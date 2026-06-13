Tóm dính Sooyoung (SNSD) bên một người giàu quyền lực ngay sau khi chia tay bạn trai 14 năm Jung Kyung Ho, thái độ mới đáng bàn

Thông tin Sooyoung (SNSD) đột ngột chia tay tài tử Jung Kyung Ho sau 14 năm hẹn hò đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ khắp châu Á. Mới đây, trong sáng 13/6, nữ ca sĩ vừa tham dự sự kiện marathon thiện nguyện diễn ra tại công viên World Cup ở Sangam, Seoul. Toàn bộ số tiền thu được từ sự kiện này sẽ được quyên góp cho các hoạt động phúc lợi dành cho người khiếm thị.

Đây cũng là lần đầu Sooyoung lộ diện trong 1 sự kiện công khai kể từ sau khi xác nhận chia tay bạn trai 14 năm Jung Kyung Ho. Đáng chú ý, nữ ca sĩ xuất hiện bên người cha giàu có, quyền lực của mình trong hoạt động từ thiện mới đây. Được biết, cha Sooyoung là chủ tịch của Hiệp hội phòng chống mù lòa Hàn Quốc, từ lâu đã nhận được sự ngưỡng mộ và tôn trọng từ netizen xứ kim chi nhờ những hoạt động thiện nguyện trong suốt sự nghiệp của mình.

Trước ống kính, Sooyoung để lộ rõ vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống trước khi tham gia vào đường chạy cùng các vận động viên khác tại sự kiện từ thiện ở công viên World Cup. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ thở phào nhẹ nhóm bởi lẽ chân dài SNSD vẫn giữ được trọn vẹn thần thái rạng ngời, không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu đáng lo ngại nào hậu chia tay bạn trai lâu năm.

Sooyoung vừa lộ diện trong sự kiện đầu tiên kể từ khi chia tay tài tử Jung Kyung Ho. Ảnh: Naver

Sooyoung tham gia hoạt động từ thiện diễn ra trong sáng 13/6 cùng người cha tài phiệt của mình. Ảnh: Naver

Sooyoung buộc tóc đuôi ngựa năng động, ghi điểm với nụ cười rạng rỡ cùng nụ cười tỏa nắng trước ống kính máy quay. Ảnh: Nate

Người đẹp sinh năm 1990 phát biểu cảm nghĩ trước khi tham gia vào đường chạy trong hoạt động gây quỹ từ thiện mới đây. Ảnh: Nate

Cách đây 4 ngày, Sooyoung - Jung Kyung Ho xác nhận “đường ai nấy đi” trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Theo nguồn tin độc quyền từ My Daily, nguyên nhân dẫn đến rạn nứt của cả 2 là do lịch trình làm việc dày đặc. Jung Kyung Ho liên tục tham gia các dự án phim ảnh, trong khi Soo Young bận rộn với lịch trình qua lại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản khiến họ thiếu thời gian dành cho nhau. Do mối quan hệ ngày càng xa cách, cả 2 quyết định chấm dứt chuyện tình cảm, trở về làm đồng nghiệp.

Sau khi tan vỡ, Sooyoung - Jung Kyung Ho đã thể hiện thái độ dứt khoát đến mức bỏ theo dõi tài khoản Instagram của nhau.

Sooyoung - Jung Kyung Ho đã hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội. Ảnh: X

Bên cạnh các bài báo Hàn Quốc, ký giả Trung Quốc cũng đào sâu, “mổ xẻ” phân tích các nguyên nhân khiến Sooyoung - Jung Kyung Ho tan vỡ. Trong đó, tờ Sina đã gây chú ý với bài viết dài nêu ra quan điểm của mình. Đầu tiên, Sina dẫn lại câu nói “Yêu nhau quá 7 năm không cưới thì đa phần sẽ chia tay” từng gây bão cộng đồng mạng. Qua đó, ký giả xứ Trung nhận định, 14 năm chờ đợi đã khiến sự cuồng nhiệt thuở ban đầu của Sooyoung - Jung Kyung Ho bị tiêu hao dần, và cho đến nay nhiều khả năng đã xuất hiện sự nguội lạnh trong tình cảm giữa 2 người họ.

Ngoài ra, Jung Kyung Ho từng chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng anh hy vọng sẽ kết hôn sau khi giành được giải thưởng Thị đế (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng truyền hình). Mục tiêu này thể hiện tham vọng nghề nghiệp của anh với tư cách 1 diễn viên, nhưng nó cũng vô tình đặt ra 1 chiếc đồng hồ đếm ngược mơ hồ và đằng đẵng cho chuyện tình của họ.

Suốt 14 năm ở bên Sooyoung, dù Jung Kyung Ho đã gặt hái được danh tiếng lớn qua nhiều tác phẩm ăn khách nhưng anh vẫn chưa chạm tay vào danh hiệu Thị đế của 3 đài lớn KBS, SBS và MBC. Trạng thái “chưa hoàn thành” trong sự nghiệp khiến nam nghệ sĩ liên tục trì hoãn kế hoạch kết hôn. Khi hôn nhân bị trói buộc với những điều kiện liên quan tới thành tựu, đối phương (Sooyoung) có thể sẽ tủi thân và cảm thấy rằng mình chưa đủ quan trọng so với sự nghiệp của đàng trai. Từ đó, Sooyoung có thể sẽ mất dần sự kiên nhẫn với anh người yêu theo thời gian. Ngoài ra, sự soi mói từ công chúng cũng được cho là 1 trong những nguyên nhân khiến Sooyoung - Jung Kyung Ho tan vỡ.

Truyền thông thi nhau mổ xẻ nguyên nhân khiến Sooyoung - Jung Kyung Ho chia tay. Ảnh: Nate

Sooyoung - Jung Kyung Ho công khai mối quan hệ hồi đầu năm 2014, nhưng cặp đôi đã bắt đầu hẹn hò ngay từ năm 2012. Việc họ đặt dấu chấm hết cho mối tình kéo dài 14 năm đã gây ra cú sốc lớn cho nhiều khán giả.