Tổng tài Hàn Quốc đẹp nức nở được chị em thi nhau "nhận chồng", từng gây náo loạn phim Việt giờ vàng mới ghê

Bộ phim The Potato Lab (Viện Nghiên Cứu Khoai Tây) đánh dấu sự trở lại của Kang Tae Oh, mới lên sóng những tập đầu tiên trên kênh tvN và Netflix, thay thế cho bom xịt 50 tỷ won Hỏi Các Vì Sao của Lee Min Ho. Có vẻ sau cú ngã ngựa đau đớn trước đó, đài tvN không còn thực sự mặn mà với khung giờ phim cuối tuần khi The Potato Lab không được PR rầm rộ. Dù vậy phim hiện cũng đã ghi nhận được một vài thành tích, như việc xếp hạng thứ 7 trên toàn cầu trên Netflix và lọt vào top 10 tại 52 quốc gia.

Sau 2 tập đầu tiên, chủ đề hot nhất trong The Potato Lab gọi tên màn tái xuất của Kang Tae Oh. Đây là bộ phim đầu tiên của anh sau một thời gian dài dài vắng bóng vì nhập ngũ cũng là bộ phim đầu tiên sau thành công vang dội từ Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo ra mắt hồi 2022. Khác hẳn với hình tượng nhân viên văn phòng ấm áp, ngọt ngào ở tác phẩm để đời trước đó, trong The Potato Lab, Kang Tae Oh vào vai So Baek Ho - một tổng tài thứ thiệt với mục đích sống chỉ để kiếm tiền. Từ việc là giám đốc trẻ của một công ty lớn, Kang Tae Oh đã phải tới viện nghiên cứu khoai tây ở một vùng nông thôn để kiểm tra tình hình sản xuất và làm việc, khiến cuộc sống của anh trở nên rối tung.

Hiện tại, khán giả đang dành rất nhiều lời khen cho Kang Tae Oh, người có màn trình diễn nhập tâm, vừa hài hước vừa mang tới cảm giác đa chiều. Dù ổng tài So Baek Ho xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng, là con người nguyên tắc nhưng những tình huống dở khóc dở cười mà Baek Ho gặp phải đã khiến nhân vật này trở nên gần gũi, dễ thương hơn hẳn. Hơn hết, diện mạo của Kang Tae Oh trong ngày tái xuất màn ảnh cũng là một điểm nhấn. Đúng như tiêu đều của tập 2 trong phim - "Tổng tài quyến rũ", Kang Tae Oh xuất hiện với dáng vẻ lịch lãm cùng những bộ vest hoàn hảo. Xem phim, khán giả tấm tắc khen ngợi diện mạo của Kang Tae Oh, thậm chí còn thi nhau nhận anh là "chồng".

Tạo hình điển trai của Kang Tae Oh trong phim

Tại Việt Nam, sự trở lại của Kang Tae Oh cũng đang là một chủ đề được quan tâm bởi lẽ trong quá khứ, ngay từ khi còn là một tên tuổi vô danh ở quên nhà, mỹ nam họ Kang đã sở hữu lượng người hâm mộ Việt vô cùng đông đảo. Lý do là bởi anh từng đóng chính trong bộ phim Tuổi Thanh Xuân, một "bom tấn" trên sóng giờ vàng VTV, gây ra cơn sốt mạnh mẽ cách đây khoảng 10 năm. Màn hợp tác ấn tượng của Kang Tae Oh với dàn cast Việt, nhất là nữ chính Nhã Phương đã giúp anh trở thành cái nổi đình đám ở nước ta.

Tiếc là sau Tuổi Thanh Xuân, Kang Tae Oh không có thêm dự án nào hợp tác với ekip người Việt. Anh tập trung hoạt động ở quê nhà nhưng suốt nhiều năm không tìm được cơ hội tỏa sáng. Tới 2022, Kang Tae Oh đổi đời với bộ phim nổi tiếng Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo nhưng ngay sau đó, sự nghiệp của anh lại gián đoạn vì nhập ngũ. Màn tái xuất lần này được kỳ vọng sẽ giúp Kang Tae Oh nâng tầm sự nghiệp đang bị chững lại của mình.

Nguồn ảnh: tvN