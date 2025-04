"Quốc bảo nhan sắc" từng khiến cả Hàn Quốc mê mệt bỗng dưng biến mất: Giờ tuổi 43 gây ngỡ ngàng vì đẹp như tượng tạc

Han Ga In, tên thật là Kim Hyun Joo, sinh năm 1982, là gương mặt biểu tượng cho thời kỳ vàng son của làn sóng Hallyu. Với vẻ đẹp thanh thoát cùng diễn xuất tinh tế, cô để lại dấu ấn sâu đậm qua loạt tác phẩm kinh điển như The Moon Embracing the Sun (Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) và Architecture 101. Tuy nhiên, kể từ đỉnh cao rực rỡ năm 2012, Han Ga In dần rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, để lại một khoảng trống đầy tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Hình ảnh trong veo được ví là "quốc bảo nhan sắc" của Han Ga In

Sự nghiệp sớm thăng hoa và quyết định lập gia đình

Han Ga In bước vào làng giải trí một cách đầy ấn tượng khi mới 20 tuổi, qua một quảng cáo nổi bật cho Asiana Airlines. Nhan sắc thanh thuần, đậm chất Hàn khiến cô nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón. Vai diễn đầu tay trong Yellow Handkerchief (2003) không chỉ đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp mà còn mang đến mối nhân duyên với nam diễn viên Yeon Jung Hoon – người sau này trở thành chồng cô.

Sau vai diễn ấn tượng trong Terms of Endearment (2004), giúp cô nhận giải Diễn xuất xuất sắc tại KBS Drama Awards, Han Ga In bất ngờ kết hôn vào năm 2005 ở tuổi 23 – một quyết định táo bạo giữa lúc danh tiếng đang lên, từng khiến dư luận nghi ngại nhưng cô vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Sau thất bại với Witch Yoo Hee (2007), cô tạm rút lui khỏi phim trường ba năm, tập trung vào quảng cáo và phát triển hình ảnh cá nhân. Màn trở lại năm 2010 với Bad Guy cho thấy nỗ lực làm mới bản thân, thoát khỏi hình tượng "ngọc nữ" để hướng đến những vai diễn nội tâm, phức tạp hơn.

Han Ga In và đỉnh cao "The Moon Embracing the Sun - Mặt Trăng Ôm Mặt Trời"

Đỉnh cao sự nghiệp đến vào năm 2012 với hai cú hích lớn: The Moon Embracing the Sun đạt tỷ suất người xem kỷ lục 42,2%, giúp Han Ga In trở thành hiện tượng truyền hình quốc dân và nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc tại MBC Drama Awards. Cùng năm, cô ghi dấu ấn sâu sắc trên màn ảnh rộng với Architecture 101, vai diễn "mối tình đầu quốc dân" đưa bộ phim đạt doanh thu kỷ lục cho thể loại melodrama, khẳng định vị thế Han Ga In không chỉ là biểu tượng nhan sắc mà còn là ngôi sao có thực lực.

Lý do lui về hậu trường

Sau năm 2012, khi người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vào việc Han Ga In sẽ vươn lên trở thành ngôi sao thống lĩnh màn ảnh Hàn, cô lại dần rút khỏi ánh đèn sân khấu. Những biến cố trong đời sống cá nhân đóng vai trò then chốt trong quyết định ấy. Năm 2014, cô trải qua một lần sảy thai – nỗi mất mát sâu sắc mà sau này cô mới dũng cảm chia sẻ, hé lộ những tổn thương tinh thần để lại trong lòng.

Những năm sau đó, Han Ga In lần lượt chào đón con gái vào năm 2016 và con trai vào năm 2019, và từ đó, cô dành trọn ưu tiên cho vai trò làm mẹ thay vì tiếp tục chạy đua với guồng quay khắc nghiệt của showbiz. Cuộc hôn nhân bền vững và đáng ngưỡng mộ với Yeon Jung Hoon càng khiến cô thêm gắn bó với đời sống gia đình, lựa chọn lùi về hậu trường trong sự ủng hộ thầm lặng nhưng đầy trân trọng từ công chúng.

Han Ga In và chồng - diễn viên Yeon Jung Hoon

Về mặt nghề nghiệp, trải nghiệm tiêu cực từ Witch Yoo Hee khiến Han Ga In ngày càng cẩn trọng. Cô từ chối các dự án không đủ sức nặng, vì muốn vai diễn phải mang lại giá trị thật sự.

Mistress (2018) – bản Hàn của series BBC – là dự án cuối cùng cô nhận trước một thời gian dài "ngủ đông". Dù được đánh giá cao nhờ diễn xuất mãnh liệt, bộ phim vẫn không đủ để níu cô ở lại với guồng quay khắc nghiệt của showbiz.

Sự trở lại thầm lặng nhưng đầy hứa hẹn

Tháng 9 năm 2022, ở tuổi 41, Han Ga In phá vỡ hình ảnh "ẩn dật" bằng việc ra mắt tài khoản Instagram và kênh YouTube. Đây là bước chuyển hiếm có, cho thấy mong muốn gần gũi hơn với công chúng. Yeon Jung Hoon là một trong những người theo dõi đầu tiên, thể hiện sự ủng hộ vợ vô điều kiện.

Tháng 4 năm 2025, Han Ga In đánh dấu sự trở lại qua MV Rules of a Princess, lấy cảm hứng từ con cái, đăng trên YouTube. Khán giả trên nền tảng X khen ngợi vẻ rạng rỡ của cô, đồng loạt kêu gọi cô trở lại màn ảnh nhỏ. Cách Han Ga In chọn lọc hình ảnh trên mạng xã hội – giữ vững sự thanh lịch nhưng gần gũi – cho thấy cô vẫn đang từng bước kết nối với người hâm mộ.

Nhan sắc thanh lịch tuổi 43 của Han Ga In

Hành trình của Han Ga In – từ thí sinh chương trình truyền hình đến biểu tượng Hallyu – là minh chứng cho một sự nghiệp không chỉ dựa vào nhan sắc mà còn là sự bền bỉ và lựa chọn đúng thời điểm. Cô từng chạm đến đỉnh cao, từng im lặng rút lui, và giờ đây, cô đang viết tiếp một chương mới, thận trọng nhưng đầy hứa hẹn.