Thấy Sooyoung - Jung Kyung Ho chia tay, fan lo sốt vó cho cặp đôi này!

Vào ngày 9/6, cặp đôi Sooyoung (SNSD) - Jung Kyung Ho công bố chia tay sau 14 năm hẹn hò. Nguyên nhân dẫn đến rạn nứt của cả hai là do lịch trình làm việc dày đặc. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ vô cùng bàng hoàng và buồn bã bởi cặp đôi đã bên nhau quá lâu, fan còn trông đợi vào 1 "đám cưới thế kỷ".

Khi Sooyoung - Jung Kyung Ho chia tay, chức "cặp đôi yêu lâu nhất mà chưa cưới" ở showbiz Hàn đã thuộc về Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin. Đến nay, cặp đôi này đã ở bên nhau 8 năm. Nhiều người lo lắng cặp đôi Lee - Lee sẽ đi vào vết xe đổ của Sooyoung và Jung Kyung Ho. TenAsia thậm chí đã "đào" lại trích đoạn chương trình My Prickly Manager-Secretar mà Lee Kwang Soo tham gia vào tháng 11 năm ngoái.

Sau khi Sooyoung - Jung Kyung Ho chia tay,...

... chức "cặp đôi yêu lâu nhất mà chưa cưới" ở showbiz Hàn đã thuộc về Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin. Ảnh: TenAsia

Tại đây, "hoàng tử châu Á" đã gặp gỡ đàn anh Lee Seo Jin. Khi vừa gặp, Lee Seo Jin đã thân thiện bắt chuyện: "Anh thỉnh thoảng thấy bạn gái của em (Lee Sun Bin) ở tiệm làm tóc". Đáp lại, Lee Kwang Soo thể hiện tình cảm không hề thay đổi của mình bằng cách trả lời: "Vâng, bọn em vẫn ổn". Khi được hỏi "Đã lâu rồi nhỉ?", anh đáp lai "Khoảng 8 năm".

Lúc này, Lee Seo Jin bắt đầu thể hiện quan điểm chuyện kết hôn: "Nếu hẹn hò quá 2 năm thì hoặc là cưới hoặc là chia tay. Anh chưa bao giờ hẹn hò quá 1 năm cả. Có khi là 1 năm chứ không phải 2 năm. Nếu quá 2 năm thì nên cưới. 2 người đã hẹn hò lâu rồi. Vậy 2 người định làm gì? Cưới hay chia tay?". Điều này khiến Lee Kwang Soo bối rối nói "Sao tự nhiên lại nói như thế?". Lee Seo Jin tiếp tục cười đùa gợi ý Lee Kwang Soo chia tay và tìm người mới. Điều này khiến anh gắt lên: "Không, anh đang nói cái gì vậy? Em nói là bọn em không chia tay cơ mà?".

Lee Kwang Soo bảo vệ chuyện tình trước quan điểm "Nếu hẹn hò quá 2 năm thì cưới hoặc chia tay". Ảnh: TenAsia

Cảnh tượng này lại thu hút sự chú ý sau khi Jung Kyung Ho và Sooyoung công bố chia tay sau 14 năm hẹn hò. Giữa nỗi buồn còn vương vấn về sự chia tay của Jung Kyung Ho và Sooyoung, công chúng đã hướng sự chú ý đến 1 cặp đôi lâu dài khác là Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin. Nhiều người cảm thấy lo lắng, nhưng cũng có rất nhiều fan tin tưởng vào chuyện tình này sau khi xem cách Lee Kwang Soo bảo vệ bạn gái.

Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin lần đầu gặp nhau qua chương trình Running Man năm 2016. Đến năm 2018, cặp đôi xác nhận hẹn hò. Đến nay, Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin đã hẹn hò được 8 năm. Vượt qua khoảng cách tuổi tác 9 năm, họ đã duy trì một mối quan hệ không thay đổi trong thời gian dài và nhận được sự ủng hộ từ công chúng.