (2014) cũng giúp cô gây sự chú ý với khán giả.

Lee Tae Im khiến khán giả không thể rời mắt trong phim 18+ For the Emperor (2014)

Đỉnh cao sự nghiệp của nữ diễn viên là vai Yoon Sung Hee trong Woman of Dignity (2017), giúp cô giành giải Ngôi sao Nổi bật tại Korea Drama Awards 2017 và giải Lựa chọn Xuất sắc tại Asia Artist Awards lần thứ 2. Dù được khen ngợi, nữ diễn viên thường nhận vai phụ, khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên chưa thực sự được khai phá đầy đủ tiềm năng.

Vóc dáng nổi bật của Lee Tae Im cũng là một dấu ấn trong mắt công chúng, thường được nhấn mạnh qua các vai diễn và xuất hiện trước truyền thông. Sự tự tin trong For the Emperor (2014), với những cảnh quay 18+ táo bạo, và phong cách quyến rũ trong Woman of Dignity khiến Lee Tae Im vừa được khen ngợi vừa bị soi mói.

Xuất hiện trên Video Star năm 2018, nữ diễn viên tiết lộ chế độ ăn kiêng khắc nghiệt—ba thìa cơm mỗi ngày—để giữ dáng, làm dấy lên tranh luận về chuẩn mực sắc đẹp ngành giải trí. Netizen trên allkpop gọi cô là "nóng bỏng" nhưng một số chỉ trích việc tập trung vào hình thể hơn tài năng, phản ánh văn hóa chú trọng ngoại hình của Hàn Quốc. Vóc dáng khuếch đại sức hút màn ảnh nhưng cũng khiến nữ diễn viên bị công chúng định kiến, làm phức tạp di sản của mình.

Scandal khẩu chiến với đồng nghiệp trên trường quay

Vào tháng 3 năm 2015, sự nghiệp của Lee Tae Im gặp khủng hoảng lớn sau vụ tranh cãi công khai với ca sĩ Kim Ye Won khi quay show thực tế My Tutor Friend. Một đoạn video bị rò rỉ ghi lại cảnh Lee Tae Im chỉ trích gay gắt Ye Won vì cách xưng hô thiếu kính trọng, một lỗi văn hóa nghiêm trọng, đặc biệt khi cô hơn Ye Won sáu tuổi. Lập tức, phản ứng dữ dội từ công chúng nổ ra, gắn mác cô là người kiêu ngạo. Lee Tae Im buộc phải rút khỏi chương trình cũng như các dự án khác, đồng thời gửi lời xin lỗi đầy nước mắt và tạm ngừng sự nghiệp trong suốt hai năm.

Lee Tae Im và Kim Hee Sun trong Woman of Dignity (2017)

Tuy nhiên, đoạn video sau đó cho thấy Ye Won thực sự đã dùng giọng điệu thiếu trang trọng, khiến một số người đứng về phía Lee Tae Im và câu nói của Ye Won nhanh chóng trở thành meme nổi bật trên mạng. Dù vậy, scandal này đã để lại vết sẹo dài trong sự nghiệp của cô. Nhiều tin đồn xuất hiện xoay quanh việc nữ diễn viên mắc trầm cảm. Mặc dù sự trở lại của cô vào năm 2017 với vai diễn trong Woman of Dignity được xem là một chiến thắng, nhưng những bóng đen từ vụ tranh cãi vẫn tiếp tục ám ảnh, làm suy yếu vị thế của cô trong mắt công chúng.

Giải nghệ, lấy chồng giàu nhưng đời không như là mơ

Đời tư của Lee Tae Im luôn là tâm điểm chú ý của công chúng và trải qua không ít biến động. Vào tháng 3 năm 2018, cô gây bất ngờ khi tuyên bố giải nghệ trên Instagram, lý do được cô chia sẻ là "nhiều suy nghĩ và đau đớn". Cô cũng tiết lộ đang mang thai và đã đính hôn với một doanh nhân lớn hơn mình 12 tuổi, chuyên gia trong lĩnh vực M&A. Sau tuyên bố này, công ty quản lý Management HENEM đã chấm dứt hợp đồng với cô và hồ sơ của Lee Tae Im bị xóa khỏi các cổng thông tin giải trí của Hàn Quốc.

Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên càng thêm phức tạp khi chồng cô bị bắt vào cùng tháng vì tội gian lận chứng khoán, bị cáo buộc thao túng giá cổ phiếu vào năm 2014. Tháng 7 năm 2019, chồng cô bị kết án 1,5 năm tù, giảm từ ba năm, khiến cộng đồng mạng chỉ trích cô là "kẻ đào mỏ".

Lee Tae Im sinh con vào tháng 9 năm 2018 và đón nhận vai trò làm mẹ trong sự lặng lẽ. Trong chương trình Video Star năm 2018, cô tiết lộ mình phải trải qua chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và đối mặt với những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, gây tranh cãi lớn từ dư luận. Công ty quản lý của cô sau đó mô tả cô có "tâm trạng biến động lớn" và khó liên lạc, ám chỉ những thử thách kéo dài mà cô phải đối mặt. Những scandal, rắc rối pháp lý của chồng và áp lực từ công chúng dường như đã khiến cô rời xa ánh hào quang, để lại nỗi tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Kể từ khi giải nghệ vào năm 2018 đến nay, Lee Tae Im gần như hoàn toàn biến mất khỏi đời sống công chúng, không có dự án diễn xuất hay sự xuất hiện nào được xác nhận. Mạng xã hội của cô, từng sôi động, giờ đây im ắng, và các bình luận từ công ty quản lý cho thấy cô đã cắt đứt mọi liên hệ với ngành giải trí. Một bài viết trên Soompi vào năm 2023 suy đoán rằng cô đang tập trung vào gia đình, có thể đang nuôi dạy con cái xa rời ánh hào quang của showbiz.