Victoria Beckham lần đầu nói thẳng về rạn nứt với con cả Brooklyn, cảm thấy tội lỗi vì một điều

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ Wall Street Journal xuất bản sáng 16/4/2026, Victoria Beckham đã lần đầu tiên đối diện với những câu hỏi trực diện về cuộc xung đột gia đình đang làm tiêu tốn bao giấy mực của báo giới. Dù khéo léo không nhắc đích danh Brooklyn, nhưng từng lời nói của bà Becks đều cho thấy nỗi lòng của một người mẹ đang nỗ lực cứu vãn tổ ấm.

"Chúng tôi đã cố gắng trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất"

Trước những cáo buộc gay gắt từ phía con trai, Victoria khẳng định lập trường duy nhất của cô và David suốt hơn 30 năm qua là sự bảo vệ dành cho các con: "Chúng tôi yêu các con rất nhiều. Sống trong ánh đèn sân khấu hơn 30 năm, tất cả những gì chúng tôi từng cố gắng làm là bảo vệ và yêu thương con cái. Đó là tất cả những gì tôi thực sự muốn nói".

Chia sẻ về việc nuôi dạy con cái ở thời điểm hiện tại, bà mẹ 4 con thừa nhận: "Làm cha mẹ của những đứa trẻ đã trưởng thành hoàn toàn khác biệt so với khi chúng còn nhỏ. Chúng tôi chỉ đang cố gắng làm những gì tốt nhất có thể".

Khi được hỏi liệu có "hối hận" khi đưa cả gia đình vào thế giới hào quang đầy thị phi, Victoria không dùng từ "tội lỗi" mà gọi đó là sự "thích nghi". Cô thấu hiểu những áp lực mà cha mẹ mình và các con phải gánh chịu khi sự riêng tư luôn bị xâm phạm, nhưng khẳng định đó là "chuyến hành trình" mà cả gia đình đã cùng nhau đi qua.

Victoria lần đầu lên tiếng khi được hỏi về mối quan hệ căng thẳng với con cả Brooklyn (Ảnh: Getty)

Toàn cảnh cuộc chiến "không khoan nhượng" của cậu cả Brooklyn

Những chia sẻ của Victoria diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai bên đang ở mức tệ nhất từ trước đến nay. Hồi tháng 1, Brooklyn gây sốc khi đăng tải tâm thư dài 6 trang cáo buộc cha mẹ kiểm soát đời tư, cố tình chia rẽ anh và vợ Nicola Peltz. Brooklyn khẳng định Victoria đã hủy thiết kế váy cưới cho Nicola vào phút chót và "chiếm đoạt" điệu nhảy đầu tiên tại hôn lễ năm 2022 bằng những hành động "không đúng mực".

Kể từ tháng 5 năm ngoái, sau khi Brooklyn bỏ lỡ sinh nhật tuổi 50 của David, đôi bên đã ngừng nói chuyện trực tiếp. Thậm chí, phía Brooklyn còn yêu cầu nhà Beckham chỉ được liên lạc thông qua luật sư.

Vợ chồng cậu cả Brookyn Beckham và Nicola Peltzs đã cạch mặt nhà Beckham hơn 1 năm nay

Chỉ vài ngày trước, Brooklyn Beckham còn có động thái được cho là "châm chọc" cha mẹ khi đăng bài kỷ niệm 4 năm ngày cưới với Nicola, khẳng định họ "mạnh mẽ hơn bao giờ hết" sau khi đã "trải qua rất nhiều thứ cùng nhau".

Hiện tại, trong khi bộ ba Romeo - Cruz - Harper vẫn đang thể hiện sự đoàn kết bên cạnh cha mẹ tại Miami, thì "hố đen" ngăn cách với anh cả Brooklyn dường như vẫn chưa có dấu hiệu được lấp đầy.