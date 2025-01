5 phim ngôn tình Hàn đáng hóng nhất 2025: Song Joong Ki tái xuất, số 2 chưa chiếu đã hot rần rần

Năm 2025 tiếp tục là một năm đầy sôi nổi của dòng phim tình cảm lãng mạn trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Cùng điểm qua những cái tên đang được các “mọt phim Hàn” mong đợi nhất trong năm tới nhé!

1. When Life Gives You Tangerines - IU, Park Bo Gum

When Life Gives You Tangerines là cái tên được người hâm mộ cực kỳ mong chờ trong năm 2025 khi hội tụ đủ những yếu tố hứa hẹn là một tác phẩm bùng nổ. Bộ phim được đánh giá sẽ trở thành “bữa tiệc visual” khi đánh dấu sự trở lại của hai gương mặt IU - Park Bo Gum sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Kịch bản phim được chấp bút bởi Lim Sang Chun - biên kịch của loạt ngôn tình đình đám Fight For My Way, When The Camellia Blooms,.... Đạo diễn Kim Won Seok - “cha đẻ” của loạt phim My Mister, Signal, Misaeng cũng là một cái tên bảo chứng cho độ hấp dẫn của When Life Gives You Tangerines.

When Life Gives You Tangerines kể về cuộc đời đầy phiêu lưu của Ae Sun và Gwan Sik - những người con của đảo Jeju. Trong phim, IU vào vai Ae Sun - một cô nàng táo bạo, dám nghĩ dám làm. Cô nuôi cho mình ước mơ trở thành nhà thơ nhưng không thể đến trường vì hoàn cảnh nghèo khó. Cuộc sống không giàu sang nhưng Ae Sun luôn sống tích cực, không chịu khuất phục trước khó khăn. Còn Park Bo Gum đảm nhận vai Gwan Si - một chàng trai “sắt đá”, trầm tính nhưng cương trực và đáng tin cậy. Anh không biết như nào là lãng mạn mà luôn thể hiện bản thân thông qua hành động, là một chiến binh thầm lặng bên cạnh Ae Sun và luôn yêu cô bằng cả trái tim mình.

Bộ phim lấy bối cảnh đảo Jeju vào những năm 1950, với những cánh đồng cải dầu, khu chợ nhộn nhịp, cây hồng và biển cả mênh mông, mang đến một không gian thơ mộng và đầy màu sắc hoài cổ. When Life Gives You Tangerines sẽ được phát hành độc quyền trên Netflix vào ngày 7 tháng 3.

2. Melo Movie - Choi Woo Sik, Park Bo Young

Melo Movie đi sâu vào cuộc sống của những người trẻ tuổi ở ngưỡng 30, đang loay hoay giữa tình yêu và ước mơ. Họ khao khát trải nghiệm tình yêu và thực hiện ước mơ, nhưng luôn bị những khó khăn không ngừng của cuộc sống làm cho mệt mỏi và kiệt sức. Bên cạnh đó, bên trong mỗi người còn có những tổn thương riêng không dễ bộc lộ. Phim khai thác hành trình những con người ấy tìm thấy nhau, an ủi, truyền cảm hứng và chữa lành cho nhau một cách vừa thực tế vừa lãng mạn và đầy cảm xúc.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Choi Woo Sik của Parasite và Park Bo Young của Strong Woman Do Bong Soon cùng đội ngũ sản xuất chất lượng cao. Lee Na-eun - biên kịch của Our Beloved Summer, hợp tác với Oh Choong Hwan - đạo diễn nổi tiếng với những bộ phim ăn khách như Hotel del Luna, Big Mouth và Start-Up.

Trong phim, Choi Woo Sik thủ vai Go Gyeom, một nhà phê bình phim xuất thân từ diễn viên quần chúng. Anh yêu phim ảnh đến mức có giấc mơ xem hết tất cả các bộ phim trên thế giới. Vì vậy mà anh cũng trở nên tò mò về Kim Moo Bi (do Park Bo Young thủ vai), người có tên nghe giống như từ "phim". Kim Moo Bi từng là một người ghét phim nhưng cuối cùng lại làm đạo diễn phim. Cô bước chân vào lĩnh vực điện ảnh vì tò mò muốn biết tại sao cha cô lại luôn coi trọng phim ảnh hơn cả con gái mình. Một Go Gyeom nổi bật đã bước vào và làm xáo trộn cuộc sống của Kim Moo Bi - một cô gái luôn sống tĩnh lặng, cả hai cùng nhau khám phá tình yêu và vượt qua những vết thương trong quá khứ.

Melo Movie được Netflix ấn định ngày lên sóng vào đúng dịp Valentine 14/02, hứa hẹn sẽ làm thổn thức trái tim khán giả mùa Lễ tình nhân này.

3. My Youth - Song Joong Ki, Chun Woo Hee

Sau liên tiếp các dự án điện ảnh thất bại, Song Joong Ki được người hâm mộ mong chờ sẽ lấy lại sức nóng khi trở lại thế mạnh phim truyền hình bằng bộ phim My Youth sau hơn 2 năm vắng bóng. Nữ chính đóng cặp với nam diễn viên trong phim mới là Chun Woo Hee - cái tên gây ấn tượng với diễn xuất tuyệt vời trong hai bộ phim tạo được tiếng vang gần đây là The Atypical Family của JTBC và The 8 Show của Netflix. Vì vậy, My Youth cũng được đặt một “ngôi sao hy vọng” sẽ trở thành một tác phẩm thành công tiếp theo.

My Youth được hợp tác bởi đạo diễn Lee Sang Yeob ( Yumi's Cells và Familiar Wife) và biên kịch Park Shi Hyun (Run On). Bộ phim hé lộ chuyện tình lãng mạn của Sunwoo Hae (Song Joong Ki), một tiểu thuyết gia và Sung Je Yeon (Chun Woo Hee), trưởng nhóm của công ty giải trí lớn. Họ là mối tình đầu và từng sát cánh bên nhau qua những khó khăn. Sau 10 năm, cuộc đời họ lại giao nhau một lần nữa khi mà cả hai đang phải vật lộn để thoát khỏi những khó khăn riêng.

Sunwoo Hae từng là diễn viên nhí nổi tiếng nhưng dần đánh mất hào quang và tổn thương sâu sắc do tham vọng của người lớn. Trong khi Je Yeon lớn lên trong sự giàu có và chẳng phải bận tâm về tiền bạc, nhưng biến cố gia đình khiến mọi thứ sụp đổ và buộc cô phải lao vào cuộc sống khốc liệt. Sự xuất hiện của Je Yeon nhắc Woo Hae về những điều anh đã đánh mất. Còn Je Yeon tìm đến Woo Hae với mục đích riêng nhưng anh lại làm cô phải đối mặt với bản ngã trong sáng của mình. Từ đây, một khởi đầu mới, một tình yêu mới lại được thắp lên.

My Youth dự kiến sẽ ra mắt độc quyền trên JTBC vào tháng 8 năm 2025.

4. My Dearest Nemesis - Moon Ga Young, Choi Hyun Wook

Bộ phim My Dearest Nemesis dựa trên webtoon nổi tiếng, kể về câu chuyện tình yêu giữa một chàng trai và một cô gái, lần đầu tiên họ gặp nhau thông qua nhân vật trong game trực tuyến khi còn đi học. Sau 16 năm, họ gặp lại nhau ngoài đời thực trong vai trò sếp và nhân viên, từ đây mở ra một câu chuyện đầy thú vị và cảm xúc.

Trong bộ phim, Moon Ga Young đảm nhận vai nữ chính Baek Su Jeong, trưởng nhóm kế hoạch tại Yongsung, trung tâm mua sắm tốt nhất trong ngành. Cô là một người chăm chỉ và được công nhận vì có thành tích cao trong công việc. Cô luôn chẳng ngần ngại đối đầu với bất kỳ ai làm ảnh hưởng tới mình. Một sự kiện bất ngờ xảy đến làm xáo trộn cuộc sống Su Jeong khi cô gặp lại mối tình đầu Ban Joo Yeon (Choi Hyun Woo) - người mà cô đã “đá” 16 năm trước. Hiện anh là sếp của cô và là người thừa kế của Yongsung. Từ đây nhiều tình huống hài hước, dở khóc dở cười bắt đầu. hứa hẹn đem đến một câu chuyện tình thú vị, lôi cuốn cho khán giả.

Phim xác nhận phát sóng tập đầu tiên vào 17 tháng 2 trên đài tvN.

5. The Potato Lab - Kang Tae Oh, Lee Sun Bin

Kang Tae Oh và Lee Sun Bin sẽ bắt cặp với nhau trong bộ phim mới thuộc thể loại hài lãng mạn mang tên The Potato Lab. Phim lấy bối cảnh độc đáo là một viện nghiên cứu khoai tây ở vùng nông thôn. Với câu chuyện xoay quanh Kim Mi Kyeong (Lee Sun Bin thủ vai), một nhà nghiên cứu có đam mê và bị ám ảnh bởi khoai tây, và So Baek Ho (Kang Tae Oh thủ vai), một giám đốc công ty lạnh lùng và nguyên tắc, một “nhà tư bản” điển hình chỉ biết đến lợi nhuận.

Trong khi So Baek Ho là người rất coi trọng luật lệ và trật tự thì Kim Mi Kyeong lại là một cô nàng phóng khoáng và táo bạo. Cuộc gặp gỡ đã khiến cuộc sống cả hai có những bước ngoặt bất ngờ và nhanh chóng cuốn cặp đôi vào một cuộc tình công sở lãng mạn. Motip tính cách đối lập dù không mới nhưng vẫn luôn đem lại sức hút khó cưỡng đối với khán giả mê dòng phim tình cảm hài.

Bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày 1 tháng 3 tới.