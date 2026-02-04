TGĐ Viết Vương: Sáng làm sếp, chiều về "tăng ca" với Đỗ Hà, cát xê bao nhiêu mới xứng?

Sau khi chính thức về chung một nhà, cuộc sống vợ chồng son của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và TGĐ Sơn Hải - Nguyễn Viết Vương càng được cư dân mạng quan tâm. Ngược lại, cặp đôi cũng chăm cập nhật hình ảnh đời thường hơn, đặc biệt là nam doanh nhân xuất hiện đều đặn trong các clip của vợ.

Viết Vương và Đỗ Hà (Ảnh: Linh Lê Chí)

Không dừng lại ở đó, netizen cũng phát hiện ra trong các clip nhận quảng cáo sản phẩm của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, TGĐ Viết Vương lên sóng nhiều hơn. Không chỉ cameo cho vui, anh đang dần trở thành “nhân vật phụ quen mặt”.

Nếu như những video đầu tiên, Viết Vương chỉ cho đôi tay vào clip hỗ trợ Đỗ Hà gỡ mặt nạ thì bây giờ là cả người vào quay video cùng. Vì vậy cư dân mạng đùa rằng Viết Vương đang sống 2 cuộc đời, “sáng làm TGĐ, chiều về làm diễn viên”.

Trước đây chỉ là bàn tay khi Đỗ Hà giới thiệu sản phẩm dưỡng da

Sau đó là cánh tay khi Đỗ Hà quảng cáo kem tay

Đỗ Hà nhận job vali thì người kéo vali chính là Viết Vương

Thực tế, sự góp mặt này của TGĐ Sơn Hải lại mang hiệu quả rõ rệt trong các video quảng cáo của nàng Hậu. Bởi nhờ Viết Vương xuất hiện, clip không chỉ tự nhiên hơn, mang không khí đời thường hơn mà còn được công chúng quan tâm, bàn tán rôm rả hơn - đúng mong muốn mà nhiều nhãn hàng đang tìm kiếm.

Với chính Đỗ Hà - Viết Vương, việc nam doanh nhân chịu lên clip cũng thể hiện nhiều điều. Sự xuất hiện này cho thấy nàng Hậu được chồng nhiệt tình hỗ trợ từng li từng tí trong công việc dù chính anh cũng bận trăm công nghìn việc.

Ngoài ra, bản thân Đỗ Hà cũng xác nhận sự hỗ trợ của chồng. Trước khi sẵn sàng lên sóng, Viết Vương chính là nhiếp ảnh gia kiêm quay phim độc quyền của vợ, đứng sau nhiều hình ảnh và clip của vợ. Bảo sao cư dân mạng cứ thích xem đi xem lại clip của cặp đôi!

Đỗ Hà xác nhận chồng chính là người quay video cho mình

TGĐ Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, hơn Hoa hậu Đỗ Thị Hà 7 tuổi. Nam doanh nhân là con trai doanh nhân Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch công ty Tập Đoàn Sơn Hải, thời điểm doanh nghiệp mở rộng quy mô và tăng vốn điều lệ lên hàng nghìn tỷ đồng. Trước đó, vị thiếu gia ngành xây dựng này kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2020, tốt nghiệp NEU, đồng thời là CEO của một viện thẩm mỹ ở Hà Nội. Cuối năm 2025 - sau khi lấy chồng, Đỗ Hà thông báo tạm dừng công việc tại thẩm mỹ viện này để vun vén cho một hành trình mới.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương từng hẹn hò trong âm thầm, gần như không xuất hiện công khai trước công chúng. Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào tháng 11 vừa qua. Tại ngày trọng đại của đời mình, nàng hậu bật khóc và gọi chồng là “bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời em”.

Một số hình ảnh khác của cặp đôi

(Tổng hợp - Ảnh chụp màn hình)