Mối quan hệ khăng khít giữa David Beckham và con gái út Harper từ lâu đã không còn xa lạ với công chúng. Hôm 20/4 vừa qua, cựu danh thủ 50 tuổi một lần nữa khiến người hâm mộ tan chảy khi lộ diện đầy hạnh phúc trong chuyến mua sắm cùng cô con gái 14 tuổi tại thành phố New York.

Dường như đã thừa hưởng trọn vẹn niềm đam mê thời trang từ người mẹ nổi tiếng Victoria, Harper gây ấn tượng khi xuất hiện với vẻ ngoài sành điệu. Cô bé diện áo phông đen tối giản phối cùng quần jeans bạc màu - một set đồ năng động đậm chất thiếu niên. Tuy nhiên, điểm nhấn đắt giá nhất chính là chiếc ví cầm tay bằng da Intrecciato của Bottega Veneta trị giá 3.100 Bảng Anh (khoảng hơn 100 triệu VNĐ) mà Harper mang theo.

David Beckham che chở cho con gái út Harper khi đi dạo phố (Ảnh: BackGrid)

Visual đời thường của tiểu thư út Harper Beckham (Ảnh: BackGrid)

So với những khoảnh khắc chỉn chu, lộng lẫy khi đi sự kiện cùng gia đình nổi tiếng, nhan sắc mộc mạc đời thường lúc này của Harper lại mang đến cảm giác khác, gần gũi, đúng lứa tuổi hơn. Không cần makeup cầu kì hay trang phục rườm rà, cô út nhà David Beckham khiến netizen chú ý với visual ngọt ngào, xinh đẹp đời thực.

Trong khi đó, David Beckham vẫn giữ vững phong độ lịch lãm thường thấy. Anh chọn cho mình bộ trang phục mang tông màu trung tính nhã nhặn, thong thả dạo bước và không quên khoác vai che chở cho con gái giữa phố thị đông đúc. Giữa lúc con trai cả Brooklyn đang xa cách gia đình, David Beckham được chữa lành bởi những khoảnh khắc vui vẻ bên con gái Harper và hai cậu quý tử Romeo, Cruz.

David Beckham tươi cười khi tận hưởng thời gian bên con gái cưng

Trong khi hai cha con tận hưởng khoảng thời gian riêng, cậu con trai thứ Cruz (21 tuổi) cũng bị bắt gặp đang hẹn hò cùng bạn gái Jackie Apostel ở một khu vực khác trong thành phố.

Cruz Beckham và bạn gái hẹn hò trên phố (Ảnh: Abaca Press)

Về phía Victoria Beckham, nhà thiết kế 52 tuổi mới đây đã có những chia sẻ thú vị trên chương trình SiriusXM. Thay vì nhắc đến người chồng sành điệu như một hình mẫu thời trang nam giới, cô lại bất ngờ dành lời khen ngợi cho nam diễn viên Connor Storrie (ngôi sao phim Heated Rivalry).

"Cậu ấy mặc đồ rất có gu. Mỗi khi xem ảnh thảm đỏ, tôi luôn tò mò muốn biết cậu ấy mặc gì trước cả khi nhìn ngắm các nữ diễn viên. Phong cách của cậu ấy thực sự nổi bật", Victoria hào hứng chia sẻ.

Cũng trong buổi phỏng vấn này, "Posh Spice" đã đính chính một giai thoại thú vị về nhóm Spice Girls. Cô tiết lộ chiếc váy đen huyền thoại trong MV Wannabe thực chất chỉ là đồ mua ở cửa hàng bình dân chứ không phải của Gucci như lời đồn. Cô cũng kể lại kỷ niệm đáng nhớ về sự tử tế của Justin Bieber khi gia đình còn sống ở Los Angeles. Cả gia đình Beckham đều là "fan cứng" của Justin. Vào một đêm Halloween, Justin đã tự tay làm kem tuyết cho các con của David và Victoria khi chúng đi xin kẹo qua nhà anh.