Hôm nay (17/1) truyền thông và công chúng không khỏi xôn xao trước thông tin "tiểu tam" bị ghét nhất showbiz - Kim Min Hee mang thai con đầu lòng với người tình U70 - đạo diễn Hong Sang Soo.

Mới đây, truyền thông Hàn đã có cuộc trao đổi ngắn với bà A - vợ hợp pháp của đạo diễn Hong Sang Soo để hỏi về thông tin trên.

Vợ Hong Sang Soo không hề biết Kim Min Hee mang thai

Theo đó, vợ của đạo diễn Hong Sang Soo đã chia sẻ trong cuộc gọi điện thoại rằng: "Tôi không biết (về việc Kim Min Hee mang thai) chút nào. Cảm ơn vì đã thông báo cho tôi". Sau đó, bà A không trả lời thêm các câu hỏi khác.

Trước đó, Dispatch đưa tin rằng Kim Min Hee đã mang thai tự nhiên con của đạo diễn Hong Sang Soo vào mùa hè năm ngoái, và dự kiến sinh vào mùa xuân năm nay. Cặp đôi hiện đang sống tại thành phố Hanam, tỉnh Gyeonggi, cũng đã được phát hiện cùng nhau tới bệnh viện phụ sản để kiểm tra gần đây.

Đạo diễn Hong Sang Soo và diễn viên Kim Min Hee lần đầu gặp nhau qua bộ phim "Bây Giờ Đúng, Khi Đó Sai" (2015). Họ đã xác nhận mối quan hệ ngoại tình trong cuộc họp báo của bộ phim "On the Beach at Night Alone" (2017), khiến dư luận xôn xao.

Khi đó, vợ của đạo diễn Hong Sang Soo - bà A, trong cuộc phỏng vấn với MBC "Real Story Eye", đã chia sẻ: "Tôi muốn (chồng tôi) có thêm cơ hội trong cuộc sống hôn nhân. Dù có khó khăn đến đâu, tôi không thể dừng lại ở đây. 30 năm qua, có quá nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi không thể kết thúc cuộc sống hôn nhân như thế này".

Đạo diễn Hong Sang Soo hiện vẫn đang trong tình trạng kết hôn hợp pháp. Vào tháng 11/2016, ông đã đệ đơn kiện xin ly hôn với bà A, nhưng Tòa án Gia đình Seoul đã bác bỏ yêu cầu vào năm 2019, và đạo diễn Hong không kháng cáo quyết định này.