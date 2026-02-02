Sáng 2/2, tờ Koreaboo khiến cả mạng xã hội náo loạn khi đăng tải bằng chứng hẹn hò của Suho (EXO) - Irene (Red Velvet). Theo nguồn tin, 2 ngôi sao vừa tham dự concert gia đình nhà SM mang tên SMTOWN LIVE 2025-26 diễn ra ở Fukuoka (Nhật Bản). Đáng chú ý, ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả, Suho không ngần ngại âu yếm vuốt ve mái tóc của Irene.

Hình ảnh nêu trên thường được thấy ở các cặp đôi đang yêu nhau mặn nồng. Từ đây, truyền thông cùng công chúng đồng loạt đặt ra nghi vấn Suho - Irene đang hẹn hò và đã bí mật yêu đương suốt thời gian qua. Trong 1 video khác, mỹ nam EXO còn nhiệt tình vẫy tay với Irene nhằm thu hút sự chú ý của đàng gái. Loạt tương tác của cặp đôi khiến công chúng "phát điên lên được" vì quá bấn loạn xen lẫn phấn khích.

Suho âu yếm vuốt ve mái tóc của Irene ngay trên sân khấu trước hàng vạn khán giả tại concert. Ảnh: Koreaboo

Mỹ nam EXO vẫy tay, thu hút sự chú ý của bạn gái tin đồn. Ảnh: Koreaboo

Irene - Suho bằng tuổi nhau, gây choáng ngợp nhờ nhan sắc cực cuốn hút. Ảnh: Koreaboo

Trước đó, màn xuất hiện của Suho - Irene tại 1 concert của aespa hồi năm 2024 cũng từng khiến 2 thần tượng đình đám dính tin yêu đương. Cả 2 ngồi cạnh nhau trong đêm nhạc không chút ngại ngần trong bầu không khí vui vẻ giống như 1 cặp đôi đang tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc. Chưa dừng lại ở đó, trong quá khứ, Suho - Irene còn từng check-in chung 1 địa điểm ở London, Anh.

Suho - Irene cùng đến xem concert của aespa ngày 29/6/2024. Ảnh: X

Suho và Irene check-in chung 1 địa điểm ở nước ngoài. Ảnh: X

Irene sinh năm 1991, có tên thật là Bae Joo Hyun. Năm 2014, cô ra mắt với tư cách trưởng nhóm Red Velvet dưới trướng "ông lớn" SM Entertainment. Nữ thần tượng nhanh chóng cùng nhóm gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp ca hát. Cá nhân Irene còn được mệnh danh là nữ thần nhan sắc đình đám nhất Kpop thế hệ 3, là gương mặt đắt giá được hàng loạt tạp chí, nhãn hàng săn đón. Trong mắt nhiều khán giả, cô còn được xem là mỹ nhân đẹp nhất nhì xứ Hàn. Bên cạnh ca hát, Irene còn thử sức diễn xuất trong 1 số bộ phim và tạo được dấu ấn nhất định trong lĩnh vực mới.

Trong khi đó, Suho sinh năm 1991, có tên thật là Kim Jun Myeon. Anh ra mắt cùng EXO năm 2012 với tư cách trưởng nhóm. Bên cạnh sự nghiệp sáng chói với EXO, Suho còn là nghệ sĩ solo thành công với loạt ca khúc Grey Suit, Hurdle, Let’s Love... Trưởng nhóm EXO cũng diễn nhạc kịch, góp mặt trong loạt phim Rich Man, How Are You Bread, The Universe's Star...

Suho cũng được biết tới là 1 trong những thiếu gia ở Kbiz. Cha nam idol là giáo sư nổi tiếng tại xứ sở kim chi. Suho lớn lên ở Apgujeong, 1 trong những khu phố giàu có nhất ở Hàn Quốc. Theo lời các thành viên trong nhóm, Suho có niềm yêu thích với môn đánh golf - bộ môn thể thao tiêu khiển của giới nhà giàu. Anh được nhiều bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng tại Hàn đánh giá có gương mặt đạt tỷ lệ vàng. Vậy nên, nhiều khán giả đã trìu mến gọi thủ lĩnh EXO là thiếu gia đẹp trai nhất nhì tại Hàn Quốc.

Công chúng không thể rời mắt trước nhan sắc xứng đáng được phong thần của Irene. Ảnh: Naver và Nate

Suho sở hữu gương mặt đạt tỷ lệ vàng và có xuất thân giàu có. Ảnh: Naver và Nate