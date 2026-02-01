Đỗ Hà bị Viết Vương giật spotlight, đu trend làm salad nhưng dân mạng chỉ chú ý đến điều này

Vừa mới đây, Đỗ Hà đã đăng tải video ghi lại quá trình tự tay làm món salad dâu tây - món ăn đang “gây sốt” mạng xã hội khi nhiều người đua nhau thử bắt trend sau khi nhìn thấy phiên bản “đắt xắt ra miếng” giá 770k tại nhà hàng. Thế nhưng thay vì spotlight tập trung vào nguyên liệu hay thành quả, dân mạng lại chú ý ngay… một chi tiết siêu đáng yêu khác.

(Ảnh: TikTok nhân vật)

Trong video, nàng hậu tỉ mỉ giới thiệu các nguyên liệu chính của món salad gồm dâu tây đỏ tươi, rau rocket tươi xanh, phô mai burrata béo ngậy và giấm hạt - những thứ làm nên trend đang được bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Không dừng lại ở đó, Đỗ Hà còn biến tấu thêm dưa lưới ngọt mát và lê giòn sần sật để món salad thêm phần sáng tạo. Cô chia sẻ: “Hình thức không đẹp như nhà hàng nhưng mà nó đẫm lệ” - đầy hài hước nhưng cũng rất thật khi làm món khó như vậy tại nhà.

Thế nhưng đáng chú ý nhất không phải công thức salad hay cách phối nguyên liệu, mà là khoảnh khắc Viết Vương - chồng nàng hậu - nói vọng vào một câu khiến ai xem cũng phì cười: “Hello chào các bạn, mình là chuột bạch.”

Vợ chồng Đỗ Thị Hà - Nguyễn Viết Vương trong ngày rước dâu (Ảnh: Linh Lê Chí)

Chỉ một câu ngắn gọn thế thôi mà khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên”, nhiều người bình luận rằng họ xem video chủ yếu để nghe “chuột bạch” thử món chứ không phải để học công thức. Đỗ Hà cũng không thể nhịn cười trước màn “chào hỏi” quá đáng yêu của chồng, tạo nên một giây phút vô cùng thú vị trong clip.

Gần đây, món salad dâu tây bất ngờ trở thành hot trend trên mạng xã hội, khi dân tình thì nhau làm thử món ăn được cho là có giá "không hề dễ chịu" tại nhà hàng, lên tới 770k cho một phần nhỏ. Điểm đặc biệt của món salad này nằm ở sự kết hợp giữa dâu tây tươi, rau rocket, phô mai burrata béo ngậy cùng giấm hạt - loại gia vị được xem là "linh hồn" của món ăn, giúp cân bằng vị. Loại gia vị này gây chú ý đặc biệt bởi mức giá khá cao, khi 1 lọ nhỏ cũng lên tới 500k. Bên cạnh đó, toàn bộ nguyên liệu đều thuộc nhóm "đắt đỏ": từ burrata, dâu tây loại đẹp cho tới rau rocket khó tìm. Chính vì vậy, dù nhìn khá đơn giản, món salad này vẫn được quan tâm vì sự đắt đỏ.

(Ảnh: TikTok nhân vật)

Còn trong video của Đỗ Hà, dân mạng không chỉ tranh luận sôi nổi từ chuyện nguyên liệu khó kiếm, giá thành mà còn tới việc ai mới là “nhân vật chính” trong video - Đỗ Hà hay “chuột bạch” Viết Vương - khiến clip càng thêm phần thú vị và viral hơn bao giờ hết.