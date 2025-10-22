Ngày 20/10, nguồn tin riêng của Us Weekly tiết lộ Brooklyn Beckham và Nicola Peltz không quan tâm đến việc hòa giải với gia đình Beckham, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

“Brooklyn hiện không có hứng thú hàn gắn mọi thứ. Anh ấy thực sự tập trung vào việc sống cuộc sống yên bình, không sóng gió với Nicola. Họ cùng nhau xây dựng thế giới riêng và hài lòng với điều đó. Họ muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên thay vì cố gắng sửa chữa những gì vẫn còn căng thẳng”, người trong cuộc nói.

Brooklyn muốn tập trung vào cuộc sống với vợ, bỏ qua cha mẹ và anh em ruột. Ảnh: Getty Images.

Nguồn tin tuyên bố mối bất hòa sâu sắc trong gia đình Beckham vẫn tiếp diễn, vì đầu bếp sinh năm 1999 chưa liên lạc với cha mẹ, David và Victoria Beckham, cũng không nói chuyện với hai em trai, Romeo và Cruz. Tuy nhiên, người này không rõ hình hình hiện tại giữa Brooklyn và em gái Harper Seven.

“Các mối quan hệ vẫn còn căng thẳng”, nguồn tin kết luận.

Trước đó, nguồn tin của Page Six cũng cho hay: "Brooklyn đang tập trung vào sự bình yên, hạnh phúc của mình và xây dựng cuộc sống với Nicola".

Đại diện của Brooklyn và Nicola chưa bình luận gì về thông tin trên. Tuy nhiên, nó có vẻ là lời giải thích hợp lý cho hành động né tránh trước đó của cậu cả nhà Beckham khi được báo chí hỏi về mẹ.

Vào ngày 17/10, tại sự kiện ẩm thực Blue Moon Burger Bash 2.0 ở New York (Mỹ), phóng viên Daily Mail hỏi cảm nghĩ của Brooklyn về phim tài liệu mới của Victoria. Mặc dù vừa trả lời các câu hỏi về chủ đề khác trước đó, cựu nhiếp ảnh gia nhanh chóng quay lưng khi nghe thấy tên mẹ và bước vào bên trong địa điểm tổ chức.

Giống như những sự kiện quan trọng của gia đình trước đó, Brooklyn và Nicola bỏ qua buổi ra mắt phim tài liệu Victoria Beckham vào đầu tháng 10. Trừ họ, tất cả thành viên còn lại đều có mặt ủng hộ cựu thành viên Spice Girls. Ngay cả bạn gái Cruz, Jackie Apostel, cũng tham dự.

Brooklyn như không còn là một phần của gia đình Beckham. Ảnh: WireImage.

Trước thái độ lạnh nhạt của con trai cả, Victoria được cho là có động thái “chìa cành ô liu” khi vẫn nhắc đến tên Brooklyn trong bài phát biểu.

Nhà thiết kế thời trang sinh năm 1974 cũng làm điều tương tự trong phim tài liệu. Tuy nhiên, so với những người con khác, sự xuất hiện của Brooklyn mờ nhạt hơn hẳn. Ngoài những hình ảnh lúc còn bé, Brooklyn và Nicola chỉ xuất hiện thoáng qua ở tập cuối, khi đến dự buổi ra mắt tại Tuần lễ thời trang Paris của thương hiệu Victoria Beckham. Họ thậm chí không có hình ảnh cận mặt, cũng không có lời thoại.