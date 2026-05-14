Sau hơn nửa năm nên duyên vợ chồng với Tổng giám đốc Tập Đoàn Sơn Hải - Hoa hậu Đỗ Thị Hà cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh, cuộc sống hôn nhân. Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, người đẹp quê Thanh Hóa đều đặn update hình ảnh, công việc và cũng không quên chia sẻ cuộc sống làm vợ, cho thấy hình ảnh phu nhân tổng giám đốc, vừa giàu vừa xinh vừa sang.

Mới đây, người đẹp gây chú ý khi đăng tải clip ghi lại chuyến du lịch Nhật Bản cùng chồng. Đây cũng là một trong số ít video có sự xuất hiện rõ nét của Nguyễn Viết Vương trên nền tảng TikTok của Đỗ Thị Hà.

Clip: Viết Vương và Đỗ Hà đi du lịch Nhật Bản. Nguồn: Đỗ Hà

Trong clip, cặp đôi cùng nhau trải nghiệm nhiều hoạt động tại xứ sở hoa anh đào, từ ăn uống, tham quan cho tới mua sắm tại các cửa hàng đồ hiệu. Nhiều cư dân mạng còn chú ý tới khoảnh khắc doanh nhân Nguyễn Viết Vương đưa vợ shopping thoải mái, lựa đồ mà gần như không cần nhìn giá.

Cặp đôi đi mua sắm, ăn uống không cần nhìn giá.

Đỗ Thị Hà được nhận xét ngày càng ra dáng “phu nhân hào môn”. Ở tuổi 25, nàng hậu sở hữu nhan sắc nổi bật, công việc ổn định cùng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân. Cô nàng cũng thoải mái tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi, hạnh phúc này.

“Nhìn cuộc sống cứ như trong phim ha, đôi này chắc mua đồ chẳng cần nhìn giá”, “Phú bà đây rồi”, “Thích mê, ông Viết Vương yêu chiều vợ quá, đã thế còn đẹp trai, Hà thì xinh gái lại có chồng yêu chiều, ra dáng phu nhân hào môn lắm nha nàng ơi”,. .. là những bình luận của cư dân mạng.

Một vài khoảnh khắc chung khung hình, ngọt ngào của cặp đôi trong chuyến đi.

Người đẹp hạn chế tham gia các hoạt động giải trí dày đặc như trước, thay vào đó dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và công việc cá nhân.

Trên mạng xã hội, nàng hậu thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, cắm hoa hay chăm sóc nhà cửa. Chính điều này giúp hình ảnh của cô trở nên gần gũi hơn trong mắt công chúng.

Về phần Viết Vương, mỗi lần xuất hiện cùng nhau, nam doanh nhân đều thoải mái thể hiện sự quan tâm, chăm sóc dành cho vợ giữa chốn đông người. Nhiều netizen còn hài hước gọi anh là thành viên mới của hội “nghiện vợ”. “Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng vợ”, một cư dân mạng để để lại bình luận được nhiều người đồng tình của netizen.

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào cuối năm 2025.

Kể từ khi về chung một nhà, Đỗ Thị Hà thường chia sẻ các video đời thường trên mạng xã hội. Viết Vương dần dần xuất hiện trong các clip trên nền tảng mạng xã hội của Đỗ Hà. Ban đầu anh chàng không lộ diện hoàn toàn mà qua giọng nói, một vài hành động như: Trang trí dịp lễ, thử món ăn, đưa ra lời khen hoặc kéo vali, hỗ trợ tháo mặt nạ...

Về phía Nguyễn Viết Vương, ngoài vị trí là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, anh đã chính thức tham gia vào con đường chính trường khi trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo thông tin từ Tập đoàn Sơn Hải, Nguyễn Viết Vương được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ 91,47%, là đại biểu trẻ nhất trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Nguyễn Viết Vương là con trai của ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn.