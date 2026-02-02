Ngày 2/2, tờ Sohu đưa tin, Song Joong Ki - Katy Louise Saunders vừa bị bắt gặp tới tham dự đám cưới của 1 người bạn. Đây là lần hiếm hoi đôi vợ chồng này lộ diện bên nhau. Nguồn tin cho biết Song Joong Ki - Katy Louise Saunders rất thoải mái, vui vẻ dù bị không ít người xung quanh nhận ra và lén chụp ảnh.

Loạt ảnh xuất hiện cùng nhau của Song Joong Ki - Katy Louise Saunders hút đến 40 triệu lượt xem, đứng top 2 hot search trên MXH Weibo. Trong đó, Katy gây chú ý với nhan sắc mặn mà, rạng rỡ dù không hề trang điểm hay ăn mặc cầu kỳ. Về phía Song Joong Ki, anh ghi điểm với gương mặt không có nhiều dấu vết lão hóa, làn da sáng mịn ở tuổi 41 qua ảnh chụp bằng camera thường.

Song Joong Ki đưa bà xã Katy Louise Saunders tới tham dự ngày trọng đại của 1 người bạn. Trong lần hiếm hoi lộ diện cùng chồng, cựu diễn viên người Anh nhận được nhiều lời khen ngợi về diện mạo ngày càng mặn mà. Ảnh: Sina, Weibo.

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, tài tử 8X bất ngờ tuyên bố kết hôn với mỹ nhân Tây nóng bỏng. Vào tháng 6/2023, niềm vui nhân đôi khi Song Joong Ki thông báo con trai đầu lòng của họ đã chào đời khỏe mạnh tại Rome. Đến tháng 11/2024, vợ chồng tài tử tiếp tục đón con gái thứ 2 chào đời.

Nói về cuộc hôn nhân của mình trên truyền thông, Song Joong Ki bày tỏ hạnh phúc khi đã tìm được 1 nửa phù hợp để xây dựng gia đình. "Cô ấy là một người khôn ngoan và tuyệt vời đến mức đáng ngưỡng mộ. Nhờ cô ấy, tôi đang ngày càng trở thành 1 người tốt hơn", tài tử xứ Hàn dành những lời có cánh cho bà xã Katy Louise Saunders.

Từ khi con trai và con gái chào đời đến nay, Song Joong Ki mới chỉ công khai hình ảnh chụp đôi tay nhỏ của 2 con. Tài tử xứ Hàn chia sẻ rằng anh muốn bảo vệ các con tránh khỏi sự soi mói của dư luận. Khi tham dự 1 talkshow, Song Joong Ki còn hạnh phúc hé lộ về diện mạo của 2 con: “Bé trai có đôi môi giống tôi nhưng thừa hưởng đôi mắt từ Katy. Còn bé gái thì ngược lại, con bé thừa hưởng đôi mắt từ tôi và có đôi môi giống vợ tôi. Con bé thừa hưởng trọn vẹn chiếc mũi từ vợ tôi”.

Song Joong Ki xây dựng gia đình hạnh phúc bên Katy Louise Saunders. Ảnh: Osen.

Song Joong Ki chỉ đăng tải hình bàn tay của 2 con khi các bé vừa chào đời. Trên truyền thông, anh từng tiết lộ về diện mạo của cá con: "Con trai có đôi môi giống tôi nhưng thừa hưởng đôi mắt từ Katy. Còn con gái thì ngược lại, con bé thừa hưởng đôi mắt từ tôi và có đôi môi giống vợ tôi". Ảnh: Nate.

Nguồn: Sohu, Weibo