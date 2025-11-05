Con trai thứ của nhà Beckham, Romeo Beckham - và cô bạn gái DJ Kim Turnbull đã xác nhận chuyện "yêu lại từ đầu" vào tháng trước khi cả hai bị bắt gặp cùng nhau dạo phố ở Paris. Trước đó sáu tháng, cặp đôi được cho là tan vỡ vì căng thẳng nảy sinh từ mâu thuẫn giữa Romeo và anh trai cả Brooklyn Beckham.

Hôm 2/11, Romeo Beckham và Kim Turnbull gây chú ý khi tận hưởng một ngày hẹn hò ở London. Cánh săn ảnh đã chụp được khoảnh khắc cả hai đều đeo nhẫn vàng nổi bật ở ngón áp út, chứng minh tình cảm gắn bó sau quãng thời gian chia tay ngắn ngủi.

Cặp đôi đi mua sắm cùng nhau, Romeo bưng theo một chậu hoa lớn trong khi Kim dắt chú chó nhỏ của mình đi bên cạnh. Hẹn hò dạo phố, cả hai lựa chọn trang phục thoải mái: Kim diện áo khoác parka xanh đậm cùng bộ đồ thể thao màu ghi xám, còn Romeo - tín đồ thời trang - đội mũ len đen, mặc đồ thể thao đen, áo phao xanh và đi đôi giày nâu buộc dây hồng.

Romeo Beckham cùng bạn gái đi mua sắm, anh chàng cầm một chậu hoa lớn trong khi Kim Turnbull dắt theo chú chó nhỏ đi bên cạnh

Cả hai diện đồ giản dị vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ

Tại Paris, Romeo Beckham và bạn gái vô cùng thân mật, nắm tay dạo phố trước khi dùng bữa ở nhà hàng Lolo

Cuối tháng 10, Romeo Beckham tự tay tung ảnh cùng Kim Turnbull tay trong tay khi dạo phố ở Paris, xác nhận chuyện "nối lại tình xưa". Cặp đôi từng chia tay hồi tháng 4 khi mâu thuẫn trong gia đình Beckham được cho là gây thêm áp lực lên mối quan hệ. Đặc biệt khi anh cả Brooklyn và vợ là Nicola được cho là đã "đổ lỗi" cho Kim Turnbull trong cuộc xung đột này.

Sau 6 tháng đường ai nấy đi, Romeo đã khiến fan nghi ngờ về việc tái hợp khi anh "thả tim" một bức ảnh của Kim trên mạng xã hội. Sau đó, anh còn đăng ảnh chụp cùng Kim lên Instagram story, chính thức xác nhận cả hai đã quay lại.

Hiện không khí trong gia đình Beckham đã dịu đi, và mọi người dường như đã chấp nhận việc Brooklyn không muốn gặp gỡ gia đình. Điều này giúp Romeo và Kim dễ dàng nối lại tình cảm hơn.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ tháng 10/2024 và công khai trên Instagram một tháng sau đó.

Cặp đôi chia tay vào tháng 4/2025 khi mối bất hòa trong nhà Beckham gây thêm áp lực cho chuyện tình lãng mạn. Khi ấy, Brooklyn và vợ anh, Nicola, được cho là đã coi Kim là vật tế thần cho mối xung đột

Khi Romeo mang chậu cây, một chiếc nhẫn vàng hiện ra trên ngón áp út bàn tay trái