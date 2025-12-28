Mới đây giải đấu Lion Championship năm 2025 đã diễn ra tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Cũng từ đây khi sự kiện được phát trên sóng trực tiếp, nhiều người bắt gặp hình ảnh Tổng giám đốc Sơn Hải - thiếu gia Viết Vương và vợ - Hoa hậu Đỗ Hà phía dưới khán đài. Điều này khiến không ít người bất ngờ bởi không nghĩ cặp vợ chồng này có niềm đam mê với MMA.

Khi vô tình được camera lia tới, Viết Vương và Đỗ Hà bày tỏ sự ngại ngùng. Tuy nhiên cũng nhanh sau đó, cả hai đều cười rất tươi và “pose dáng” với ống kính. Dù chỉ lướt qua vài giây nhưng khoảnh khắc này cũng khiến cả cõi mạng bàn tán liên tục.

Nhiều người xem livestream "tóm dính" khoảnh khắc dễ thương của thiếu gia Viết Vương và Đỗ Hà

Không ít người dành lời khen ngợi bởi nàng hậu diện trang phục đơn giản, không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn rất xinh đẹp, nổi bật. Bên cạnh đó, thiếu gia Viết Vương cũng được cho là ngày càng thăng hạng nhan sắc từ sau khi lấy vợ. Cả hai xuất hiện âm thầm, không quá phô trương khiến cộng đồng mạng có nhiều thiện cảm.

Đặc biệt hơn, khoảnh khắc cả hai cũng nhau trao đổi, trò chuyện về trận đấu cũng “lọt tầm ngắm” của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ khi cặp vợ chồng có cùng sở thích, đồng điệu trong tính cách cũng khiến cuộc sống hôn nhân trở nên thú vị, vui vẻ hơn.

Cả hai liên tục trò chuyện về trận đấu, thiếu gia Viết Vương được nhận xét cực mê vợ (Ảnh chụp màn hình)

Nhan sắc sáng bừng của phu nhân Tổng giám đốc Sơn Hải (Ảnh chụp màn hình)

Song thực tế, dù xuất thân từ gia đình làm kinh doanh nhưng bố của Viết Vương vốn đam mê võ thuật. Cũng bởi vậy mà anh thừa hưởng niềm đam mê, sở thích này từ bố. Được biết, thiếu gia Viết Vương cũng có nhiều bạn bè là võ sĩ MMA chuyên nghiệp, chính vì vậy anh không thể bỏ qua giải đấu này.

Còn Đỗ Hà, từ trước đến nay người đẹp chưa từng tiết lộ về sở thích này. Tuy nhiên nhiều người cho rằng, cô nàng có thể đồng hành cùng chồng để ủng hộ niềm đam mê của Tổng giám đốc Sơn Hải.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Xem livestream tự dưng thấy Đỗ Hà và Viết Vương cũng bất ngờ ghê. Mới nhớ ra gia đình Viết Vương cũng đam mê võ thuật nên chắc anh cũng thừa hưởng từ đó”. - “Đỗ Hà xinh quá, nổi bần bật luôn. Mà thích cách hai bạn này đồng hành trong sở thích của đối phương ghê. Dễ thương quá”. - “Đáng yêu, nhìn cả hai giản dị đi xem MMA mà thấy ấn tượng luôn”. - “Có ai để ý giống mình không kiểu như Viết Vương luôn cưng chiều vợ nên Đỗ Hà cũng sẽ ủng hộ sở thích của chồng ấy. Mê cặp đôi này quá”. - “Mà vô tình lọt ống kính mới thấy lúc nào Viết Vương cũng nhìn vợ rất dịu dàng nha. Ngưỡng mộ cặp vợ chồng này thật”.

Đỗ Hà và Viết Vương đã ở bên nhau hơn 2 năm trước khi đi đến quyết định hôn nhân. Dù là doanh nhân giàu có, nhưng Viết Vương lại là người sống giản dị, kín tiếng. Thời điểm cả hai hẹn hò, cặp đôi đều vô cùng kín tiếng, không công khai nhưng cũng không phủ nhận.

Tháng 11 vừa qua, đám cưới của Viết Vương và Đỗ Hà trở thành một trong những đám cưới hot nhất năm 2025. Bởi lẽ cặp đôi thoải mái “bung xõa” trong đám cưới, vui vẻ tương tác cùng nhau trước ống kính trong ngày trọng đại.

Những khoảnh khắc giản dị đời thường của cặp vợ chồng son luôn khiến khán giả thích thú

Dẫu vậy trong cuộc sống đời thường, Hoa hậu Đỗ Hà cũng có phần kín kẽ hơn. Cô không đăng tải quá nhiều hình ảnh với chồng mà chỉ úp mở cánh tay, bóng lưng hoặc giọng nói của chồng doanh nhân. Song, cuộc sống hôn nhân viên mãn của cả hai đều khiến mọi người ngưỡng mộ vì rất ngọt ngào, hạnh phúc.

Sau khi kết hôn, Đỗ Hà cũng dành thời gian nhiều hơn cho gia đình nhỏ của mình. Cô thường quay clip nấu ăn, trang trí nhà cửa, vun vén tổ ấm. Trong khi đó, thiếu gia Viết Vương luôn ở phía sau để ủng hộ, cưng chiều mọi quyết định của “nóc nhà”.