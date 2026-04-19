Con cả bất hiếu phớt lời sinh nhật của Victoria Beckham, con dâu lại đăng bài "đá xoáy" mẹ chồng

Dù Victoria Beckham vừa đón tuổi 52 rạng rỡ tại Miami, nhưng niềm vui của bà không trọn vẹn khi mối quan hệ với con trai cả Brooklyn Beckham dường như đã chạm đáy vực sâu. Hành động ngó lơ công khai của vợ chồng Brooklyn giữa lúc gia đình đang "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" đang trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận.

Cuộc chiến ngầm trong gia đình quyền lực nhất nhì thế giới này đã kéo dài hơn một năm, nhưng những diễn biến mới nhất vào đúng ngày sinh nhật của Victoria (16/04) cho thấy một sự rạn nứt khó lòng hàn gắn.

Trong khi các thành viên khác trong gia đình và bạn bè nổi tiếng đồng loạt gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Victoria, thì trang cá nhân của Brooklyn và Nicola Peltz hoàn toàn im lặng. Không có bất kỳ một bài đăng hay lời chúc công khai nào dành cho người mẹ vừa bước sang tuổi 52. Ngay cả khi những người thân quen đăng ảnh Victoria và con trai cả thủa nhỏ như lời chúc hàn gắn cho hai mẹ con thì Brooklyn vẫn nhất quyết ngó lơ.

Brooklyn ngó lơ sinh nhật ngoài 50 của cả bố và mẹ

Thay vào đó, nàng dâu Nicola Peltz khiến dư luận xôn xao khi đăng tải video ghé thăm một trại cứu hộ chó tại Los Angeles. Động thái này được cho là "đòn hiểm" nhắm trực tiếp vào mẹ chồng. Việc chọn thời điểm này được cho là có chủ đích, vì trước đó Brooklyn từng công khai chỉ trích mẹ mình từ chối hỗ trợ quảng bá cho trại cứu hộ chó này.

Việc chọn đúng ngày sinh nhật mẹ chồng để nhắc lại vụ việc mà bà từng từ chối ủng hộ được xem là một hành động "đá xoáy" có phần cay nghiệt.

Brooklyn từng chỉ trích mẹ vì từ chối quảng cáo cho trại cứu hộ động vật mà Nicola đang làm từ thiện

Bỏ qua những ồn ào từ phía con trai cả, Victoria vẫn xuất hiện đầy quyến rũ trong bữa tiệc tối tại nhà hàng Ý cao cấp Casadonna (Miami). "Posh Spice" khiến fan trầm trồ khi diện chiếc váy jersey xanh navy ôm sát, khoe trọn vòng eo thon gọn và đẳng cấp thời trang không tuổi. Bà tận hưởng thời gian bên hội bạn thân với thực đơn sang trọng, cố gắng giữ tinh thần lạc quan trước công chúng.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ đó là một nỗi đau không thể giấu kín. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ Wall Street Journal, khi được hỏi về mâu thuẫn với Brooklyn, Victoria đã khéo léo né tránh việc nhắc tên con trai nhưng vẫn nghẹn ngào: "Chúng tôi luôn cố gắng trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất có thể. Suốt 30 năm qua, tất cả những gì chúng tôi làm là bảo vệ và yêu thương các con". Đây được xem là lời phản hồi nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng trước những tuyên bố "muốn cắt đứt" từ phía Brooklyn hồi đầu năm.

Gia đình Beckham đang chia rẽ sâu sắc

Sự việc lần này một lần nữa khẳng định tuyên bố viết tay của Brooklyn vào tháng 1 - rằng cậu không muốn hòa giải với bố mẹ - là hoàn toàn nghiêm túc. Việc Brooklyn chọn đứng về phía vợ và công khai đối đầu với người mẹ đã từng hết mực bảo bọc mình đang khiến hình ảnh "gia đình hoàn hảo" của nhà Beckham sụp đổ trong mắt công chúng.

Liệu sau những cử chỉ ngọt ngào của cô út Harper hay nỗ lực hàn gắn của David, Brooklyn có hồi tâm chuyển ý, hay mối quan hệ này sẽ vĩnh viễn dừng lại ở sự lạnh lùng và những màn "đá xoáy" trên mạng xã hội?