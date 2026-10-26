Tổng kết 2 ngày 3 "ông chú" BIGBANG tại Hà Nội: Dàn mỹ nhân vẫn luỵ concert, viết cả tâm thư

Hai đêm concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS tại sân vận động Mỹ Đình đã chính thức khép lại nhưng sức nóng vẫn hừng hực. Trên MXH, dàn mỹ nhân, người đẹp và các nghệ sĩ Việt chuyển sang “hội chứng” luỵ concert. Tất cả đều tranh thủ “xả suộc”, từ những màn lên đồ chỉn chu đến khoảnh khắc hòa mình vào biển lightstick giữa hàng chục nghìn khán giả.

Với các V.I.P chính hiệu, BIGBANG đã đồng hành cùng cả một thế hệ qua những năm tháng thanh xuân. Cũng chính bởi vậy mà việc có thể trực tiếp đứng dưới sân khấu, hát theo những ca khúc đã thuộc lòng sau khoảng 20 năm là điều khiến các fan đều hạnh phúc, xúc động.

Bởi vậy, concert kết thúc nhưng cảm xúc vẫn còn nguyên, loạt ảnh hậu sự kiện cũng lần lượt được tung ra như một cách lưu giữ kỷ niệm.

Hàn Hằng khoe visual đẹp chấn động tại sân vận động Mỹ Đình

Một trong những mỹ nhân gây chú ý khi xuất hiện trên khán đài concert BIGBANG Day-2 chính là Hàn Hằng!

Cô nàng sở hữu visual nổi bật với mái tóc vàng. Mỹ nhân sinh năm 1999 cũng lựa chọn outfit "bốc lửa", chiếc váy có tên nhóm BIGBANG trở thành điểm nhấn khiến netizen rần rần khen ngợi.

Song, cũng giống tâm trạng của nhiều fan girl, Hàn Hằng vừa "xả ảnh" vừa bày tỏ sự xúc động khi đã được chứng kiến nhóm nhạc mà mình yêu thích, đang trình diễn tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Hàn Hằng cũng chia sẻ khoảnh khắc cô đã rơi nước mắt ngay trong concert vi hạnh phúc, vỡ oà.

"Một buổi concert mình đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được xem. Có quá nhiều cảm xúc khó tả bằng lời, cô bé lớp 6 ngày nào đạp xe đi mua ảnh poster, nhãn vở, thước kẻ… phải in hình các anh mới chịu. Sao mà nghĩ được là có thể được xem các anh biểu diễn tại Việt Nam đâu cơ chứ. Tôi đã khóc rất nhiều", Hàn Hằng viết.

Hàn Hằng rơi nước mắt khi ước mơ ngày xưa đã được thực hiện: Xem BIGBANG trình diễn tại Việt Nam

Cùng chung cảm xúc với Hàn Hằng, cựu hot girl An Toe cũng đã có chia sẻ dài trên trang cá nhân sau khi BIGBANG rời Việt Nam.

Trên trang cá nhân của mình, An Toe bày tỏ khoảnh khắc đi xem concert là một trong những điều đáng giá, đáng nhớ nhất suốt 37 năm cuộc đời.

An Toe chia sẻ: "Đã có những giây phút tôi thực sự rớt nước mắt khi được hát cùng các anh đêm qua. Đứng giữa hàng ngàn người, cùng hát vang những ca khúc gắn liền với tuổi trẻ... thật sự chỉ có thể nói là tuyệt vời!".

An Toe diện đồ cực ngầu đi xem BIGBANG

An Toe cũng cho biết những bài hát của một thời thanh xuân cứ vang lên trong đầu, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. "Vừa xem lại buổi diễn, tôi ại tự hỏi: Ủa sao sau gần 20 năm, các anh vẫn đáng yêu đến như vậy? Khi đến màn giao lưu và khoảnh khắc các thành viên tương tác với nhau, tôi càng hiểu vì sao BIGBANG vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Không chỉ bởi những ca khúc huyền thoại, tài năng hay sức hút trên sân khấu, mà còn bởi cá tính riêng, sự ăn ý và tình bạn đã cùng nhau đi qua biết bao thăng trầm.

Nhìn các anh trêu chọc, cười đùa tự nhiên như những người bạn thân sau ngần ấy năm. Gần 20 năm trôi qua, chúng ta đều đã lớn lên và có những hành trình riêng, nhưng thật hạnh phúc khi BIGBANG vẫn có thể đưa mình trở về những ngày tháng vô tư chỉ bằng một bài hát. Cảm ơn BIGBANG vì đã trở thành một phần thanh xuân của tôi", An Toe viết.

MC Phương Thảo "xả suộc" check-in tại sân Mỹ Đình

Sau những khoảnh khắc quẩy cực sung tại concert, MC Phương Thảo bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân: "Tôi vào năm 2026, cảm thấy nhưng đang ở tuổi 13 một lần nữa vì BIGBANG". Bên cạnh đó, nữ MC cũng cho hay BIGBANG là thần tượng từ thời còn đi học của mình. Việc được xem concert của 3 "ông chú" tại sân vận động Mỹ Đình là điều mà bất kỳ các V.I.P đều đã mong ước từ lâu nay đã trở thành sự thật.

Đỗ Mỹ Linh được chồng chủ tịch "hộ tống" đi xem concert.

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ cô đã hâm mộ nhóm nhạc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Người đẹp hài hước nhớ lại kỷ niệm thời đi học gắn liền với BIGBANG: "Kỷ niệm tuổi thơ 1 thời cố nghe nốt Haru Haru trên M4Me mà muộn giờ vào học".

Chang Makeup chia sẻ cho biết cô đi xem concert với người bạn thân 20 năm của mình. Cô cũng được chồng ủng hộ, ở nhà chăm các con để bản thân có thể được thoả đam mê thời trẻ

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Ảnh: FBNV, IGNV