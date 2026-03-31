David Beckham bật khóc vì nghịch tử, Victoria chịu hạ mình trước nàng dâu tỷ phú?

Thời gian qua, drama lục đục nội bộ nhà Beckham đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Từ câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu, mâu thuẫn trong gia đình danh giá bậc nhất nước Anh đã bùng nổ đến mức cậu cả Brooklyn Beckham muốn cắt đứt quan hệ với gia đình.

Theo trang 163, vợ chồng Beck - Vic vô cùng tổn thương khi bị con trai cưng "silent treament" (chiến tranh lạnh). Sau khi rùm beng với báo chí về việc cha mẹ có cách cư xử “độc hại”, cố gắng kiểm soát hình ảnh gia đình và ưu tiên danh tiếng công chúng hơn mối quan hệ cá nhân, Brooklyn còn nhiều lần xát muối vào tim các đấng sinh thành khi từ chối đáp lại những lời yêu thương và phớt lờ mẹ đẻ trong Ngày của Mẹ, trong khi lại dành những lời có cánh, khen mẹ vợ là người mẹ tuyệt nhất.

Mâu thuẫn nội bộ nhà Beckham chưa bao giờ hết 'nóng'

Trang 163 cho biết, mới đây, gia đình Beckham đã có mặt tại nhà hát Courtyard tại London để theo dõi buổi biểu diễn của cậu út Cruz Beckham. Khi nghe ca khúc Loneliest Boy của Cruz nói về chàng trai cô đơn nhất - người tự đẩy bạn bè ra xa và cuối cùng chỉ còn lại một mình, các thành viên trong nhà Beckham đã không kiềm chế được cảm xúc và bật khóc. Một nguồn tin thân cận cho biết, lúc đó, David Beckham đã tan nát cõi lòng. Thậm chí gần đây, anh còn thường xuyên rơi lệ khi nghĩ về quý tử phản nghịch.

Về phía Victoria Beckham, cô cũng vô cùng đau khổ vì mâu thuẫn với vợ chồng con trai. Có nguồn tin cho biết, cựu thành viên nhóm Spice Girls tuyệt vọng đến mức sẵn sàng hạ mình nhận thua trước nàng dâu tỷ phú.

Victoria đã chấp nhận sự thật rằng Nicola Peltz mới là người chiếm vị trí chủ đạo trong cuộc hôn nhân với Brooklyn. Thậm chí, nếu cần gặp riêng để nói chuyện mới có thể kết thúc mâu thuẫn, Victoria sẵn sàng một mình bay đến Los Angeles (nước Mỹ), mặt đối mặt với Nicola. Tuy nhiên, David Beckham dường như không quá hài lòng với sự nhượng bộ của vợ. Cựu đội trưởng Anh dù buồn đau vì chuyện của quý tử nhưng vẫn cho rằng không nên cổ vũ cho những hành động thiếu chín chắn của Brooklyn và Nicola.

Các thành viên nhà Beckham đều xúc động khi nghĩ đến Brooklyn

Victoria sẵn sàng "cầu hòa" với nàng dâu để chữa trị quan hệ với Brooklyn

Tuy nhiên, David Beckham không muốn vợ phải hạ mình như vậy

Hiện tại, vợ chồng Brooklyn Beckham vẫn đang tận hưởng cuộc sống ở Los Angeles và chưa có dấu hiệu muốn hòa giải với gia đình. Mặc dù danh ca Elton John - cha đỡ đầu của Brooklyn cũng như nhiều mối quan hệ thân thiết khác đều tìm cách muốn hòa hoãn quan hệ nhưng dường như “vết nứt” trong nhà Beckham không dễ chữa lành đến vậy.

Nguồn: 163