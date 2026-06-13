Touliver phải ngồi xe lăn lên sân khấu

Ngày 13/6, fan meeting OFF SPACE của SpaceSpeakers diễn ra với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ thuộc SpaceSpeakers Label như SOOBIN, Binz, Rhymastic, Cường Seven, SlimV... Trong số những màn xuất hiện gây chú ý nhất phải kể đến Touliver.

Touliver di chuyển lên sân khấu bằng xe lăn (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Theo đó, Touliver xuất hiện trên sân khấu trong bộ trang phục đen quen thuộc cùng cặp kính râm đặc trưng. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ không khỏi bỡ ngỡ khi chứng kiến nam producer phải dùng xe lăn điện và tự điều lên sân khấu.

Không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của "anh cả" SpaceSpeakers. Touliver cho biết anh bị bong gân mắt cá chân nên phải tạm thời sử dụng xe lăn để hạn chế việc di chuyển. Dù gặp chấn thương, Touliver vẫn giữ phong thái điềm tĩnh quen thuộc.

Touiver dùng xe lăn điện, tự điều khiển để lên sân khấu giao lưu với khán giả tại fan meeting của SpaceSpeakers

Touliver từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ với khán giả yêu nhạc Việt. Được mệnh danh là "phù thủy âm nhạc", nam producer sinh năm 1987 là người đứng sau thành công của hàng loạt bản hit đình đám, đồng thời là linh hồn của SpaceSpeakers - tập thể được xem như một trong những "đế chế" có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với thị trường nhạc Việt suốt hơn một thập kỷ qua.

Trong thời điểm rap, hip-hop và EDM còn chưa thực sự trở thành dòng nhạc đại chúng, Touliver đã là một trong những người tiên phong mang những chất liệu âm nhạc mới đến gần hơn với khán giả.

Touliver được xem là anh cả của "đế chế" SpaceSpeakers, đứng sau loạt hit của các nghệ sĩ đình đám như SOOBIN, Binz, Tóc Tiên,...

Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời tư của Touliver cũng từng nhận được sự quan tâm đặc biệt khi anh và Tóc Tiên là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất Vbiz. Cả hai có nhiều năm gắn bó trước khi tổ chức đám cưới và luôn được xem là hình mẫu của một mối quan hệ trưởng thành, kín tiếng nhưng bền vững. Tuy nhiên, thời gian qua, thông tin Touliver và Tóc Tiên chính thức khép lại cuộc hôn nhân từng khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Trong tâm thư thông báo ly hôn vào đầu tháng 1/2026, Tóc Tiên cũng cho biết cả hai đã có thời gian dài im lặng và suy nghĩ trước khi quyết định chia sẻ câu chuyện riêng tư với công chúng. Cụ thể, khi đó Tóc Tiên cho hay: "Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung, hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân.

Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè- anh em đồng nghiệp. Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh- thấu hiểu- tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Touliver và Tóc Tiên ly hôn khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối

Sau khi ly hôn, Touliver gần như tập trung toàn bộ thời gian cho âm nhạc và các dự án kinh doanh riêng. Nam producer duy trì công việc tại công ty, tiếp tục sản xuất âm nhạc và đồng hành cùng các nghệ sĩ thân thiết. Những hình ảnh được anh chia sẻ gần đây cho thấy cuộc sống khá ổn định, kín đáo và không bị ảnh hưởng bởi những bàn tán trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Tóc Tiên đang dần trở lại mạnh mẽ với các hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ liên tục xuất hiện trong các dự án âm nhạc mới, tham gia chương trình truyền hình và tích cực tương tác với người hâm mộ. Việc phát hành sản phẩm mới được xem là dấu mốc đáng chú ý của cô sau những biến động trong đời sống cá nhân.