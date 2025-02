Tình cũ và bạn gái mới của B Ray: Dân mạng nhận xét như 2 giọt nước!

Mới đây, rapper B Ray trở thành cái tên được nhắc tới nhiều trên mạng xã hội khi công khai "ghệ mới". Ở trang cá nhân, rapper sinh năm 1993 đăng tải bức hình sát rạt bên một cô gái giấu mặt. Cặp đôi tình tứ cùng đi ăn tại một nhà hàng sang trọng. "Thám tử mạng" nhanh chóng truy lùng ra danh tính bạn gái mới của B Ray được cho là có tên D.N. Cô cũng là một hot girl khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Thời gian qua, D.N hay đăng tải khoảnh khắc tình cảm bên một người giấu mặt có vẻ ngoài được nhận xét giống với B Ray.

Đáng nói, cư dân mạng sau khi tìm hiểu nhận ra tình mới của nam rapper sinh năm 1993 có những điểm tương đồng với bạn gái cũ là hot girl Tammy Phạm. Cả hai đều sở hữu gương mặt ngây thơ, xinh xắn như búp bê. Nhưng ngoài đời thực, D.N và Tammy Phạm lại có phong cách thời trang sexy giống nhau. Thậm chí khi ghép chung cả hai trong một khung hình, nhiều người còn cho rằng đường nét của 2 hot girl có nét hao hao, nếu chỉ nhìn lướt qua nhanh chóng thậm chí có thể nhầm lẫn.

B Ray công khai hình ảnh bên tình yêu mới trên mạng xã hội

Cả hai cùng đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng trong dịp Valentine vừa qua

Tình mới và bạn gái cũ của B Ray nhanh chóng bị đặt lên bàn cân so sánh sau khi anh công khai mối quan hệ

Nhiều người nhận xét rằng D.N và Tammy Phạm có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình, phong cách thời trang

Trước khi đến với tình yêu mới, B Ray từng công khai hẹn hò với hot girl Tammy Phạm. Thời điểm đó, nam rapper cho biết không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm vì không muốn khán giả tập trung quá vào việc cá nhân.

Tuy nhiên chỉ sau khoảng nửa năm công khai, cặp đôi này đã vướng nghi vấn đường ai nấy đi. Nguyên do vì Tammy Phạm thường xuyên đăng tải dòng trạng thái buồn bã và nhiều tâm sự trên trang cá nhân. Cô ẩn ý cuộc sống bản thân đã có nhiều thay đổi: "Về nhà rồi. Không ai tặng hoa mỗi ngày cho bé, đưa bé đi ăn, ôm bé ngủ, nắm tay shopping" hay "New me in Saigon. Cuộc sống này còn nhiều điều xinh đẹp lắm nha". Bên cạnh đó, tài khoản mạng xã hội của cả hai cũng không còn theo dõi nhau.

B Ray từng có mối tình ngọt ngào bên hot girl Tammy Phạm nhưng cả hai cũng chia tay chỉ sau khoảng nửa năm công khai mối quan hệ

Thời điểm vướng tin rạn nứt, tình cũ B Ray thường xuyên đăng tải dòng trạng thái tâm trạng trên mạng xã hội