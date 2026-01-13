Cách đây không lâu, Song Joong Ki đã sang Đài Loan (Trung Quốc) tham dự lễ trao giải Golden Disc Awards. Sau khi sự kiện kết thúc, tài tử hàng đầu này không lập tức trở về quê nhà mà dành thời gian nghỉ ngơi, đi uống cafe, mua sắm và dạo chơi trên đường phố Đài Loan (Trung Quốc). Từ đó, khán giả đã có dịp "ngắm nhìn" diện mạo đời thường giản dị, năng động của Song Joong Ki. Ở tuổi 41, nam diễn viên vẫn duy trì được vẻ điển trai, gương mặt không có nhiều dấu vết lão hóa, làn da sáng mịn.

Hình ảnh cam thường ấn tượng của Song Joong Ki nhanh chóng gây bão MXH Weibo, có hơn 290.000 người xem và nhấn "thả tim". Trên MXH, khán giả xứ tỷ dân bày tỏ sự ngỡ ngàng với ngoại hình trẻ trung của tài tử Hàn Quốc. Cư dân mạng đã dành nhiều lời khen có cánh cho visual ngoài 40 tuổi của nam diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời. Trong đó, có khán giả đã cảm thán: "Song Joong Ki đến cầm túi rác cũng đẹp trai", sau khi xem bức ảnh chụp tài tử này dùng túi chuyên đựng rác ở Đài Loan (Trung Quốc) để đựng đồ mua sắm.

Ở tuổi 41, Song Joong Ki vẫn duy trì được ngoại hình trẻ trung, làn da sáng mịn, không có nhiều dấu vết lão hóa. Ảnh: China Times.

Khán giả Trung Quốc khen ngợi Song Joong Ki đến cầm túi rác cũng đẹp trai". Ảnh: China Times.

Trước đó, hình ảnh của Song Joong Ki trên sóng trực tiếp lễ trao giải Golden Disc Awards cũng gây sốt. Ở loạt khoảnh khắc bị camera quay cận mặt, không hề có công nghệ chỉnh sửa, nhan sắc "hack tuổi" của nam diễn viên khiến dân tình không khỏi choáng váng.

Đường nét khuôn mặt, làn da mịn màng ở tuổi ngoài 40 của nam diễn viên bất bại trước mọi ống kính, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Weibo.

Song Joong Ki từng rất được công chúng yêu mến và ủng hộ sau cuộc ly hôn Song Hye Kyo, nhưng giờ đây gió đã đổi chiều. Kể từ khi công khai kết hôn với bà xã ngoại quốc hay có nhóc tì đầu tiên, Song Joong Ki đã mang danh tài tử bị ghét nhất showbiz Hàn Quốc năm 2023.

Nguyên nhân tới từ những phát ngôn gây tranh cãi của Song Joong Ki về bà xã, đổ lỗi cho cuộc sống hôn nhân khiến sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng tiêu cực. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn bị chỉ trích là người ưa khoe mẽ, dùng chính vợ con để bản thân được chú ý và có thêm danh tiếng. Dù sau đó đã lên tiếng xin lỗi, nhưng Song Joong Ki vẫn mất điểm trong lòng công chúng Hàn Quốc.

Vài năm trở lại đây, Song Joong Ki trở thành cái tên bị công chúng xứ Hàn ghẻ lạnh vì có nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Ảnh: MK.

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, tài tử 8X bất ngờ tuyên bố kết hôn với mỹ nhân Tây nóng bỏng. Vào tháng 6/2023, niềm vui nhân đôi khi Song Joong Ki thông báo con trai đầu lòng của họ đã chào đời khỏe mạnh tại Rome. Đến tháng 11/2024, vợ chồng tài tử tiếp tục đón con gái thứ 2 chào đời.

Song Joong Ki xây dựng gia đình hạnh phúc bên Katy Louise Saunders. Ảnh: Osen.

Nguồn: Sina, China Times