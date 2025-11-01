Sáng 1/11, tờ Mirror đưa tin, Brooklyn Beckham vừa tặng đóa hồng trắng cho bà xã - Nicola Peltz, kèm theo 1 tấm thiệp viết tay. Trên trang cá nhân, Nicola cũng đã khoe món quà ông xã tặng tới người hâm mộ trong niềm hạnh phúc hân hoan.

Đáng chú ý, lời nhắn con trai Beckham gửi tới vợ tài phiệt trong tấm thiệp đã chiếm trọn spotlight, trở thành đề tài bình luận sôi nổi trên mạng xã hội. Theo đó, Brooklyn liên tục gọi Nicola là "em yêu", đồng thời hết lời ca ngợi quãng thời gian cặp đôi đã có với nhau và còn gọi bà xã là điều tuyệt vời nhất từng đến với mình. Chưa hết, con trai cả nhà Beckham cũng bày tỏ niềm háo hức được già đi cùng người bạn đời khi cả 2 đã có những đứa con với nhau. Từ đây, tin đồn Nicola đang mang thai và Brooklyn khoe khéo chuyện vợ chồng anh sắp lên chức bố mẹ đã lan nhanh khắp mạng xã hội. Tới nay, phía cặp đôi vẫn chưa chính thức lên tiếng về nghi vấn sắp sửa đón con đầu lòng.

Brooklyn vừa tặng vợ tài phiệt đóa hoa hồng trắng cùng thông điệp đáng chú ý, khiến nhiều khán giả đặt ra nghi vấn anh đang ngầm thông báo tin bà xã đã có tin vui

"Nhất cử nhất động" của Brooklyn và ái nữ nhà tỷ phú trong thời gian qua liên tục chiếm sóng truyền thông

Động thái mới đây của Brooklyn - Nicola gây chú ý trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa cặp đôi này với gia đình Beckham vẫn đang trở thành tâm điểm bàn tán trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Từ tháng 5, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố "luôn chọn vợ". 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp. Cựu danh thủ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn bằng cách gắn tên anh trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn lại chẳng hoàn toàn không ngó ngàng gì đến gia đình, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho nhà vợ. Khoảng cách và dấu hiệu mâu thuẫn giữa cha con David - Brooklyn ngày càng rõ rệt, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho 1 trong những gia đình nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ nhất xứ sương mù. Trên mạng xã hội, Romeo và Cruz thậm chí còn block luôn cả anh trai và chị dâu.

Brooklyn gần như bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham.

Brooklyn - Nicola cưới lại bên nhà ngoại, không để nhà nội tham gia