Khen nam diễn viên Vbiz này mãi cũng đến lúc cạn kiệt ngôn từ: Người đâu duyên thế không biết, cứ xuất hiện là cướp sạch spotlight!

Phim truyền hình Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đang bước vào giai đoạn cao trào, khi những mối quan hệ tay ba giữa Linh (Lan Phương), Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh) ngày càng phức tạp.

Trong tập 38 sắp lên sóng, khán giả được chứng kiến hai tuyến chuyện đối lập: Một bên là Linh tiếp tục “gây sóng gió” khi cố tình chuyển tới gần nhà Đăng và Mỹ Anh. Trong khi đó, Mỹ Anh lại không nghi ngờ gì mà nhờ chồng giúp đỡ cho Linh.

Nhìn thấy chồng mình và Linh thân thiết hơn bình thường, trong lòng Mỹ Anh đã bắt đầu nhen nhóm sự nghi ngờ.

Những tưởng phân cảnh này chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người nhưng vô tình lại khiến khán giả mệt mỏi vì những rắc rối tình cảm mãi chưa được giải quyết.

May mắn là, trong những rối ren đó, câu chuyện tình ngọt ngào, duyên dáng giữa Dũng (Đức Hiếu) và Ngân (Việt Hoa), cặp đôi đang khiến mạng xã hội “bùng nổ” vì quá dễ thương.

Trong khi tuyến nhân vật chính căng như dây đàn, thì ở diễn biến khác, Lam (Quỳnh Kool) lại vô tư “tra khảo” chuyện tình của cô bạn Ngân (Việt Hoa) ngay giữa quán trà, mà không hề biết Dũng (Đức Hiếu) quản lý quán, cũng là “con bác Bơ” đang nghe rõ từng lời. Khoảnh khắc Ngân đỏ mặt, Dũng cười ngại ngùng đã khiến người xem “rụng tim” hàng loạt, tạo nên cơn sốt nhỏ trên mạng xã hội.

Cũng trong tập này, Ngân và Dũng đã có cuộc hẹn hò chính thức đầu tiên. Ở cả hai bắt đầu nảy sinh những tình cảm mới mẻ dành cho đối phương. Sự ngượng ngùng của cả hai khiến khán giả vô cùng thích thú.

Nhiều khán giả khẳng định họ xem phim chỉ vì Dũng và Ngân, thậm chí còn đòi đạo diễn “cho cưới luôn đi cho dân mạng yên lòng”.

Dưới hàng trăm bình luận, ai cũng đồng ý rằng: Đây là cặp đôi hiếm hoi có phản ứng hóa học tự nhiên đến mức khiến khán giả phải bật cười, rồi bật… tim.

Với vai Dũng, Đức Hiếu tiếp tục thể hiện sức hút riêng biệt không ồn ào, không kiểu cách, nhưng cực kỳ duyên. Từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ nhỏ đều có “điện”. Anh được khen là kiểu diễn viên chỉ cần xuất hiện vài phút là đủ khiến khán giả phải tua lại xem thêm lần nữa.

Trong khi đó, Việt Hoa người vốn quen với những vai hiền lành, nội tâm lần này mềm mại, đáng yêu đến lạ. Ngân của cô không cần thoại nhiều, chỉ cần một biểu cảm ngượng ngùng cũng khiến người xem “xỉu ngang”.

Ở dưới những đoạn cắt về cuộc gặp gỡ của Dũng và Ngân thu về hàng trăm lượt bình luận chỉ trong vài giờ:

- Đôi này mà không thành đôi thì bỏ xem phim

- Cứ xuất hiện là cười tủm tỉm, dễ thương chết mất

- Người đâu duyên thế, nhìn nhau thôi cũng phát sáng

- Tính bỏ phim mà phải ở lại vì Dũng

Dũng - Ngân được xem là “món ăn tinh thần” giúp Gió Ngang Khoảng Trời Xanh cân bằng giữa những mâu thuẫn căng thẳng. Sự duyên dáng, chân thật của cặp đôi khiến khán giả vừa cười, vừa thấy ấm lòng đúng kiểu tình yêu bình dị mà khiến người ta tin rằng hạnh phúc thật ra đơn giản lắm.