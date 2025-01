Tóm dính tiểu tam và người tình U70 đi mua sắm, thân mật trêu ngươi dư luận sau 10 năm ngoại tình?

Sáng 19/1, tờ Osen đưa tin “team qua đường” đã bắt gặp tiểu tam trơ trẽn nhất Kbiz Kim Min Hee và tình già U70 - đạo diễn Hong Sang Soo - cùng nhau đi mua sắm. Đáng chú ý, nữ minh tinh họ Kim thân mật gọi người tình hơn 22 tuổi là “anh yêu”. 1 nhân chứng khẳng định với tờ Osen: “Kim Min Hee gọi Hong Sang Soo lại và hỏi ‘Anh yêu, còn cái này thì sao’ khi đi mua sắm”. Và cách xưng hô thân mật này đã khiến cặp đôi ngoại tình 10 năm bị 1 số khán giả “ném đá”.

Nguồn tin tiết lộ thêm, Kim Min Hee và nhân tình đáng tuổi bố sử dụng cả ngôn ngữ thân mật và kính ngữ khi trò chuyện cùng nhau. Ngoài ra, 2 người họ có phần giữ khoảng cách với nhau, gần như không khoác tay và nắm tay như các cặp đôi bình thường khác. Động thái này được cho là xuất phát từ việc Kim Min Hee - Hong Sang Soo dè chừng ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Kim Min Hee - Hong Sang Soo được bắt gặp đi mua sắm cùng nhau, nữ diễn viên còn gọi nhân tình đáng tuổi bố là “anh yêu”. (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

1 người qua đường khác cho biết, mình tình cờ bắt gặp Kim Min Hee ở quán cà phê: “Tôi thấy nữ diễn viên mặc quần áo rộng thùng thình. Quần áo của cô ấy giờ đây đã trở nên rộng rãi, thoải mái hơn so với trước kia. Thoạt nhìn Kim Min Hee giống như không mang bầu vì trông bụng cô ấy không nhô lên nhiều dù đã mang thai được khoảng 6 tháng”.

Trước đó vài ngày, công chúng châu Á dậy sóng khi Dispatch đưa tin, Kim Min Hee đã mang thai con đầu lòng với đạo diễn Hong Sang Soo. Nữ minh tinh họ Kim dự kiến sinh con đầu lòng vào mùa xuân năm nay. Tờ tin tức đình đám Dispatch còn tung ảnh chụp được vào hôm 15/1 khi Hong Sang Soo đưa người tình kém 22 tuổi đi khám thai.

Dispatch dự đoán con của Kim Min Hee sẽ được ghi vào sổ hộ tịch của Hong Sang Soo với tư cách là con ngoài giá thú. Mẹ của đứa trẻ sẽ là vợ chính thức của Kim Sang Soo. Ngoài ra, Kim Min Hee cũng có thể đăng ký cho con nhập hộ khẩu nhà mình. Hiện tại, Kim Min Hee - Hong Sang Soo cư trú tại Hanam, Gyeonggi (Hàn Quốc), gần nhà cha mẹ của nữ diễn viên 8X.

Đạo diễn U70 đưa nhân tình họ Kim đi khám thai mới đây

Hong Sang Soo - Kim Min Hee là cặp đôi bị ghét nhất xứ Hàn trong những năm qua. Âu cũng là bởi nữ diễn viên sinh năm 1982 đã làm tiểu tam phá hoại gia đình của vị đạo diễn hơn 22 tuổi. Vào năm 2015, nữ diễn viên sinh 8X lần đầu gặp gỡ vị đạo diễn đáng tuổi bố, nhận vai chính trong bộ phim Right Now, Wrong Then của ông. Kể từ đó, Kim Min Hee liên tiếp được Hong Sang Soo ưu ái, trở thành “nàng thơ” trong mọi tác phẩm.

Truyền thông Hàn cho biết vì yêu Kim Min Hee say đắm, đạo diễn Hong Sang Soo đã giục vợ ký đơn ly dị để ông sớm được qua lại hợp pháp với tình trẻ. Khi bị vợ từ chối, ông cắt đứt liên lạc với gia đình và cắt cả trợ cấp sinh hoạt của con gái đang du học ở Mỹ. Điều này khiến “bà cả” phải tới tận nhà Kim Min Hee để nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, bà chỉ nhận được thái độ thách thức và mỉa mai từ tiểu tam rằng: “Có chồng phải biết giữ chứ. Đáng lẽ bà nên chăm chồng mình tốt hơn mới phải”.

Để được ở bên Kim Min Hee, đạo diễn họ Hong gấp rút đệ đơn ly hôn vợ từ năm 2016 nhưng đã bị tòa án bác bỏ. Sau khi không thể ly hôn, Hong Sang Soo quyết định dọn về sống chung với Kim Min Hee, và cặp đôi này trơ trẽn ngoại tình suốt hơn 10 năm qua.

Chuyện tình của Kim Min Hee - Hong Sang Soo bị công chúng xứ kim chi lên án, tẩy chay dữ dội

Nguồn: Allkpop