"Nổ tung" chuyện Song Hye Kyo hẹn hò tình mới sau 7 năm ly hôn Song Joong Ki?

Kể từ khi ly hôn với Song Joong Ki vào năm 2019 tới nay, "nhất cử nhất động" từ Song Hye Kyo trong các mối quan hệ riêng tư đã luôn lọt vào tầm ngắm của khán giả. Mới đây nhất, công chúng châu Á náo loạn trước nghi vấn mỹ nhân họ Song đang cặp kè người mới sau 7 năm tan vỡ hôn nhân.

Theo truyền thông xứ kim chi đưa tin, hình ảnh Song Hye Kyo thân mật, khoác tay tình tứ 1 người đàn ông bí ẩn đã trở thành chủ đề nóng mới đây. Việc nữ ngôi sao hạng S công khai khoác tay người này còn khiến công chúng liên tưởng tới việc cô muốn đánh dấu chủ quyền với đối phương. Trai lạ còn gửi gắm tới minh tinh họ Song thông điệp đáng chú ý, càng làm khơi gợi thêm nhiều đồn đoán: "Thật tuyệt vời khi được gặp em. Chúc mừng em đã hoàn thành bộ phim Show Business. Làm tốt lắm, anh nóng lòng chờ đợi để được xem phim quá rồi".

Từ đây, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn Song Hye Kyo đã công khai hẹn hò bạn trai mới sau 7 năm ly hôn Song Joong Ki. Và dòng thông điệp mới đây của trai lạ được cho là những lời yêu thương người này muốn gửi gắm tới bạn gái tin đồn Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo xuất hiện thân mật bên 1 người đàn ông lạ mặt, khiến cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn cô đã hẹn hò bạn trai mới sau 7 năm ly hôn Song Joong Ki. Ảnh: Nate

Bạn trai tin đồn còn được cho là gửi gắm hẳn thông điệp yêu thương tới Song Hye Kyo nhằm đánh dấu chủ quyền. Ảnh: Nate

Song Hye Kyo - Song Joong Ki nên duyên ngoài đời thật nhờ tác phẩm gây sốt 1 thời Hậu Duệ Mặt Trời . 2 ngôi sao về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi tháng 10/2017. Chưa đầy 2 năm sau đó, Song Joong Ki đệ đơn ly dị, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân với Song Hye Kyo. Ảnh: Naver

Hình ảnh nghi Song Hye Kyo tình tứ, thân mật bên người yêu mới đã khiến mạng xã hội nổ tung ngay trong sáng 12/1.

Thế nhưng, hóa ra người đàn ông bí ẩn xuất hiện cùng Song Hye Kyo trong hình ảnh gây náo loạn sáng nay lại là... nhà tạo mẫu tóc hợp tác với mỹ nhân họ Song suốt nhiều năm qua. Bức hình nói trên cũng không ghi lại khoảnh khắc nữ minh tinh The Glory hẹn hò bạn trai mới mà chỉ đơn giản cho thấy tình bạn thân thiết, bền chặt giữa cô và nhà tạo mẫu tóc.

Được biết, Song Hye Kyo vừa hoàn tất việc ghi hình cho bộ phim mới Show Business. Và nhà tạo mẫu tóc chỉ đơn giản đăng dòng thông điệp chúc mừng nữ minh tinh hoàn tất công việc 1 cách tốt đẹp chứ không gửi lời lẽ yêu thương hay tỏ tình tới người đẹp họ Song như công chúng đồn đoán trước đó.

Nói tóm lại, không có chuyện Song Hye Kyo đã có người yêu mới và vừa công khai khoe chuyện tình cảm của mình trước công chúng.