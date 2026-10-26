Danh tính V.I.P được cầu hôn giữa concert BIGBANG: Đã có một em bé 4 tuổi, chồng muốn “bù đắp” cho vợ

Concert vốn là dịp để khán giả gặp thần tượng, hòa mình vào âm nhạc và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Với một nữ khán giả tại concert BIGBANG ở Hà Nội, đêm diễn lần này còn có thêm một bất ngờ đặc biệt khi cô được chồng cầu hôn ngay giữa SVĐ Mỹ Đình.

+1 V.I.P được cầu hôn ở concert.

V.I.P này hào hứng khoe khoe khoảnh khắc được cầu hôn ngay tại concert trên Facebook cá nhân: “Hôm nay em xin phép làm người phụ nữ hạnh phúc nhì sân vận động Mỹ Đình ạ. Cả đời này em cũng không dám tưởng tượng là 1 người hướng nội như chồng em lại dám làm như vậy giữa mấy chục nghìn người.

Được cầu hôn giữa Concert của Thanh Xuân cùng chiếc nhẫn mà mình nghĩ là rất rất lâu nữa mình mới có thể có được thật là kb diễn tả thế nào. Nước mắt rơi lã chã và tay thì run lên.

Cảm ơn chồng nhiều, mà nãy anh nói nhiều nhạc to quá em nghe không hết về nói lại nha”.

Clip ghi lại khoảnh khắc cầu hôn.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi trong concert của thần tượng, được người mình yêu cầu hôn.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác cùng loạt bình luận chúc mừng từ cư dân mạng. Đáng chú ý, không ít người cho biết mình cũng có mặt tại concert BIGBANG tối hôm đó, thậm chí ngồi gần khu vực diễn ra màn cầu hôn nên lập tức nhận ra cặp đôi trong bài đăng. Từ một khoảnh khắc được chia sẻ trên trang cá nhân, danh tính cô gái may mắn cũng dần được mọi người tìm ra.

Bên dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận chúc phúc, người thì hào hứng xin vía, người lại chú ý đến chiếc nhẫn cầu hôn mà cô gái nhận được. “Anh chính chủ đây rồi, lúc đó tui cũng thấy, đẹp đôi nha”, “Xin vía ạ, đi xem concert của thần tượng, được cầu hôn bằng nhẫn Tif”, “Chúc mừng bà nha, nhất bà”, hay “Ôi trời cô gái hạnh phúc nhất đêm hôm đó, cuối cùng cũng đã tìm ra, chúc mừng chị nha” là những phản hồi nhận được nhiều sự chú ý.

Liên hệ với chủ nhân bài đăng, chúng tôi được biết cô là Bùi Diệu Huyền, 30 tuổi, hiện sinh sống tại Hà Nội cùng chồng là anh Hưng, 33 tuổi. Cặp đôi đã kết hôn được 5 năm và có một em bé 4 tuổi. Thế nên, màn cầu hôn tại concert BIGBANG lần này thực chất là một bất ngờ đến sau nhiều năm cả hai đã về chung một nhà.

Chia sẻ về lý do có màn cầu hôn muộn, Diệu Huyền cho biết hai vợ chồng kết hôn đúng đợt dịch COVID-19 nên chưa có đám cưới trọn vẹn hay một màn cầu hôn đúng nghĩa. Vì vậy, đây cũng là điều anh Hưng muốn làm để bù đắp cho vợ.

Gia đình chị Diệu Huyền.

“Bọn mình cưới vào đợt dịch COVID-19 nên không được tổ chức tiệc. Bọn mình mới chỉ ăn hỏi và làm thủ tục gia tiên, tiệc nhỏ với gia đình thôi. Chưa tổ chức tiệc cưới nhưng mà giờ cũng lười quá nè. Vì ngày xưa không cầu hôn hẳn hoi nên anh ấy bảo giờ muốn làm, vì không tổ chức cưới trọn vẹn được đã là rất thiệt thòi cho mình rồi. Có lẽ vì vậy mà anh Hưng đã chọn một dịp khá đặc biệt để thực hiện điều này: ngay trong concert của thần tượng mà vợ yêu thích”, Diệu Huyền kể.

Theo Diệu Huyền, cô mới là người hâm mộ BIGBANG nhiều hơn, còn chồng chủ yếu thích nghe nhạc và thường đi cùng vợ trong những lần cô đi xem concert.

Tuy nhiên, dù đã đồng hành cùng vợ trong nhiều dịp, anh Hưng vẫn khiến Diệu Huyền bất ngờ khi quyết định cầu hôn giữa concert có hàng chục nghìn khán giả. Cô cho biết chồng vốn khá hướng nội nên bản thân hoàn toàn không nghĩ anh sẽ mạnh dạn thể hiện tình cảm theo cách này. Khoảnh khắc xảy ra quá bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý, vừa xúc động vừa bối rối.

Đặc biệt, chiếc nhẫn cầu hôn còn là món đồ nằm trong wishlist của Diệu Huyền từ trước. Đó là chiếc nhẫn Tiffany & Co. mà cô nghĩ mình sẽ phải chờ rất lâu nữa mới có thể sở hữu. Việc món đồ trong danh sách mong muốn bất ngờ xuất hiện ngay giữa concert càng khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.

Nhắc lại cảm giác lúc ấy, Diệu Huyền cho biết tay mình run lên bần bật, ngay cả khi xem lại video do chồng âm thầm nhờ một khán giả ngồi phía sau quay giúp. Với cô, đây là trải nghiệm đặc biệt mà bản thân chưa từng có trước đó.

Trong đêm diễn, hai vợ chồng lựa chọn hạng vé Diamond VIP Package (có giá niêm yết 9,8 triệu đồng/vé trên website bán vé). Đây cũng là lần đầu tiên Diệu Huyền được ngồi gần sân khấu đến vậy. Cô hào hứng kể trải nghiệm xem BIGBANG trực tiếp rất tuyệt vời, từ âm thanh, ánh sáng, màn hình cho đến sự xuất hiện của ba thành viên nhóm nhạc.

Diệu Huyền là V.I.P, chồng cũng nghe nhạc BIGBANG.

“Lúc ấy cảm giác vô thực ấy. Nói chung là một cảm giác đặc biệt mà mình chưa từng được trải qua”, Diệu Huyền chia sẻ. Với cô, đêm concert BIGBANG lần này càng đáng nhớ hơn khi vừa được gặp thần tượng, tận hưởng không khí âm nhạc ở khoảng cách gần, vừa bất ngờ nhận được màn cầu hôn từ chồng.