Hình ảnh BIGBANG ra sân bay về nước sáng nay, gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng fan Việt đã được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt, cảm xúc và mãn nhãn ở 2 đêm concert BIGBANG tại Hà Nội. Khoảng 10h30 phút sáng 26/10, G-Dragon, Taeyang và Daesung rời khách sạn di chuyển ra sân bay để về Hàn Quốc.

Ghi nhận bên ngoài khách sạn, G-Dragon hôm nay mặc đồ mỏng nhẹ không còn trùm kín mít như Ninja giống lần ra sân bay sang Việt Nam. Trong lúc di chuyển ra xe, anh để lộ gương mặt mộc không tỳ vết, chu môi dễ thương. Taeyang và Daesung diện outfit năng động, đơn giản. Cả hai liên tục vẫy tay chào tạm biệt fan Việt trước giờ khởi hành lên đường về nước.

BIGBANG lên đường ra sân bay trở về Hàn. Clip: Đi Soi Sao Đi.

Anh Long chu môi nũng nịu khi di chuyển ra xe. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Gương mặt mộc của G-Dragon khi mới ngủ dậy. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Hôm nay, GD diện trang phục mỏng nhẹ, đơn giản với chiếc áo màu vàng nổi bật. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Taeyang vẫy tay chào fan. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Daesung tràn đầy năng lượng, hóa "hoa hậu thân thiện" giơ tay chào người hâm mộ cho đến lúc ô tô. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

BIGBANG đang trong hành trình chạy tour XX : COSMOS kỷ niệm 20 năm ra mắt trên toàn cầu. 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối thứ Bảy 24/10 và Chủ nhật 25/10/2026.

Đây là lần đầu tiên BIGBANG mang tour thế giới quy mô sân vận động đến Việt Nam sau nhiều năm. Mỗi đêm dự kiến có hơn 30 tiết mục, kết hợp hit kinh điển như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, Loser, Still Life… cùng các màn solo của từng thành viên. Vé đã bán hết sau các đợt mở bán chính thức và bổ sung, với mức giá từ khoảng 1 triệu đến 10,5 triệu đồng tùy hạng. Hai đêm diễn tại Mỹ Đình không chỉ là cơ hội hiếm hoi để fan Việt Nam chứng kiến BIGBANG tái hợp trên sân khấu lớn, mà còn góp phần kích cầu du lịch Hà Nội những ngày cuối tháng 10.

Và không phụ sự mong đợi của khán giả, BIGBANG đã đem đến 2 đêm diễn bùng cháy, mang đẳng cấp thế giới. G-Dragon, Taeyang, Daesung không chỉ khuấy động không khí với hàng loạt bản hit mà còn "chiêu đãi" fan bữa tiệc visual đã mắt. Cả chục ngàn khán giả như được sống lại trong bầu không khí thanh xuân nhờ những giai điệu quen thuộc như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, Loser, Still Life…

Các thành viên BIGBANG đã mang đến 2 đêm diễn tuyệt vời, đáng nhớ tại Hà Nội. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.



