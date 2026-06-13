Tương lai của Sooyoung và Jung Kyung Ho?

Đặc biệt, người này nhấn mạnh: "Dường như trong gia đình Jung Kyung Ho có những người lớn tuổi phản đối hoặc không khuyến khích cuộc hôn nhân này. Nếu có một 'ân nhân' đứng ra an ủi, họ đã có thể kết hôn mà không cần phải chia tay. Vấn đề không phải là ai là người thông báo trước; mà là cả hai đều kiệt sức sau một thời gian dài dò xét tình cảm của nhau, dần dần chuẩn bị tinh thần và đi đến quyết định chia tay một cách tự nhiên. Rất có thể họ đã từng chia tay rồi tái hợp nhiều lần trong quá khứ”.

Cuối cùng, Myeong Do Ryeong đưa ra 1 dự báo bất ngờ, cho rằng mối quan hệ của họ chưa hoàn toàn kết thúc. Anh tuyên bố: "Chưa lâu kể từ khi chia tay, và bất chấp sự xa cách, tình cảm quan tâm, yêu thương và chăm sóc vẫn còn mạnh mẽ giữa hai người. Nếu có người giúp đỡ xuất hiện bên cạnh họ để thay đổi suy nghĩ, thì đó là một điều may mắn có thể đảo ngược tình thế và dẫn đến sự đoàn tụ. Cũng có khả năng kết hôn sau khi đoàn tụ”.

Ảnh: TV Report

Đến nay, người này dự đoán Sooyoung và Jung Kyung Ho có thể tái hợp và cưới nhau. Ảnh: TV Report

Dù những điều này chỉ mang tính suy đoán và chưa được kiểm chứng, song nó đã đem đến hy vọng cho người hâm mộ. Sooyoung sinh năm 1990, trong khi đó Jung Kyung Ho sinh năm 1983. Trước khi chính thức "đường ai nấy đi", Sooyoung - Jung Kyung Ho từng được xem là cặp đôi kiểu mẫu ở Kbiz. Cặp đôi hẹn hò năm 2012, đến năm 2014 thì bị Dispatch "khui". Kể từ đó, mỹ nhân SNSD và tài tử Hospital Playlist bên nhau kín tiếng nhưng bền chặt, thường khéo léo khen ngợi đối phương. Sooyoung - Jung Kyung Ho nhận được nhiều lời chúc phúc từ công chúng, tất cả đều mong họ sẽ sớm kết hôn.

Tuy nhiên, sóng gió đã nổi lên vào ngày 8/6, khi cặp đôi hủy theo dõi nhau trên Instagram. Việc hủy theo dõi lẫn nhau từ lâu đã được xem là tín hiệu cho thấy 1 cặp đôi rạn nứt hoặc chia tay ở showbiz Hàn. Từ đây, thông tin Sooyoung - Jung Kyung Ho chính thức “đường ai nấy đi” đã xuất hiện rầm rộ trên khắp các diễn đàn trực tuyến.

Đến trưa ngày 9/6, công ty quản lý xác nhận cặp đôi đã chia tay. nguyên nhân dẫn đến rạn nứt của cả hai là do lịch trình làm việc dày đặc. Jung Kyung Ho liên tục tham gia các dự án phim ảnh, trong khi Soo Young bận rộn với lịch trình qua lại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản khiến họ thiếu thời gian dành cho nhau. Do mối quan hệ ngày càng xa cách, cả hai quyết định chấm dứt chuyện tình cảm 14 năm, trở về làm đồng nghiệp.

Người hâm mộ vô cùng buồn bã khi cặp đôi chia tay. Ảnh: Starnews

Nguồn: Koreaboo

MINH HỒNG