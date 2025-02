Tóm dính sao nam Vbiz cặp kè "ghệ mới" hot girl, zoom cận chi tiết bàn tay càng gây bàn tán

Sau khi tham gia chương trình Rap Việt, tên tuổi của rapper B Ray được khán giả biết tới nhiều hơn. Anh có những sản phẩm gây chú ý như Xin đừng nhấc máy, Đâu đó, Con Trai Cưng, Ex's hate me... Vừa qua, B Ray chiếm spotlight khi công khai hình ảnh bên tình yêu mới. Tuy nhiên rapper sinh năm 1993 vẫn giấu kín diện mạo, thông tin của nửa kia. Dù vậy "thám tử mạng" nhanh chóng truy lùng ra danh tính cô gái này được cho là D.N - một hot girl khá có tiếng trên mạng xã hội.

Mới đây, khoảnh khắc rapper B Ray xuất hiện thân mật bên cô gái ngay lập tức nhận được sự quan tâm. Cả hai cùng đi ăn tại một nhà hàng nổi tiếng. Trong bức hình, nam rapper 9x còn bị soi hành động để tay đỡ đằng sau cô gái. Netizen cho rằng đây chính là bạn gái mới của B Ray vì có ngoại hình tương đồng với người xuất hiện trong bức hình mà nam rapper đăng tải. Có thể thấy anh không ngần ngại thể hiện tình cảm với nửa kia giữa nơi đông người. B Ray cực kỳ ga lăng chăm sóc người yêu của mình.

B Ray bị bắt gặp khoảnh khắc xuất hiện bên một cô gái. Hành động tình cảm của nam rapper 9x trở thành tâm điểm chú ý

Trước đó, B Ray đã công khai hình ảnh thân mật với tình yêu mới trên mạng xã hội

Cô gái này còn có hành động được cho là ngầm xác nhận chuyện tình cảm khi đăng tải hình ảnh mới và dùng bài hát có tên Ghệ mới của B Ray

Bạn gái hiện tại của B Ray có vẻ ngoài nóng bỏng, gương mặt xinh xắn

Trước khi đến với tình yêu mới, B Ray từng công khai hẹn hò với hot girl Tammy Phạm. Thời điểm đó, nam rapper cho biết không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm vì không muốn khán giả tập trung quá vào việc cá nhân.

Tuy nhiên chỉ sau khoảng nửa năm công khai, cặp đôi này đã vướng nghi vấn đường ai nấy đi. Nguyên do vì Tammy Phạm thường xuyên đăng tải dòng trạng thái buồn bã và nhiều tâm sự trên trang cá nhân. Cô ẩn ý cuộc sống bản thân đã có nhiều thay đổi: "Về nhà rồi. Không ai tặng hoa mỗi ngày cho bé, đưa bé đi ăn, ôm bé ngủ, nắm tay shopping" hay "New me in Saigon. Cuộc sống này còn nhiều điều xinh đẹp lắm nha". Bên cạnh đó, tài khoản mạng xã hội của cả hai cũng không còn theo dõi nhau.

Người yêu cũ của B Ray là hot girl Tammy Phạm. Cả hai đã chia tay sau khoảng nửa năm công khai tình cảm

Nhiều người còn cho rằng tình mới của B Ray có những nét tương đồng với người yêu cũ Tammy Phạm

B Ray tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, sinh năm 1993. B Ray cùng gia đình sang Mỹ sinh sống từ khi nhỏ. Từ năm 2013, B Ray gây chú ý trong cộng đồng underground ở Việt Nam với nhiều bản rap diss. Rapper từng có một số trận "beef" (đối đầu bằng âm nhạc) với Rhymastic, The Night, Ricky Star, Skyler, Rick.